Rodica Costea a murit! Ce legătură exista între ea și Anca Molnar

Rodica Costea a murit! Ce legătură exista între ea și Anca Molnar
Rodica Costea și Anca Molnar
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O nouă veste tristă îndoliază lumea evenimentelor și a modei din România. Rodica Costea, unul dintre numele cunoscute în organizarea prezentărilor de modă din vestul țării și fondatoarea Timișoara Fashion Week, s-a stins din viață. Moartea sa a provocat multă tristețe în rândul celor care au cunoscut-o și au colaborat cu ea de-a lungul anilor. Printre persoanele cu care a avut o legătură profesională s-a numărat și Anca, soția lui Claudiu Molnar, alături de care a colaborat încă de la prima ediție a festivalului.

Vestea morții Rodicăi Costea a fost făcută publică luni, 12 octombrie, iar mesajele de regret nu au întârziat să apară. Plecarea sa lasă un gol în comunitatea celor implicați în organizarea evenimentelor de modă, un domeniu în care aceasta a activat ani la rând și în care a reușit să își construiască un nume cunoscut.

Ce legătură avea Rodica Costea cu Anca Molnar

Rodica Costea a fost una dintre persoanele care au contribuit la dezvoltarea evenimentelor de modă din Timișoara, prin proiectul pe care l-a inițiat și l-a coordonat de-a lungul mai multor ani. Timișoara Fashion Week a devenit, în timp, o platformă de întâlnire pentru designeri, modele, artiști și persoane cunoscute din industria divertismentului.

Rodica Costea și Anca Molnar au avut o legătură profesională, cele două colaborând încă de la prima ediție a evenimentului Timișoara Fashion Week, organizat de Rodica Costea. De-a lungul anilor, festivalul a reunit numeroși oameni din industria modei, iar printre colaboratorii proiectului s-a numărat și Anca Molnar, cunoscută pentru activitatea sa în domeniul beauty. La doi ani de la moartea Ancăi Molnar, vestea morții Rodicăi Costea a adus un val de tristețe.

„Din păcate, astăzi a mai plecat dintre noi o persoană dragă Ancăi , , cea care a creat Timișoara Fashion Week și cu care Anca a colaborat încă de la prima ediție.

Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu să o odihnească în pace, iar băieților ei le doresc multă putere și tărie pentru a trece prin aceste momente extrem de grele”, a transmis Claudiu Molnar.

În 2024, festivalul a ajuns la cea de-a noua ediție, care a avut ca temă portul tradițional românesc. Un an mai târziu, în 2025, proiectul a marcat zece ani de existență. Printre persoanele care au fost prezente la evenimentele organizate în cadrul festivalului s-au numărat Vlăduța Lupău, Olguța Berbec, Lidia Buble și designerul Cătălin Botezatu.

Gestul făcut de Claudiu Molnar la mormântul soției, chiar de Ziua Îndrăgostiților. Ți se rupe sufletul!

”Mi-a atins sufletul”. Semnul primit de soțul Ancăi Molnar, la un an și jumătate după ce a rămas văduv

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