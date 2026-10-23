Artista din România care a avut mari probleme de sănătate: „Medicii nu îmi dădeau șanse prea mari de supraviețuire”

Artista din România care a avut mari probleme de sănătate: „Medicii nu îmi dădeau șanse prea mari de supraviețuire”
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Probleme de sănătate
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Puțini știu prin ce a trecut Nicoleta Ghelase în primii ani de viață. Artista, cunoscută astăzi pentru activitatea sa muzicală și pentru cariera construită pe scenă, a avut o copilărie marcată de probleme grave de sănătate, numeroase internări și un diagnostic care i-a pus la încercare atât rezistența fizică, cât și întreaga familie.

La 31 de ani, Nicoleta Ghelase se bucură de succes în muzică, conduce propria formație de evenimente și predă canto. În spatele realizărilor sale se află însă o poveste dramatică, începută încă din primele zile de viață, când medicii erau rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.

Nicoleta Ghelase, luptă grea încă din copilărie

Nicoleta Ghelase a dezvăluit că s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate încă de la naștere. Diagnosticată cu astm, artista și-a petrecut primii ani între spitale și tratamente, într-o perioadă dificilă pe care puțină lume o cunoaște.

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Potrivit mărturisirilor sale, până la vârsta de patru ani a fost internată în mod repetat, iar dificultățile respiratorii și convulsiile frecvente au transformat copilăria într-o luptă continuă pentru supraviețuire. Chiar și atunci când era externată, revenirea acasă era adesea de scurtă durată, starea sa de sănătate obligând-o să revină rapid sub supravegherea medicilor.

„Un lucru pe care foarte puțini oameni îl știu despre mine este că începutul vieții mele a fost o adevărată luptă pentru supraviețuire. M-am născut cu astm, iar până la vârsta de patru ani am stat foarte mult prin spitale. Medicii nu îmi dădeau șanse prea mari de supraviețuire, făceam frecvent convulsii și, practic, primii mei pași i-am făcut în spital.

Când starea mea se îmbunătățea și ajungeam acasă, bucuria familiei era, de multe ori, de scurtă durată. După numai două-trei zile, ajungeam din nou la spital, pentru că aveam imunitatea foarte scăzută și organismul meu era extrem de sensibil. După vârsta de patru ani, starea mea a început să se îmbunătățească, însă lupta nu se terminase. Am fost nevoită să folosesc permanent un aparat pentru respirație până la vârsta de 15 ani. După aceea, am mai folosit încă aproximativ doi ani un alt dispozitiv pentru respirație și Ventolin, până când am reușit să mă simt mai bine.

Copilăria mea nu a fost una tocmai ușoară. Trebuia să am foarte mare grijă să nu răcesc, iar atunci când afară era ceață, respiram cu dificultate. Nu puteam să fac tot ceea ce făceau alți copii și trebuia să fiu mereu atentă la starea mea de sănătate. Astăzi, din fericire, nu mai am aceleași probleme ca atunci, deși am rămas sensibilă la răceli și obosesc destul de repede. Iar când mă gândesc la toate acestea, realizez cât de mult s-a schimbat viața mea. Poate că oamenii mă văd astăzi pe scenă, cântând, zâmbind și făcând ceea ce iubesc, dar puțini știu cât de greu mi-a fost la început. Pentru mine, faptul că astăzi pot să cânt și să-mi construiesc o carieră în muzică înseamnă enorm.

Am pornit în viață cu multe piedici, dar nu mi-am imaginat niciodată că, într-o zi, voi ajunge să fac din muzică meseria mea. Iar dacă am învățat ceva din tot ce am trăit, este că trebuie să prețuim fiecare zi și să luptăm pentru ceea ce ne dorim. Eu am încercat mereu să fac din imposibil posibil”, a declarat Nicoleta Ghelase pentru Libertatea.

Cum a reușit să își transforme pasiunea în profesie

În ciuda dificultăților din copilărie, Nicoleta Ghelase și-a descoperit devreme pasiunea pentru muzică și a ales să își construiască un parcurs profesional în acest domeniu. Studiile de specialitate au avut un rol important în dezvoltarea carierei sale artistice.

Cântăreața a absolvit Liceul de Arte și Școala Populară de Arte din Brăila, ulterior continuându-și pregătirea la Conservator și la master. Participarea la numeroase festivaluri de muzică populară i-a adus de-a lungul timpului premii și distincții, consolidându-i prezența în lumea artistică.

Carieră muzicală, colaborări și proiecte proprii

De-a lungul anilor, Nicoleta Ghelase și-a construit propriul repertoriu și a lansat piese pentru care deține drepturi de autor. Artista abordează atât muzica populară, cât și muzica de petrecere, colaborând cu nume cunoscute precum Vali Vijelie și Nicu Paleru.

Printre experiențele importante din cariera sa se numără participarea la emisiunea „Vedeta populară” și aparițiile scenice alături de maestrul Nicolae Botgros. În paralel, artista a înființat o formație de evenimente și activează ca profesor de canto, oferind mai departe din experiența acumulată tinerilor care își doresc o carieră în muzică.

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