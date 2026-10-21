Tudorel Filimon, internat în spital! Actorul din „La Bloc”, nevoit să renunțe la spectacole din cauza problemelor de sănătate

Tudorel Filimon, internat în spital! Actorul din „La Bloc”, nevoit să renunțe la spectacole din cauza problemelor de sănătate
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Tudorel Filimon/ sursa foto: social media
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Tudorel Filimon, în vârstă de 73 de ani, a trecut printr-o perioadă dificilă. Acesta a povestit de curând că a fost nevoit să renunțe la spectacolele de teatru din cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultima vreme. Actorul a fost internat în spital. 

Tudorel Filimon, cunoscut publicului „Nea Popa” din serialul „La Bloc”, se confruntă cu probleme de sănătate serioase. El a renunțat la spectacolele programate din cauza unor afecțiuni respiratorii, dar și tulburări oculare care îi dau bătăi de cap și pentru care urmează tratamente periodice. Actorul a explicat că a fost și internat la spital, dar acum starea sa este una bună. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Tudorel Filimon

Invitat în cadrul unei emisiuni, Tudorel Filimon a fost mai sincer ca niciodată. În spatele personajului căruia i-a dat viață și care a devenit extrem de apreciat, actorul a dezvăluit că în urma problemelor respiratorii pe care le are nu mai poate juca în spectacole.

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Ba mai mult, îi este dificil să facă efort. Din cauza acestei afecțiuni a ajuns de urgență la spital, însă acum spune că starea s-a ameliorat, dar are un tratament și atunci când doarme este nevoit să folosească o mască pentru oxigen.

„Am avut o problemă și încă o am cu respirația. De aceea nu mai joc spectacolele… Ca să susții, îți fixezi timpii în care respiri. La mine e mai greu, că nu am mai putut respira. Făceam doi pași, la al doilea trebuia să mă opresc și să mă odihnesc.

Am fost internat, acum mi-am revenit, dar dorm cu mască pe figură, care mă oxigenează. Am devenit dependent de ea”, a spus Tudorel Filimon, la emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Tudorel Filimon/ sursa foto: social media

Tudorel Filimon/ sursa foto: social media

Tudorel Filimon a fost operat la ochi

Actorul a precizat că are probleme și cu vederea. El a fost operat la ochi de cataractă, iar în prezent face injecții, pentru că medicii au descoperit că are o afecțiune la nivelul retinei. De asemenea, „Nea Popa” merge periodic la control medical.

„Cu ochiul am făcut operație de cataractă, nu mi-a reușit și mi s-a spus că sufăr ceva cu retina, ochiul și nu s-a găsit o modalitate de a mă opera pe retină. Fac niște injecții în ochi periodic, chiar și săptămâna viitoare o să mă duc să fac un consult”, a povestit actorul, în vârstă de 73 de ani.

Problemele de vedere l-au determinat să renunțe și la condus. Deși spune că nu resimte dureri puternice în timpul procedurilor, vederea încețoșată îi afectează activitățile obișnuite. „Văd cu o mică ceață, de-aia m-am și oprit să mai conduc. Nu sunt dureroase, e ca o ciupitură. […] Astea sunt problemele, dar m-am obișnuit cu ele”, a mai spus acesta, potrivit Wowbiz.

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