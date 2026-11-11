Fratele lui Viktor Orban a fost arestat preventiv! Ce acuzații grave i se aduc

Aron Orban, fratele fostului premier ungar Viktor Orban, a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, în urma unei decizii pronunțate miercuri de justiția din Ungaria. Măsura a fost dispusă în cadrul unei anchete care vizează suspiciuni de trafic de migranți.

Pe lângă Aron Orban, instanța a dispus arestarea preventivă și a unei alte persoane implicate în dosar, potrivit unui comunicat transmis de Tribunalul din Budapesta. Hotărârea judecătorească nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Aron Orban, suspect într-un dosar de trafic de migranți

Aron Orban și alte trei persoane au fost reținute de autorități, luni, în urma unei acțiuni desfășurate în comun de Biroul Național de Investigații (NNI) și Agenția Națională pentru Recuperarea și Protecția Averilor (NVVH), instituție anticorupție înființată de guvernul condus de Peter Magyar, care a preluat puterea în luna mai.

Reprezentanții NNI susțin că cei patru ar fi implicați într-o rețea infracțională specializată în traficul de persoane. Mai exact, aceștia sunt bănuiți că ar fi facilitat, în cursul anului 2024, obținerea vizelor pentru peste 100 de cetățeni vietnamezi, solicitându-le în schimb un așa-numit „comision de recrutare”, pe care ulterior și l-ar fi însușit, conform G4Media.

Viktor Orban a reacționat printr-un mesaj public

Fostul premier ungar a avut o primă reacție. El a acuzat actuala guvernare condusă de Peter Magyar că ar încerca să înlăture persoanele care îi reprezintă opoziția politică. Viktor Orban a susținut că el ar fi, de fapt, adevărata țintă a acestei acțiuni. Cu alte cuvinte, fratele său ar fi folosit doar ca mijloc de presiune.

„Ținta sunt eu, fratele meu nu este decât un instrument”, a transmis acesta într-o postare publicată pe Facebook, catalogând întreaga situație drept o „lovitură sub centură”.

În ceea ce privește măsurile luate împotriva celor patru suspecți, Tribunalul a considerat că există suficiente indicii care susțin acuzațiile formulate de anchetatori.

Astfel, pe lângă cele două persoane plasate în arest preventiv, un alt suspect a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de patru luni, în timp ce cea de-a patra persoană a fost eliberată.

Procurorii solicitaseră arestarea preventivă a tuturor celor patru. Ei au susținut că există riscul ca aceștia să se sustragă urmăririi penale sau să influențeze desfășurarea anchetei.

Instanța a justificat măsurile dispuse prin existența unui posibil risc ca trei dintre persoanele anchetate să încerce să fugă. În cazul lui Aron Orban și al celuilalt suspect arestat preventiv, judecătorii au luat în calcul și posibilitatea ca aceștia să afecteze desfășurarea investigației, inclusiv prin încercarea de a influența declarațiile martorilor care urmează să fie audiați.

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