Fratele lui Viktor Orban a fost arestat preventiv! Ce acuzații grave i se aduc

Fratele lui Viktor Orban a fost arestat preventiv! Ce acuzații grave i se aduc
Aron Orban a fost plasat în arest preventiv / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Aron Orban, fratele fostului premier ungar Viktor Orban, a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, în urma unei decizii pronunțate miercuri de justiția din Ungaria. Măsura a fost dispusă în cadrul unei anchete care vizează suspiciuni de trafic de migranți.

Pe lângă Aron Orban, instanța a dispus arestarea preventivă și a unei alte persoane implicate în dosar, potrivit unui comunicat transmis de Tribunalul din Budapesta. Hotărârea judecătorească nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Aron Orban, suspect într-un dosar de trafic de migranți

Aron Orban și alte trei persoane au fost reținute de autorități, luni, în urma unei acțiuni desfășurate în comun de Biroul Național de Investigații (NNI) și Agenția Națională pentru Recuperarea și Protecția Averilor (NVVH), instituție anticorupție înființată de guvernul condus de Peter Magyar, care a preluat puterea în luna mai.

Fratele fostului ministru, implica într-o rețea infracțională / Sursa foto: Social media

Reprezentanții NNI susțin că cei patru ar fi implicați într-o rețea infracțională specializată în traficul de persoane. Mai exact, aceștia sunt bănuiți că ar fi facilitat, în cursul anului 2024, obținerea vizelor pentru peste 100 de cetățeni vietnamezi, solicitându-le în schimb un așa-numit „comision de recrutare”, pe care ulterior și l-ar fi însușit, conform G4Media.

Viktor Orban a reacționat printr-un mesaj public

Fostul premier ungar a avut o primă reacție. El a acuzat actuala guvernare condusă de Peter Magyar că ar încerca să înlăture persoanele care îi reprezintă opoziția politică. Viktor Orban a susținut că el ar fi, de fapt, adevărata țintă a acestei acțiuni. Cu alte cuvinte, fratele său ar fi folosit doar ca mijloc de presiune.

 „Ținta sunt eu, fratele meu nu este decât un instrument”, a transmis acesta într-o postare publicată pe Facebook, catalogând întreaga situație drept o „lovitură sub centură”.

În ceea ce privește măsurile luate împotriva celor patru suspecți, Tribunalul a considerat că există suficiente indicii care susțin acuzațiile formulate de anchetatori.

Astfel, pe lângă cele două persoane plasate în arest preventiv, un alt suspect a fost pus sub control judiciar pentru o perioadă de patru luni, în timp ce cea de-a patra persoană a fost eliberată.

Procurorii solicitaseră arestarea preventivă a tuturor celor patru. Ei au susținut că există riscul ca aceștia să se sustragă urmăririi penale sau să influențeze desfășurarea anchetei.

Instanța a justificat măsurile dispuse prin existența unui posibil risc ca trei dintre persoanele anchetate să încerce să fugă. În cazul lui Aron Orban și al celuilalt suspect arestat preventiv, judecătorii au luat în calcul și posibilitatea ca aceștia să afecteze desfășurarea investigației, inclusiv prin încercarea de a influența declarațiile martorilor care urmează să fie audiați.

CITEȘTE ȘI: Viktor Orban nu se desparte amiabil de colegii din UE. Decizia controversată luată după ce a pierdut alegerile din Ungaria

Cum arată moșia familiei lui Viktor Orban. Acuzații grave la adresa prim-ministrului Ungariei: „Priviți pe ce merg banii contribuabililor”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
De ce statul român este obligat să o ajute pe Alina Apostol, românca închisă în China. Ana Birchall: „Aici eu nu mă dau la o parte”
De ce statul român este obligat să o ajute pe Alina Apostol, românca închisă în China. Ana Birchall: „Aici eu nu mă dau la o parte”
Cum a reușit Ana Birchall să obțină transferul lui Marius Balo din China? Fostul ministrul vrea să o ajute și pe Alina Apostol
Cum a reușit Ana Birchall să obțină transferul lui Marius Balo din China? Fostul ministrul vrea să o ajute și pe Alina Apostol
Ce probleme de sănătate are Alina Apostol, românca închisă într-un penitenciar din China. Marius Balo: „Stă și trage să moară”
Ce probleme de sănătate are Alina Apostol, românca închisă într-un penitenciar din China. Marius Balo: „Stă și trage să moară”
Marius Tucă Show începe joi, 12 noiembrie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 12 noiembrie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Ambasadorul Rusiei la Washington a murit „subit”. Aleksandr Darciev avea 66 de ani
Ambasadorul Rusiei la Washington a murit „subit”. Aleksandr Darciev avea 66 de ani
Gata cu mila pe stradă. Un primar interzice hrana pentru animalele fără stăpân. Cât este amenda
Mediafax
Gata cu mila pe stradă. Un primar interzice hrana pentru animalele fără stăpân. Cât este amenda
Anunț-șoc al unui primar: referendum pentru desprinderea Maramureșului de România. Amenință inclusiv cu proteste de stradă din cauza legii reorganizării teritoriale
Gandul.ro
Anunț-șoc al unui primar: referendum pentru desprinderea Maramureșului de România. Amenință inclusiv cu proteste de stradă din cauza legii reorganizării teritoriale
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
O fetiță de 11 zile a murit după ce părinții au refuzat o injecție. Medicul nu i-a administrat-o nici la urgențe
Adevarul
O fetiță de 11 zile a murit după ce părinții au refuzat o injecție. Medicul nu i-a administrat-o nici la urgențe
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
Digi24
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Mediafax
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Românul reținut după carambolul din Bulgaria ar fi fost erou în mijlocul tragediei. Ce a dezvăluit patronul său: „Este în șoc”
Click.ro
Românul reținut după carambolul din Bulgaria ar fi fost erou în mijlocul tragediei. Ce a dezvăluit patronul său: „Este în șoc”
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Digi 24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
go4it.ro
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
Go4Games
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
LIVE VIDEO finala Asia Express 2026 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 30.000€ oferit de Antena 1
Gandul.ro
LIVE VIDEO finala Asia Express 2026 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 30.000€ oferit de Antena 1
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.