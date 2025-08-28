Cum arată moșia familiei lui Viktor Orban. Acuzații grave la adresa prim-ministrului Ungariei: „Priviți pe ce merg banii contribuabililor”

Un politician independent din Ungaria a îndrăznit să intre pe moșia familiei lui Viktor Orban, după ce acesta a pretins mult timp în presă că pe teren se află o fermă în construcție.

Din imaginile publicate de Akos Hadhazy se vede clar cum construcțiile pretinse de premierul Viktor Orban sunt finisate în cel mai mic detaliu. La prima vedere, cei care-i trec pragul rămân surprinși de grădina superbă și piscina discretă aflată pe domeniu.

Potrivit 444.hu, filmarea a stârnit rumoare în societatea ungară, însă acest scandal nu l-a clătinat pe Orban, care are o explicație pentru cum arată proprietatea.

Cum arată moșia familiei lui Viktor Orban

„Domeniul Hatvanpuszta nu este o proprietate de lux, ci o fermă gestionată de tatăl meu. Lucrările de restaurare sunt abia la jumătate”, a transmis liderul ungar.

Părintele lui Viktor, Gyozo, a explicat în presa ungară că au cumpărat domeniul încă din 2011 și au investit banii câștigați din activitatea politică a fiului în reamenajarea spațiului.

Însă cel care s-a infiltrat pe proprietatea familiei Orban are o altă teorie.

„Priviți pe ce merg banii contribuabililor unguri. Palat din banii publici. L-am căutat pe proprietar să-mi spună dacă acest conac de secol XIX mai poate fi încadrad ca monument istoric, deși pe hârtie așa pare. Totul lasă impresia de opulență, nicidecum fermă agricolă”, explică Hadhazy.

Costul desconspirării: șicanat în trafic de oamenii lui Orban

Deputatul independent în vârstă de 51 de ani, Akos Hadhazy, a încheiat vizita pe moșia lui Viktor Orban într-o notă deloc prietenoasă.

„Cum am intrat? Poarta din spate era larg deschisă, nimeni nu a încercat să mă oprească. Deci nu poate fi vorba de acces ilegal, având în vedere că premierul țării susține că are o fermă agricolă pe jumătate construită. Acum se poate vedea cum Orban și anturajul său construiesc palate din bani publici. Cum am plecat? Pe unde am intrat, doar că pe drum am fost surprins să văd că sunt urmărit de paznicii lui Orban. Când au încercat să mă scoată de pe drum, mi-au frânat brusc în față, dar s-au răsturnat din cauza denivelărilor de pe șosea. Așa că am sunat la poliție pentru a-i ajuta pe sărmanii argați. Din fericire, nu au fost răniți”, povestește Hadhazy.

În urma apelului telefonic, poliția s-a sesizat în acest caz și l-a amendat pe șoferul care a intrat în mod deliberat în Akos, deoarece a pus în pericol siguranța rutieră.

Deși până în acest moment nu există dovezi concrete, se presupune că premierul Viktor Orban a strâns o avere impresionantă de când se află la putere. Mai mult, toți asociații săi trăiesc pe picior mare datorită loialității.

