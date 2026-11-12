Alex Gîlcă, în lacrimi după ce a pierdut Asia Express! Mesajul transmis după ce a văzut marea finală: „E greu de acceptat”

Competiția Asia Express a ajuns la final, iar Gabi Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători. Cei doi s-au luptat în marea finală cu echipa formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Aceștia din urmă și-au dorit mult să fie câștigătorii sezonului 9, însă norocul nu a fost de partea lor. Se pare că înfrângerea a fost resimțită dur de soțul lui Valerie Lungu. Alex Gîlcă a urmărit marea finală de acasă, iar înfrângerea l-a atins chiar și acum, la luni de zile după ce filmările s-au încheiat. I-a fost greu să accepte rezultatul și a izbucnit în lacrimi.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au format una dintre echipele puternice de la Asia Express. Cei doi au dat dovadă de multă determinare și au trecut cu brio prin toate cele 10 stage-uri ale competiției. Încă de la început, aceștia au fost setați pe câștig, iar scopul lor a fost să pună mâna pe marele premiu. Din păcate, nu a fost așa, iar rezultatul final a venit ca o lovitură puternică pentru Alex Gîlcă.

Seara trecută, concurentul a urmărit la televizor întreaga finală, iar deznodământul l-a emoționat. Se pare că Alex Gîlcă a resimțit destul de dur înfrângerea. Chiar și acum, la luni de zile după încheierea filmărilor, momentul înfrângerii a fost resimțit dur de soțul lui Valerie, care a izbucnit în lacrimi.

„După 54 de zile în care am dat tot ce am avut mai bun, este greu de acceptat că parcursul nostru nu s-a încheiat așa cum am sperat. Retrăiești fiecare moment, te întrebi ce ai fi putut face diferit și îți dorești ca tot efortul și tot ce ai oferit să fi fost de ajuns. Poți fi mândru de cât de departe ai ajuns și, în același timp, poți plânge pentru finalul pe care ți l-ai dorit. În acest moment, noi simțim ambele lucruri. Vă mulțumim tuturor celor care au crezut în noi și ne-au fost alături pe parcursul acestei călătorii”, a scris Alex Gîlcă, în mediul online.

Alex Gîlcă: „Încă doare”

Se pare că pentru Alex Gîlcă, aventura Asia Express a fost una intensă. Concurentul a dat tot ce a avut mai bun pe traseu, a trecut prin momente grele, toate în speranța că la final va ieși câștigător. Atunci când a văzut finala de acasă, soțul lui Valerie a retrăit din nou toate emoțiile competiției.

„Chiar dacă am filmat emisiunea cu ceva timp în urmă, atunci când revăd acele momente, toate emoțiile revin. Mi se strânge inima, ochii mi se umplu de lacrimi și, dintr-odată, mă simt din nou acolo, trăind aceeași speranță și aceeași teamă. Este imposibil să explicăm pe deplin tot ceea ce am trăit în acele 54 de zile. Mi-aș dori să pot împărtăși cu voi toate aceste trăiri, dar cuvintele par să nu fie niciodată suficiente. Doar noi știm cât de mult ne-a consumat fiecare pas și cât de mult ne-am dorit ca totul să reușească. Încă doare, pentru că a însemnat enorm de mult pentru noi”, a mai spus Alex Gîlcă.

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Foto: Captură Antena 1, Instagram