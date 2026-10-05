Frankie de la Insula Iubirii are două fetițe. Imagini rare cu fiicele ispitei de la Antena 1

Frankie de la Insula Iubirii are două fetițe. Imagini rare cu fiicele ispitei de la Antena 1
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Frankie/ sursa foto: colaj CANCAN
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Frankie, pe numele real Cristina Belu, a atras atenția publicului odată cu apariția în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Prezența sa în cadrul show-ului a făcut-o rapid remarcată, însă viața pe care o are în afara camerelor de filmare este mai puțin cunoscută de telespectatori. În spatele imaginii de femeie sigură pe ea și a aparițiilor din emisiune se află o mamă care își dedică o mare parte din timp celor două fiice ale sale.

Cristina Belu a ales să participe la aventura din Thailanda în calitate de ispită, însă apariția sa în emisiune reprezintă doar o parte din povestea sa. În viața de zi cu zi, Frankie este foarte apropiată de cele două fete și obișnuiește să împărtășească în mediul online momente petrecute împreună.

Cum arată fetițele ispitei Frankie

Pe conturile sale de socializare pot fi văzute mai multe fotografii și imagini în care apare alături de fiice. Din postările publicate de-a lungul timpului reiese că relația dintre cele trei este una apropiată, iar timpul petrecut în familie ocupă un loc important în viața fostei sau actualei ispite, în funcție de parcursul emisiunii.

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Dincolo de luminile reflectoarelor, Cristina Belu își construiește rutina în jurul familiei. Cele două fetițe sunt prezente în numeroase momente importante pentru ea, iar Frankie nu ezită să le includă în activitățile pe care le desfășoară împreună.

Frankie și fiicele ei/foto: social media

Vacanțele reprezintă una dintre modalitățile prin care mama și fiicele își petrec timpul. Frankie a publicat imagini din călătoriile lor și le-a arătat urmăritorilor că preferă să transforme astfel de experiențe în amintiri de familie. Destinațiile alese pentru vacanțe, activitățile desfășurate împreună și timpul petrecut departe de agitația cotidiană ocupă un loc important în viața lor.

Pe rețelele de socializare, ispita păstrează însă o anumită limită în ceea ce privește detaliile despre viața privată a copiilor. Deși postează imagini cu fiicele sale, nu a făcut publice foarte multe informații despre familia lor și nici despre tatăl celor două fete.

Pentru telespectatori, imaginea lui Frankie din emisiune poate fi foarte diferită de cea pe care o are acasă, alături de copii. În mediul online, aceasta își prezintă o latură mult mai personală, în care familia și timpul petrecut alături de fiice ocupă un loc important.

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