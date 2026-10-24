Daniela Pană a pus tunurile pe Claudia Ion, concurenta care l-a altoit pe Eduard Vlădescu: „Nici voi nu ați avut vreun parcurs de măicuțe acolo”

În cadrul ediției de vineri seara, o parte dintre concurentele de la Insula Iubirii au fost prezente la bonfire. Acolo, Remi Dobre a fost protagonistul principal al imaginilor de pe televizor și Claudia Ion l-a taxat aspru în momentul în care fetele au ajuns înapoi în vila lor. Ispita Daniela Pană, care este și ea în centrul imaginilor de la ceremonia focului de vineri, a văzut imaginile difuzate la TV pe 23 octombrie și a reacționat dur în mediul online.

Claudia Ion, despre atitudinea lui Remi Dobre

Claudia Ion a ajuns, din nou, în centrul atenției ispitelor, dar și al publicului, după ce a comentat acțiunile lui Remi Dobre la Insula Iubirii. După ce a aflat că fostul iubit al Biancăi Iotu, pe care acum o face cu ou și cu oțet după ce a păcătuit cu Narcis Bujor, i-a făcut o propunere indecentă ispitei Daniela Pană, jumătatea lui Mocăniță s-a pus pe comentat.

Ajunsă în vilă, Claudia Ion le-a povestit ispitelor masculine tot ce a făcut Remi Dobre în vila băieților, înainte ca Bianca Iotu să păcătuiască. Înainte de propunerile indecente făcute în apă ispitei Daniela, Remi Dobre a mai făcut câteva afirmații prin care a mărturisit că iubita lui „ține locul ocupat”. Acum, concurentele au văzut adevărata față a contabilului de la Insula Iubirii și faptul că Bianca avea dreptate când spunea că lui îi cam „fuge ochiul”… și nu numai!

„Remi a intrat în apă cu o domnișoară și apoi domnișoara s-a dus la testimoniale și a zis că Remi i-a transmis că vrea să o f**ă și că să mai aștepte 10 zile și că, atunci când iese de aici, o f**e și ea râdea. Dacă spunea că te ia de nevastă, mai mă bucuram. Și când au ajuns la club, s-au dus la baie ei doi și și-au luat limba în gură și apoi la șaormerie. Mă, dar în șaormerie și la baie nu știau că sunt filmați. Simți să faci ceva, dar nu faci ca să nu te vadă camerele, ca să pari tu Duhul Sfânt coborât din cer și ailaltă fecioară”, a mărturisit Claudia Ion după bonfireul de vineri seara, 23 octombrie.

Daniela Pană o atacă pe Claudia Ion

După ce a văzut abia la TV, în cadrul ediției de vineri seară, 23 octombrie, comentariile Claudiei Ion, ispita Daniela Pană i-a transmis un mesaj scurt, dar de efect. Aceasta susține că nu înțelege de ce toate concurentele critică și râd de ispite, în condițiile în care chiar ele au acceptat ca relațiile lor „perfecte” să fie testate.

Ba mai mult, aceasta a bătut și un apropo la concurentele care și-au înșelat partenerii, printre care se numără și Claudia Ion.

„Nu înțeleg de unde până unde sunt luate la mișto ispitele când voi știți unde ați venit și nici voi nu ați avut vreun parcurs de măicuțe acolo…”, este mesajul pe care Daniela Pană i l-a transmis Claudiei Ion, la InstaStory.

Potrivit celor mărturisite de Ionuț Mocăniță în cadrul ediției de sâmbătă, 24 octombrie, Claudia Ion avea o relație cu alt bărbat în momentul în care a început să iasă cu el în oraș. Mocăniță a ales să le spună celor din vila băieților că iubita lui a fost prima care a gafat în relația lor, dar ispitele feminine au ales să nu-l creadă.

„Când ne-am cunoscut prima dată, ea era deja cu un băiat. Era de un an și jumătate, doi ani, nu știu. Și mie nu mi-a zis. Timp de o lună de zile, ea s-a mai văzut cu băiatul ăla. I-am promis că nu o să spun chestia asta, dar trebuie să o spun, pentru că trebuie să le rezolvăm pe toate”, a spus Mocăniță la Antena 1.

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