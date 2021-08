Roxana de la Puterea Dragostei, plină de vânătăi la plajă. Tânăra a răbufnit, după ce s-a speculat că ar fi fost agresată de iubit

Roxana de la Puterea Dragostei n-a mai rezistat și a răbufnit pe Instagram. Fosta concurentă a show-ului matrimonial de la Kanal D i-a luat la rost pe unii dintre fanii ei.

Roxana de la Puterea Dragostei s-a afișat, la plajă, plină de vânătăi. Internauții au rămas mască când au văzut-o pe tânără și au intrat la bănuieli. Aceștia s-au gândit că, de fapt, ar fi fost victima unei agresiuni. Sătulă de speculații, Roxana a răbufnit pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: CUM S-AU COMBINAT „BUNĂCIUNEA” DE LA „PUTEREA DRAGOSTEI” ȘI PARTENERUL ANAMARIEI PRODAN)

Încă din primul sezon al show-ului de la Kanal D, toată lumea a observat cât de repede se învinețește Roxana. Potrivit șatenei, ea se confruntă de mulți ani cu o problemă ereditară. Se pare că și mama ei trece prin același chin, din cauza unei lipse de calciu. Fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” neagă cu vehemență faptul că ar fi fost agresată de iubitul ei, N’Sendo Kololo.

”M-am săturat să-mi tot spuneți că am 10000 de vânătăi pe mine. Ok, am, mă învinețesc foarte ușor și am lipsă de calciu, mama mea se învinețește extrem de repede și ea la rândul său, deci este genetic din păcate. Să ne întoarcem în timp, unde m-ați văzut cu toții și anume la Puterea Dragostei, acolo cădeam mereu pe scări sau doar mă atingeam de un obiect și mă învinețeam. Am pielea foarte sensibilă. Încetați să insinuați că iubitul meu îmi face asta că sunteți penibili rău unii dintre voi. Sunt ok, stați liniștiți”, a spus Roxana pe contul ei de Instagram.

Roxana Buzoiu: ”Sunt cea mai fericită”

De câteva luni, Roxana Buzoiu trăiește o poveste de dragoste cu fotbalistul N’Sendo Kololo. Relația lor este una serioasă, mai ales având în vedere faptul că fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei” s-a și mutat cu iubitul ei. (VEZI ȘI: ROXANA BUZOIU DE LA PUTEREA DRAGOSTEI, IPOSTAZE INDECENTE PE INTERNET. CUM A APĂRUT ÎN FAȚA FANILOR)

Cei doi își petrec majoritatea timpului împreună, iar fotbalistul își răsfață iubita la maximum și o duce în vacanțe cu fiecare ocazie pe care o are. “Dumnezeu ne așează lucrurile cum crede el de cuviință că este mai bine pentru noi. Mie mi te-a scos în cale și sunt cea mai fericită pentru darul Lui”, scria Roxana Buzoiu în dreptul fotografiilor în care apărea alături de forbalist, chiar înainte de Paște. A fost de altfel și momentul în care și-a asumat public relația cu N’Sendo Kololo.