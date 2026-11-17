Lorenzo și Ian revin în centrul atenției, însă, de data aceasta, sub un alt format. După terminarea filmărilor din Thailanda, cei doi au continuată să vorbească și chiar au devenit prieteni buni.

În stilul caracteristic, cei doi au pus de un „show” pe TikTok și s-au dat în spectacol. În speranța că ar putea obține mai multe vizualizări, Lorenzo și Ian s-au jucat cu vorbe și „amenințări” grele: „Când vrei să pari periculos, dar prietenul tău nu te ia deloc în serios”, a scris Lorenzo în dreptul imaginilor.

Sub pretextul că Ian încinge spiritele și instigă lumea la reacții puternice în mediul online, dar și că i s-a urcat vedetismul la cap, Lorenzo la pus pe Ian la punct doar din vorbe. Până să ajungă față în față, meciul Anglia – Brăila s-a desfășurat în spatele ecranelor, scor: 1-0 la pauză. Comentariile primite la acest videoclip au arătat clar că victoria i-a aparținut lui Lorenzo.

IAN: „Ia zi, băi, Zorro. LORENZO: Ce-i cu atitudinea asta de smardoi? Ți s-a urcat vedetismul la cap? IAN: Ți-o încerci cu mine, frățioru, sau ce? LORENZO: Care-i treaba? Tot văd că provoci pe toată lumea… vrei să-ți învinețesc ochiul ăla? IAN: Te rup pe genunchi, mă, frate. LORENZO: Știi tu a rupe pe genunchi… și tu ești rupt în c^$”, a fost dialogul dintre cei doi.

Așa cum era de așteptat, utilizatorii au reacționat în secțiunea comentariilor. Printre altele, mai în glumă, mai în serios, doi dintre urmăritori au fost de părere că Nattasha Black, iubita lui Lorenzo, ar putea avea și ea un cuvânt de spus în acest „conflict”.

„Îi bate Nattasha pe amândoi” „O pune pe Nattasha să-l bată” „Lorenzo i-a dat șah mat. Râzând îl bate pe Ian” „Pumnii mei minte nu are” „Îl mănâncă pielea. Îl arde Lorenzo de-l zăpăcește”. „Nici nu știu să se prefacă” „Ne-a răcorit pe toți Lorenzo. Bravo!”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor.

Mira și Ian, dați afară de la Insula iubirii

Ian și Mira au decis să participe împreună la „Insula Iubirii”, cu scopul de a-și testa relația și de a afla dacă sentimentele dintre ei sunt suficient de puternice pentru a rezista tentațiilor. Cu toate acestea, încă din primele zile petrecute în Thailanda, cei doi au început să se apropie de ispite. Mira s-a îndrăgostit de George Jaguarul, iar Ian a încercat o apropiere cu ispita Andreea.

Într-un final, cei doi au fost dați afară de la Insula Iubirii, participarea lor fiind întreruptă mult mai devreme decât se așteptau. Dinamica și rapiditatea cu care au avut loc apropierile dintre ei și ispite le-au ridicat anumite semne de întrebare producătorilor de la Antena 1. Ulterior, aceștia au aflat că relația lor de iubire nu era una stabilă și autentică, motiv pentru care cei doi au părăsit show-ul înainte de ultimul bonfire – vezi AICI.

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