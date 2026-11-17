Vești bune pentru români! Țara noastră ar putea înregistra o reducere a costurilor la utilitățile energetice începând cu primăvara anului viitor. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, susține că perspectivele sunt favorabile pentru populație. Prețurile ar urma să intre pe o pantă descendentă în următoarele luni.

Mai mult decât atât, oficialul a precizat că sistemul energetic național se va dezvolta prin integrarea de noi unități de producție și facilități de stocare. Această expansiune va spori semnificativ capacitatea țării noastre în sectorul energetic.

Prețuri mai mici la energie în 2027

Anul viitor, România ar putea ajunge pe locul al treila, după Germania și Bulgaria, în ceea ce privește capacitatea de stocare în baterii.

„Există o creștere foarte mare a acestei activități, există foarte mulți investitori care derulează în momentul de față investiții în baterii. Noi prognozam acum o lună și jumătate că vom ajunge undeva la 2.000 de megawați stocare în baterii, probabil că vom depăși acest nivel, iar perspectiva anului viitor este una și mai bună”, a transmis Dumitru Chisăliță.

Dacă ținem cont de toate aceste aspecte, precizează ministrul, în primăvara anului 2027 prețurile pe bursă ar putea fi mai mici. Prin urmare, asta ar însemna facturi reduse pentru români.

„În momentul de față, așa cum arată prognozele, da, avem o tendință de reducere a prețurilor începând cu primăvara lui 2027”, a mai adăugat ministrul energiei.

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