Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, în privința fiului lor cel mic, este departe de a se încheia, iar noi acuzații ies la iveală. Artista își dorește să îl aducă pe Nicolas înapoi acasă, la Constanța, unde locuiește și fratele său, însă susține că întâmpină în continuare piedici. În acest conflict a intervenit și Cristina Cioran, care și-a arătat public susținerea față de cântăreață.

De aproximativ cinci luni, Nicolas, în vârstă de nouă ani, locuiește la tatăl său, în Bolintin, deși până acum ambii copii au crescut alături de mama lor. Claudia Pătrășcanu încearcă să îl aducă înapoi la Constanța, însă relația cu fostul soț este tot mai tensionată. Cei doi au versiuni diferite asupra situației, în timp ce artista reclamă că nu poate petrece suficient timp cu băiatul, iar Gabi Bădălău susține că micuțul nu ar dori să își vadă mama.

În tot acest scandal, vedetele din România au ales o poziție fermă. După ce Mirela Vaida a sărit în apărarea cântăreței și Cristina Cioran a decis să își exprime poziția. Vedeta a publicat pe Instagram mesajul „Free Nicolas” (nr. Nicolas liber), prin care și-a arătat solidaritatea și demersul acesteia de a-și aduce băiatul acasă, la Constanța.

Mesaj pentru Claudia Pătrășcanu

Cea mai recentă încercare a cântăreței de a-și vedea fiul a avut loc sâmbătă, când aceasta s-a deplasat la locuința familiei Bădălău. Claudia a povestit că nu a putut intra în imobil, după ce interfonul nu ar fi fost deschis, și că l-a zărit pe Nicolas doar prin fereastră.

Vizibil afectată, artista a transmis și un mesaj emoționant, în care a precizat că nu va renunța la copilul său și că nu îl consideră vinovat pentru situația creată.

„Nicolas, oricât de multe lucruri ți s-ar spune despre mine, nimic nu este adevărat. Niciodată nu mi-ai spus lucruri grele, mami nu e supărată, nu e supărată pentru că nu e vina copiilor. N-am să renunț la copilul meu, stau la poartă, zi și noapte stau (…) După cinci luni, nu sunt lăsată. Ce am cerut așa de mult?’, a spus cântăreața, printre lacrimi.

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