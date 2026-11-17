Caz șocant în Cluj-Napoca! Doi copii în vârstă de 8 și 11 ani au fost agresați în scara unui bloc. O femeie, care din primele informații nu îi cunoștea pe micuți, i-a atacat. Copilul în vârstă de 11 ani a fost înjunghiat, iar cel în vârstă de 8 ani a fost bătut. Oamenii legii au reușit să o identifice pe femeie, iar aceasta a fost reținută.

Alarma a fost dată în această dimineață, 17 noiembrie, în jurul orei 7:50, printru-un apel telefonic la 112. O femeie le-a comunicat oamenilor legii că doi minori au fost atacați de o persoană necunoscută într-o scară de bloc. Autoritățile s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

A înjunghiat un copil și a bătut un altul

Întregul incident a avut loc în scara unui bloc din cartierul clujean Mănăștur. Se pare că o femeie necunoscută i-a atacat pe cei doi micuți. Copilul în vârstă de 8 ani a fost bătut, iar cel în vârstă de 11 ani a fost înjunghiat.

Potrivit datelor preliminare comunicate de Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Cluj, în urma agresiunii, băiatul în vârstă de 11 ani prezenta leziuni la nivelul toracelui și al cotului drept. Acesta a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri suplimentare.

În prezent, băiatul este internat în clinica de chirurgie pediatrică a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca și va rămâne sub supravegherea medicilor pentru câteva zile.

De asemenea, după apelul de urgență primit, oamenii legii au demarat o anchetă și la scurt timp au reușit să identifice persoana bănuită că i-ar fi atacat pe cei doi copii. Se pare că este vorba despre o femeie în vârstă de 54 de ani, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca.

Reprezentanții IPJ Cluj au precizat că în acest caz a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul, mobilul agresiunii și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

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