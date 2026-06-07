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Petrecere de poveste pentru fiul lui Ianis Hagi. Gigi Becali a fost prezent la aniversare cu tot lotul naționalei

De: Andrei Iovan 07/06/2026 | 22:09
Petrecere de poveste pentru fiul lui Ianis Hagi. Gigi Becali a fost prezent la aniversare cu tot lotul naționalei
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A fost zi de mare sărbătoare în familia Ianis Hagi. Fiul lui și al soției sale, Elena Hagi, a fost aniversat cu mare fast, iar momentul special a fost marcat printr-o petrecere elegantă și plină de emoție, organizată la prestigiosul Athénée Palace din Capitală. 

Evenimentul a reunit familia, prietenii apropiați și numeroase nume cunoscute din fotbalul românesc, care au venit să îl sărbătorească pe micuțul Giorgios, nepotul legendarului Gică Hagi. Bineînțeles, Gigi Becali a fost nelipsit, pe lângă Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Florinel Coman și mulți alții. Atmosfera a fost una caldă și festivă, iar invitații s-au bucurat de fiecare moment al unei zile care va rămâne cu siguranță o amintire de neprețuit pentru întreaga familie.

Ianis Hagi și soția lui, Elena, împreună cu micuțul Giorgios. sursă – social media

Decorurile atent alese, aranjamentele elegante și detaliile personalizate au transformat sala într-un adevărat univers dedicat aniversării celui mic. Totul a fost gândit până la cel mai mic detaliu, de la elementele decorative până la momentele artistice care au întreținut atmosfera pe tot parcursul serii.

Petrecere de zile mari pentru fiul lui Ianis Hagi

Distracția a fost garantată de un trio de senzație format din Smiley, Connect-R și Alex Velea. Cei trei artiști au urcat pe scenă și au oferit un show memorabil, interpretând unele dintre cele mai iubite hituri ale lor. Invitații au dansat, au cântat și au fredonat versurile cunoscute, transformând aniversarea într-o petrecere plină de energie și bună dispoziție.

Gigi Becali a fost prezent la petrecere

Unul dintre cele mai admirate momente ale serii a fost apariția tortului aniversar. Creat special pentru prima aniversare a lui Giorgios, desertul a atras imediat toate privirile. Decorat în nuanțe elegante de albastru, tortul avea în partea superioară un carusel, iar în centrul său era inscripționat numele micuțului sărbătorit. În centrul tuturor privirilor, pe lângă micuțul Giorgios, s-au aflat și părinții sărbătoritului.

Ianis și Elena au fost cu zâmbetele pe buze, vizibil emoționați și extrem de fericiți să împărtășească acest moment atât de important alături de cei dragi. Prima aniversare a fiului lor a reprezentat nu doar o sărbătoare, ci și un moment simbolic pentru tânăra familie, care trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viață.

NU RATA – Cât de mare a crescut fiul lui Ianis Hagi. Elena a postat imagini inedite cu Giorgios

Cum arată acum băiețelul lui Ianis Hagi. Fanii au reacționat imediat la imagine

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