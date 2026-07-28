Cu ce probleme se confruntă Ileana Sterp după divorțul de Daniel Aloman: ”M-a sunat cineva”

La aproximativ o lună după ce și-a surprins urmăritorii anunțând despărțirea de soțul ei, Ileana Sterp a revenit cu noi declarații despre perioada dificilă prin care trece.

Sora lui Culiță Sterp a mărturisit că schimbările din viața personală și-au pus amprenta asupra stării sale generale, inclusiv asupra aspectului fizic. Ea a recunoscut că în ultimele săptămâni a luat în greutate. Totodată, influencerița a susținut că nu se mai simte la fel de încrezătoare în propria imagine.

Ileana Sterp a apelat la ajutorul internauților

Din dorința de a reveni la forma în care se simțea bine, creatoarea de conținut le-a cerut ajutorul urmăritorilor săi. Vedeta a apelat la experiențele celor care au trecut printr-un proces de slăbire, sperând să primească recomandări și sfaturi utile pentru a-și atinge obiectivul.

„Las asta scris aici că așa poate mă ambiționez să fac ceva în sensul ăsta. În ultima vreme m-am îngrășat și m-am îngrășat destul de tare. Nu mă mai simt deloc bine în pielea mea și trebuie de urgență să fac ceva! Sunt mult plecată și nu reușesc să mănânc așa cum trebuie, dar nici să continui așa nu mai pot. Deficit caloric scrie pe mine. Am fete aici care sunt în proces de slăbire? Cum merge?”, a transmis Ileana Sterp în mediul online.

Influencerița a mărturisit că, deși există momente în care simte că și-a epuizat toate resursele, reușește de fiecare dată să găsească puterea de a merge înainte. Mesajul său, publicat pe rețelele de socializare, a fost unul sincer și emoționant. Sora lui Culiță Sterp a vorbit deschis despre provocările cu care se confruntă în această etapă a vieții.

„M-a sunat cineva să mă întrebe dacă mai pot și am zis fără ezitare nu. Simt de multe ori că nu mai pot, dar surprinzător, mai pot un pic. Îmi dă Dumnezeu putere și energie să merg mai departe cu tot și toate”, a mai adăugat creatoarea de conținut.

Confesiunile influenceriței vin la puțin timp după ce a anunțat că ea și Daniel Aloman au luat hotărârea de a merge pe drumuri separate. Vestea i-a luat prin surpindere pe cei care i-au cunoscut de-a lungul timpului. Cei doi au construit o familie frumoasă, având împreună doi copii.

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