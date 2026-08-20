Este însărcinată cu al doilea copil cu fratele ei vitreg. Anunțul făcut de Scarlet Vas a surprins din nou internetul

Este însărcinată cu al doilea copil cu fratele ei vitreg. Anunțul făcut de Scarlet Vas a surprins din nou internetul
Vedeta însărcinată cu fratele vitreg, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Scarlet Vas și soțul ei, Tayo Ricci, au anunțat că vor deveni din nou părinți. Creatoarea australiană de conținut, cunoscută inclusiv pentru activitatea sa pe OnlyFans, a dezvăluit vestea printr-un videoclip în care apare alături de Ricci, care este fratele ei vitreg, și de fiica lor în vârstă de 19 luni. Cei doi s-au căsătorit în 2023, în Mykonos, și au devenit părinți pentru prima dată în decembrie 2024. Vas a precizat în trecut că ea și soțul ei nu sunt rude de sânge.

Scarlet Vas este însărcinată cu al doilea copil

Familia lui Scarlet Vas se mărește. Creatoarea australiană de conținut a dezvăluit marți, 18 august, pe Instagram, că ea și soțul ei, Tayo Ricci, care este și fratele ei vitreg, așteaptă al doilea copil.

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui videoclip în care Vas și Ricci apar mergând de mână în apropierea unei stânci cu vedere spre apă. Tayo o ține în brațe pe fiica lor, în vârstă de 19 luni.

La un moment dat, cei doi se sărută, după care Ricci scoate din blugii lui Scarlet o imagine de la ecografie. Cei doi zâmbesc unul către celălalt și se sărută din nou, în timp ce Vas ridică fotografia ecografiei pentru a o arăta camerei. Ricci îi mângâie apoi burtica deja vizibilă, iar familia se îmbrățișează. În ultima secvență a videoclipului, cei doi părinți stau împreună cu fiica lor între ei și prezintă imaginea de la ecografie.

„Nu am mai putut păstra acest secret…”, au scris cei doi în descrierea videoclipului.

Fanii au fost puși să ghicească în ce lună de sarcină se află

Pe Instagram Stories, Scarlet Vas a publicat și câteva imagini cu locul în care a fost realizat anunțul, după care și-a întrebat urmăritorii cât de avansată cred că este sarcina. Aceștia au avut trei variante de răspuns: trei luni, cinci luni sau opt luni. Cei mai mulți au ales prima variantă, considerând că Vas ar fi însărcinată în trei luni. Cuplul nu a dezvăluit însă în anunțul citat sexul celui de-al doilea copil.

Vestea celei de-a doua sarcini vine la mai puțin de doi ani după ce Scarlet Vas și Tayo Ricci au devenit părinți pentru prima dată. Fiica lor s-a născut în decembrie 2024, în apropierea Crăciunului. La vremea respectivă, Vas anunța venirea pe lume a copilului printr-o serie de fotografii publicate pe Instagram.

„Miracolul nostru de Crăciun a sosit în sfârșit”, scria ea atunci.

Scarlet Vas și Tayo Ricci s-au căsătorit în septembrie 2023, în Mykonos, Grecia. Un an mai târziu, cei doi anunțau că așteaptă primul lor copil.

„Și apoi am devenit trei. Abia așteptăm să te cunoaștem”, scriau cei doi la momentul respectiv.

Povestea lor a devenit virală datorită relației de familie

Scarlet Vas, care a avut pentru scurt timp o apariție în serialul australian Neighbours, a devenit virală în mediul online alături de Tayo Ricci în repetate rânduri, în special din cauza poveștii neobișnuite a relației lor. Cei doi sunt frați vitregi, însă Vas a subliniat în trecut că nu există nicio legătură de sânge între ei.

Potrivit unui interviu acordat de Scarlet Vas publicației news.com.au, cei doi se cunosc încă din adolescență.

„Aveam în jur de 13 ani când ne-am cunoscut prima dată prin intermediul unor prieteni comuni; familiile noastre se cunoșteau și ele ne-au făcut cunoștință, cred că se poate spune. Așadar, ne cunoaștem de foarte mult timp”, a povestit Vas.

O mare parte din conținutul pe care Scarlet Vas și Tayo Ricci l-au publicat în primii ani în mediul online, inclusiv pe contul lor comun de TikTok, a pus accent tocmai pe faptul că cei doi sunt frați vitregi. Subiectul a atras numeroase reacții și a contribuit la viralizarea cuplului pe rețelele sociale.

Scarlet Vas a ținut însă să clarifice în trecut natura relației dintre ei. Ea a spus că cei doi sunt împreună de „10 ani” și a subliniat că „în mod categoric nu suntem rude de sânge”. Acum, după căsătoria din 2023 și venirea pe lume a primei lor fiice în decembrie 2024, Scarlet Vas și Tayo Ricci se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară.

CITEȘTE ȘI: Elizabeth Olsen și Robbie Arnett au devenit părinți! Actrița a fost surprinsă cu bebelușul în Los Angeles

 Anisia Gafton, însărcinată în 8 luni, și-a etalat burtica. Detaliul care i-a surprins pe internauți

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Andrei Rotaru, mărturisiri neașteptate! Ce „tratament” i-a aplicat Cristina după marea împăcare: „Nu aveam voie în casă”
Andrei Rotaru, mărturisiri neașteptate! Ce „tratament” i-a aplicat Cristina după marea împăcare: „Nu aveam voie în casă”
Radu Vâlcan a rămas fără cuvinte la interviul cu Andrei Rotaru. Detaliile uimitoare pe care le-a spus fostul concurent de Insula Iubirii
Radu Vâlcan a rămas fără cuvinte la interviul cu Andrei Rotaru. Detaliile uimitoare pe care le-a spus fostul concurent de Insula Iubirii
Fiul lui Ianis Hagi a împlinit un an! Mesajul emoționant transmis de părinți: „Cum am putut trăi vreodată fără tine”
Fiul lui Ianis Hagi a împlinit un an! Mesajul emoționant transmis de părinți: „Cum am putut trăi vreodată fără tine”
Doi alpiniști dispăruți în 1992, găsiți după mai bine de trei decenii. Ce a scos ghețarul la iveală
Doi alpiniști dispăruți în 1992, găsiți după mai bine de trei decenii. Ce a scos ghețarul la iveală
„Am trecut pe verde”. Explicația șoferului de TIR care a spulberat o familie pe trecerea de pietoni din București
„Am trecut pe verde”. Explicația șoferului de TIR care a spulberat o familie pe trecerea de pietoni din București
Psihologii au ajuns la o concluzie NEAȘTEPTATĂ despre oamenii care iau notițe cu pixul pe hârtie
Mediafax
Psihologii au ajuns la o concluzie NEAȘTEPTATĂ despre oamenii care iau notițe cu pixul pe hârtie
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
Gandul.ro
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Vacanță de 4.300 de euro încheiată la spital. Taticool, experiență amară: „Toată familia e afectată”. Copilul a ajuns de două ori la urgență
Adevarul
Vacanță de 4.300 de euro încheiată la spital. Taticool, experiență amară: „Toată familia e afectată”. Copilul a ajuns de două ori la urgență
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Digi24
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Barbie și Ken s-au ÎNGRĂȘAT în ultimii 30 de ani! Cum s-au schimbat celebrele păpuși odată cu oamenii
Mediafax
Barbie și Ken s-au ÎNGRĂȘAT în ultimii 30 de ani! Cum s-au schimbat celebrele păpuși odată cu oamenii
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Prosport.ro
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Diana, fiica lui Adrian Enache, dezvăluiri despre coșmarul trăit în 2014: „M-am luptat pentru viața mea”
Click.ro
Diana, fiica lui Adrian Enache, dezvăluiri despre coșmarul trăit în 2014: „M-am luptat pentru viața mea”
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Digi 24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
go4it.ro
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
Gandul.ro
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.