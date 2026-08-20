Este însărcinată cu al doilea copil cu fratele ei vitreg. Anunțul făcut de Scarlet Vas a surprins din nou internetul

Scarlet Vas și soțul ei, Tayo Ricci, au anunțat că vor deveni din nou părinți. Creatoarea australiană de conținut, cunoscută inclusiv pentru activitatea sa pe OnlyFans, a dezvăluit vestea printr-un videoclip în care apare alături de Ricci, care este fratele ei vitreg, și de fiica lor în vârstă de 19 luni. Cei doi s-au căsătorit în 2023, în Mykonos, și au devenit părinți pentru prima dată în decembrie 2024. Vas a precizat în trecut că ea și soțul ei nu sunt rude de sânge.

Scarlet Vas este însărcinată cu al doilea copil

Familia lui Scarlet Vas se mărește. Creatoarea australiană de conținut a dezvăluit marți, 18 august, pe Instagram, că ea și soțul ei, Tayo Ricci, care este și fratele ei vitreg, așteaptă al doilea copil.

Anunțul a fost făcut prin intermediul unui videoclip în care Vas și Ricci apar mergând de mână în apropierea unei stânci cu vedere spre apă. Tayo o ține în brațe pe fiica lor, în vârstă de 19 luni.

La un moment dat, cei doi se sărută, după care Ricci scoate din blugii lui Scarlet o imagine de la ecografie. Cei doi zâmbesc unul către celălalt și se sărută din nou, în timp ce Vas ridică fotografia ecografiei pentru a o arăta camerei. Ricci îi mângâie apoi burtica deja vizibilă, iar familia se îmbrățișează. În ultima secvență a videoclipului, cei doi părinți stau împreună cu fiica lor între ei și prezintă imaginea de la ecografie.

„Nu am mai putut păstra acest secret…”, au scris cei doi în descrierea videoclipului.

Fanii au fost puși să ghicească în ce lună de sarcină se află

Pe Instagram Stories, Scarlet Vas a publicat și câteva imagini cu locul în care a fost realizat anunțul, după care și-a întrebat urmăritorii cât de avansată cred că este sarcina. Aceștia au avut trei variante de răspuns: trei luni, cinci luni sau opt luni. Cei mai mulți au ales prima variantă, considerând că Vas ar fi însărcinată în trei luni. Cuplul nu a dezvăluit însă în anunțul citat sexul celui de-al doilea copil.

Vestea celei de-a doua sarcini vine la mai puțin de doi ani după ce Scarlet Vas și Tayo Ricci au devenit părinți pentru prima dată. Fiica lor s-a născut în decembrie 2024, în apropierea Crăciunului. La vremea respectivă, Vas anunța venirea pe lume a copilului printr-o serie de fotografii publicate pe Instagram.

„Miracolul nostru de Crăciun a sosit în sfârșit”, scria ea atunci.

Scarlet Vas și Tayo Ricci s-au căsătorit în septembrie 2023, în Mykonos, Grecia. Un an mai târziu, cei doi anunțau că așteaptă primul lor copil.

„Și apoi am devenit trei. Abia așteptăm să te cunoaștem”, scriau cei doi la momentul respectiv.

Povestea lor a devenit virală datorită relației de familie

Scarlet Vas, care a avut pentru scurt timp o apariție în serialul australian Neighbours, a devenit virală în mediul online alături de Tayo Ricci în repetate rânduri, în special din cauza poveștii neobișnuite a relației lor. Cei doi sunt frați vitregi, însă Vas a subliniat în trecut că nu există nicio legătură de sânge între ei.

Potrivit unui interviu acordat de Scarlet Vas publicației news.com.au, cei doi se cunosc încă din adolescență.

„Aveam în jur de 13 ani când ne-am cunoscut prima dată prin intermediul unor prieteni comuni; familiile noastre se cunoșteau și ele ne-au făcut cunoștință, cred că se poate spune. Așadar, ne cunoaștem de foarte mult timp”, a povestit Vas.

O mare parte din conținutul pe care Scarlet Vas și Tayo Ricci l-au publicat în primii ani în mediul online, inclusiv pe contul lor comun de TikTok, a pus accent tocmai pe faptul că cei doi sunt frați vitregi. Subiectul a atras numeroase reacții și a contribuit la viralizarea cuplului pe rețelele sociale.

Scarlet Vas a ținut însă să clarifice în trecut natura relației dintre ei. Ea a spus că cei doi sunt împreună de „10 ani” și a subliniat că „în mod categoric nu suntem rude de sânge”. Acum, după căsătoria din 2023 și venirea pe lume a primei lor fiice în decembrie 2024, Scarlet Vas și Tayo Ricci se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară.

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