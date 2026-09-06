Răzvan Kovacs, reacţie acidă după imaginile cu Ema Oprișan şi noul ei partener: „Cât de penibil te simți”

Ema Oprișan apare tot mai des în public alături de noul ei partener, Răzvan Popescu, iar imaginile recente sugerează că relația lor este deja bine consolidată.

Deși nu este clar de când formează un cuplu, cei doi par apropiați și confortabili împreună, semn că povestea lor evoluează rapid.

Răzvan Kovacs, reacţie acidă după imaginile cu Ema Oprișan şi noul ei partener

În același timp, fostul ei iubit, Răzvan Kovacs, și-a oficializat propria relație cu Alina. DJ-ul a publicat pe Instagram un mesaj interpretat de mulți drept o aluzie directă la Ema Oprișan, în contextul în care ambii foști parteneri au început să se afișeze cu noile lor iubiri.

„Cât de penibil te simți când știi că tot ce faci e să mă copiezi?”, a transmis Răzvan Kovacs, mesajul fiind perceput ca o înțepătură subtilă la adresa brunetei.

Ema Oprișan nu pare însă afectată de comentarii sau de reacțiile din exterior. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a vorbit deschis despre relația cu Răzvan Popescu și despre modul în care se simte în prezent. Ea spune că nu încearcă să impresioneze pe nimeni și că se concentrează doar pe autenticitate și pe ceea ce trăiește alături de partenerul ei.

„Dacă gura lumii vorbeşte, măcar să nu ne deranjeze, noi ştim că noi suntem reali, suntem veridici, noi nu ne ascundem de ceea ce simţim. Nu ne imaginăm şi nu ne vindem promisiuni. Simt că am lângă mine, în momentul de faţă, un om care mă ascultă, care mă înţelege, cu care pot să mă sfătuiesc. Un om cu care îmi pot face planul despre cum va arăta viaţa mea în Bucureşti, nu neapărat lângă el, ci alături de copii”, a declarat Ema Oprișan la Știrile Antena Stars.

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Răzvan Kovacs a reacționat după declarațiile Emei Oprișan. Mesajul care i-a pus pe gânduri pe fani