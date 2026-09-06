Răzvan Kovacs, reacţie acidă după imaginile cu Ema Oprișan şi noul ei partener: „Cât de penibil te simți”

Răzvan Kovacs, reacţie acidă după imaginile cu Ema Oprișan şi noul ei partener: "Cât de penibil te simți"
Galerie Foto 8
Părerea lui Răzvan Kovacs despre noua relaţie a Emei Oprişan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Ema Oprișan apare tot mai des în public alături de noul ei partener, Răzvan Popescu, iar imaginile recente sugerează că relația lor este deja bine consolidată.

Deși nu este clar de când formează un cuplu, cei doi par apropiați și confortabili împreună, semn că povestea lor evoluează rapid.

Răzvan Kovacs, reacţie acidă după imaginile cu Ema Oprișan şi noul ei partener

În același timp, fostul ei iubit, Răzvan Kovacs, și-a oficializat propria relație cu Alina. DJ-ul a publicat pe Instagram un mesaj interpretat de mulți drept o aluzie directă la Ema Oprișan, în contextul în care ambii foști parteneri au început să se afișeze cu noile lor iubiri.

„Cât de penibil te simți când știi că tot ce faci e să mă copiezi?”, a transmis Răzvan Kovacs, mesajul fiind perceput ca o înțepătură subtilă la adresa brunetei.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

Răzban Kovacs, înţepătură la adresa Emei Oprişan. foto: Instagram

Ema Oprișan nu pare însă afectată de comentarii sau de reacțiile din exterior. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a vorbit deschis despre relația cu Răzvan Popescu și despre modul în care se simte în prezent. Ea spune că nu încearcă să impresioneze pe nimeni și că se concentrează doar pe autenticitate și pe ceea ce trăiește alături de partenerul ei.

„Dacă gura lumii vorbeşte, măcar să nu ne deranjeze, noi ştim că noi suntem reali, suntem veridici, noi nu ne ascundem de ceea ce simţim. Nu ne imaginăm şi nu ne vindem promisiuni. Simt că am lângă mine, în momentul de faţă, un om care mă ascultă, care mă înţelege, cu care pot să mă sfătuiesc. Un om cu care îmi pot face planul despre cum va arăta viaţa mea în Bucureşti, nu neapărat lângă el, ci alături de copii”, a declarat Ema Oprișan la Știrile Antena Stars.

CITEŞTE ŞI: Ema Oprișan, dezvăluiri despre noul Răzvan din viața ei. Vine cu un ”bagaj” dificil

Răzvan Kovacs a reacționat după declarațiile Emei Oprișan. Mesajul care i-a pus pe gânduri pe fani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cuplul fabricat special pentru Insula iubirii 2026. N-aveau o relație, dar i-au păcălit pe cei de la Antena 1
Cuplul fabricat special pentru Insula iubirii 2026. N-aveau o relație, dar i-au păcălit pe cei de la Antena 1
Marcel i-a recunoscut lui Remi cu ce ocupă în Tenerife, de fapt. Momentul nu a fost difuzat la TV
Marcel i-a recunoscut lui Remi cu ce ocupă în Tenerife, de fapt. Momentul nu a fost difuzat la TV
Costeluș din Clejani și-a presimțit sfârșitul. Ce a făcut cu câteva ore înainte să moară
Costeluș din Clejani și-a presimțit sfârșitul. Ce a făcut cu câteva ore înainte să moară
Știm cine îi înlocuiește pe Armina și Marcel, dați afară de Antena 1. Mira și Ian, noul cuplu de la Insula Iubirii 2026
Știm cine îi înlocuiește pe Armina și Marcel, dați afară de Antena 1. Mira și Ian, noul cuplu de la Insula Iubirii 2026
Imagini de război la granița cu România. Locuitorii din Tulcea au surprins atacul rușilor asupra Ucrainei
Imagini de război la granița cu România. Locuitorii din Tulcea au surprins atacul rușilor asupra Ucrainei
SURPRIZĂ la Arad: bolid de SUTE DE MII DE EURO, căutat în Cehia. CINE era la volan?
Mediafax
SURPRIZĂ la Arad: bolid de SUTE DE MII DE EURO, căutat în Cehia. CINE era la volan?
„Cel mai periculos om din Germania”: cine este Ulrich Siegmund, candidatul care poate conduce AfD spre victorie în Saxonia-Anhalt
Gandul.ro
„Cel mai periculos om din Germania”: cine este Ulrich Siegmund, candidatul care poate conduce AfD spre victorie în Saxonia-Anhalt
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Prosport.ro
Ion Țiriac nu s-a ferit de cuvinte la 87 de ani, după ce a renunțat la miliardele de euro: „E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Un copil de șapte ani, cu ochii în telefon, a căzut pe șinele metroului. Un pasager l-a salvat în ultima clipă
Adevarul
Un copil de șapte ani, cu ochii în telefon, a căzut pe șinele metroului. Un pasager l-a salvat în ultima clipă
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
Digi24
Cât de mult va ninge în această iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este influența fenomenului Super El Niño
FOTO HOT! Ea este MISS WORLD 2026! Are 24 de ani și îți taie răsuflarea!
Mediafax
FOTO HOT! Ea este MISS WORLD 2026! Are 24 de ani și îți taie răsuflarea!
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport.ro
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Maria Ciobanu a împlinit 89 de ani. A fost ea marea dragoste a lui Ion Dolănescu? „Iubirea nu este la cântar”
Click.ro
Maria Ciobanu a împlinit 89 de ani. A fost ea marea dragoste a lui Ion Dolănescu? „Iubirea nu este la cântar”
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
Digi24
Toate modurile în care Vladimir Putin ar putea ataca Marea Britanie sau alte țări din Europa cu consecințe devastatoare
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
Promotor.ro
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
go4it.ro
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
„Cel mai periculos om din Germania”: cine este Ulrich Siegmund, candidatul care poate conduce AfD spre victorie în Saxonia-Anhalt
Gandul.ro
„Cel mai periculos om din Germania”: cine este Ulrich Siegmund, candidatul care poate conduce AfD spre victorie în Saxonia-Anhalt
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Mediafax Italia
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.