Înstărit, dar nu prea? Prințul Marco, ironizat: ”Are doar jumătate de gură făcută”

În fiecare sezon de reality-show apare câte un moment care aprinde internetul, iar de data aceasta „Insula Iubirii” a livrat încă din primele episoade. Nici nu s-a încălzit bine atmosfera că deja a apărut primul „personaj” analizat la microscop de public: Prințul Marco.

Concurentul, intrat în show alături de soția sa, Bianca, a ajuns rapid sub lupa internauților după ce un detaliu fizic a fost observat și comentat pe TikTok, transformându-se într-un mic fenomen online.

Prințul Marco, ironizat: ”Are doar jumătate de gură făcută”

Totul a pornit de la reacția lui Yamato Zaharia, care a urmărit imaginile cu intrarea ispitei Gabriella și a remarcat ceva ce, spune el, nu putea trece neobservat.

„A început Insula Iubirii, nebunie totală și am văzut și eu faza asta cu Prințul Marco, când a intrat fata aia din Spania și toți ați spus în comentarii screenshot-ul ăsta. Acum, doar eu am observat detaliul ăsta? Mie mi se pare, și nu am nimic cu băiatul, că are doar jumătate de gură făcută. Adică, mi se pare că de aici, aici, are fațete sau coroane. Iar de aici, aici, nu are. Ba mai mult mi se pare că dintele ăsta e mult mai șlefuit, mult mai subțire.”, a spus Yamato Zaharia pe TikTok. Clipul a circulat rapid, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de glume, analize și comparații.

Înstărit, dar nu prea?

În timp ce publicul dezbătea intens „misterul gurii”, mulți au început să caute informații despre cine este, de fapt, Prințul Marco și cât de „înstărit” este concurentul care a atras atenția încă din primele minute ale show-ului. Marco Dăscăliuc nu este străin de mediul antreprenorial, iar numele său circulă de ani buni în cercurile de business din România și Italia.

Ce avere are Prinţul Marco de la Insula Iubirii, de fapt

Una dintre principalele surse ale averii sale o reprezintă investițiile imobiliare. Marco deține și administrează proprietăți în ambele țări, portofoliu care îi asigură o bază financiară solidă. Aceste active, în funcție de poziționare și valoare, pot ridica considerabil nivelul estimat al averii sale.

Pe lângă imobiliare, Marco și Bianca sunt implicați și în domeniul HORECA. Cei doi au construit în Italia un local de succes, care generează venituri constante și completează activitatea lor antreprenorială. De altfel, povestea lor de cuplu este strâns legată de acest domeniu, Bianca lucrând într-un bar în perioada în care Marco a cunoscut-o și a decis că este femeia alături de care își poate construi viitorul.

În lipsa unor date oficiale, averea lui Marco poate fi estimată pe baza activelor și afacerilor pe care le gestionează. În funcție de valoarea proprietăților din România și Italia, precum și de performanța businessurilor din HORECA, suma ar putea fi situată între 1 și 5 milioane de euro.

Limita inferioară, de aproximativ 1-2 milioane de euro, ar reprezenta scenariul în care portofoliul imobiliar include câteva proprietăți și un restaurant cu profit mediu. O estimare de 3-5 milioane de euro devine plauzibilă dacă proprietățile sunt deținute integral, iar afacerile din HORECA au un rulaj anual ridicat.

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