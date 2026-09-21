Prințul Marco l-a atacat pe Florin Ristei, după gafa colosală a lui Maluma: „Judecă imparțial”

Prințul Marco l-a atacat pe Florin Ristei, după gafa colosală a lui Maluma: „Judecă imparțial”
Galerie Foto 5
Prințul Marco l-a atacat pe Florin Ristei, după gafa colosală a lui Maluma: „Judecă imparțial”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

S-au încins spiritele după ultimele imagini de la „Insula Iubirii”! Prințul Marco i-a răspuns tăios lui Florin Ristei, după ce artistul l-a criticat pentru apropierea de ispita Gabriella și pentru felul în care își trăiește testul din Thailanda.

Marco nu a înghițit în sec și a venit cu propriul „rechizitoriu”: îi reproșează lui Ristei că îl judecă pe el, dar trece mult prea repede peste ieșirile lui Marcel. Iar aici este, de fapt, miza atacului. Marco a readus în discuție momentul în care „Maluma de România” le-a numit pe ispite „cățele” și l-a întrebat pe Ristei de ce nu a avut aceeași reacție și atunci.

Prințul Marco l-a atacat pe Florin Ristei

Prințul Marco este de părere că Florin Ristei nu se află tocmai în poziția de a da verdicte despre comportamentul său. Concurentul a spus că artistul a fost mult mai dur cu el decât cu Marcel.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Marco a mai spus că nu înțelege de ce este criticat pentru faptul că își asumă testul de la „Insula Iubirii”, în timp ce declarația controversată a lui Marcel a fost trecută mai ușor cu vederea.

„Ați observat cum Ristei, fiind prieten cu Maluma, nu a condamnat faptul că le-a numit pe fete „cățele”? Din contră, a schimbat foarte repede argumentul, dar încearcă să mă judece pe mine pentru sinceritatea mea și pentru faptul că îmi asum testul. Nu uitați că acești oameni au relații și în afara camerelor, așa că nu le mai acordați atât de multă importanță, pentru că judecata nu este imparțială! Fake Ristei”, a spus Prințul Marco.

Prințul Marco l-a atacat pe Florin Ristei, după gafa colosală a lui Maluma: „Judecă imparțial”

Prințul Marco l-a atacat pe Florin Ristei, după gafa colosală a lui Maluma: „Judecă imparțial”

În tot acest scandal, Marcel ocupă un loc important. „Maluma de România” a revenit la „Insula Iubirii”, dar nu mai este ispita din sezonul 8. De această dată, el a intrat în competiție alături de Armina, femeia cu care s-a căsătorit.

Publicul a observat rapid că Marcel se comportă diferit. Dacă în urmă cu doi ani era mult mai prezent în jurul ispitelor și al petrecerilor, acum preferă să stea mai retras și evită anumite situații care, în trecut, păreau să-i vină mănușă.

La bonfire, Radu Vâlcan l-a întrebat direct despre această schimbare. Iar explicațiile lui Marcel au venit cu o recunoaștere interesantă: imaginea pe care publicul a văzut-o în sezonul 8 ar fi avut și o doză de strategie.

Care este adevăratul Marcel?

Discuția cu Radu Vâlcan a scos la suprafață felul în care Marcel privește acum perioada în care era ispită. Concurentul a spus că, fiind singur, se adapta oamenilor din jur, în timp ce acum, fiind într-o relație cu Armina, comportamentul său este diferit.

Radu Vâlcan: Ce a vrut să zică Armina când a precizat faptul că Marcel de acum nu mai este Marcel de atunci?

Marcel: Acum sunt într-un cuplu. Atunci, când eram singur, eram flexibil, mă mulam după anumite persoane. Acum, dacă eu sunt într-o relație, mă mulez doar după ea. Dacă era să mă las așa, de capul meu, nu prindeam doi ani în relație.

Radu Vâlcan: Ea a mai zis că tu ți-ai planificat cam toate acțiunile tale. Adică asta înseamnă că ai jucat un rol până la capăt.

Marcel: Am fost creativ.

Radu Vâlcan: Cât a fost real și cât a fost un rol?

Marcel: Din sută? Cam 30% eu și restul… am făcut-o eu.

Radu Vâlcan: Acești 30% ce au reprezentat exact?

Marcel: Personalitatea mea. Că eu am fost băiat friendly, că aveam bun-simț, că eu și când am băut n-am jignit pe nimeni, nu am deranjat pe nimeni, mi-am văzut de treaba mea. Și comportamentul meu care s-a văzut acolo față de… persoana respectivă. Am fost domn de dimineață până seara. Și multă atenție și cum trebuie să fie un băiat normal zi de zi.

VEZI ȘI: Marcel, pus la zid pentru comportamentul de la Insula Iubirii. Ce recunoaște despre rolul jucat în sezonul 8: „Am fost creativ”
  Prințul Marco a râs de propria soție la Insula Iubirii. Ce i-a confirmat lui Radu Vâlcan despre Bianca Ghiurcă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
S-a aflat acum! Ce i-a spus Speak iubitei sale, Ștefania, înainte să meargă la Asia Express
S-a aflat acum! Ce i-a spus Speak iubitei sale, Ștefania, înainte să meargă la Asia Express
Cum arată acum fiica lui Dem Rădulescu și cu ce se ocupă. Ce omagiu emoționant i-a adus Irina tatălui său
Cum arată acum fiica lui Dem Rădulescu și cu ce se ocupă. Ce omagiu emoționant i-a adus Irina tatălui său
Claudia Ion s-a înscris ca ispită la Insula Iubirii! Cât de departe era dispusă să meargă iubita lui Mocăniță
Claudia Ion s-a înscris ca ispită la Insula Iubirii! Cât de departe era dispusă să meargă iubita lui Mocăniță
Bianca Iotu s-a iubit cu un irlandez bogat! De ce a decis să renunțe la relație, după 7 ani de iubire
Bianca Iotu s-a iubit cu un irlandez bogat! De ce a decis să renunțe la relație, după 7 ani de iubire
Premieră la Insula Iubirii! Maluma e singurul care a reușit această performanță
Premieră la Insula Iubirii! Maluma e singurul care a reușit această performanță
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Mediafax
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT
Gandul.ro
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata. Cum se ia în calcul stagiul militar în funcție de perioada în care l-ai executat
Adevarul
Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata. Cum se ia în calcul stagiul militar în funcție de perioada în care l-ai executat
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Digi24
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Presa rusă preia acuzațiile lui George Simion. TASS: „România este o dictatură”
Mediafax
Presa rusă preia acuzațiile lui George Simion. TASS: „România este o dictatură”
Mesajul DUREROS al lui Cindy Crawford pentru fiul ei înainte ca tânărul să se stingă din viață: „Sunt atât de mândră de…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mesajul DUREROS al lui Cindy Crawford pentru fiul ei înainte ca tânărul să se stingă din viață: „Sunt atât de mândră de…”
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Maria Boroghină, „regina videochat-ului”, de la studio direct în bucătăria MasterChef! Ce știe fiica ei de 6 ani despre meseria mamei
Click.ro
Maria Boroghină, „regina videochat-ului”, de la studio direct în bucătăria MasterChef! Ce știe fiica ei de 6 ani despre meseria mamei
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Digi 24
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)
Digi24
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor.ro
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Scule Parkside pentru reparații auto în oferta Lidl
go4it.ro
Scule Parkside pentru reparații auto în oferta Lidl
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT
Gandul.ro
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.