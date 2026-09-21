Prințul Marco l-a atacat pe Florin Ristei, după gafa colosală a lui Maluma: „Judecă imparțial”

S-au încins spiritele după ultimele imagini de la „Insula Iubirii”! Prințul Marco i-a răspuns tăios lui Florin Ristei, după ce artistul l-a criticat pentru apropierea de ispita Gabriella și pentru felul în care își trăiește testul din Thailanda.

Marco nu a înghițit în sec și a venit cu propriul „rechizitoriu”: îi reproșează lui Ristei că îl judecă pe el, dar trece mult prea repede peste ieșirile lui Marcel. Iar aici este, de fapt, miza atacului. Marco a readus în discuție momentul în care „Maluma de România” le-a numit pe ispite „cățele” și l-a întrebat pe Ristei de ce nu a avut aceeași reacție și atunci.

Prințul Marco l-a atacat pe Florin Ristei

Prințul Marco este de părere că Florin Ristei nu se află tocmai în poziția de a da verdicte despre comportamentul său. Concurentul a spus că artistul a fost mult mai dur cu el decât cu Marcel.

Marco a mai spus că nu înțelege de ce este criticat pentru faptul că își asumă testul de la „Insula Iubirii”, în timp ce declarația controversată a lui Marcel a fost trecută mai ușor cu vederea.

„Ați observat cum Ristei, fiind prieten cu Maluma, nu a condamnat faptul că le-a numit pe fete „cățele”? Din contră, a schimbat foarte repede argumentul, dar încearcă să mă judece pe mine pentru sinceritatea mea și pentru faptul că îmi asum testul. Nu uitați că acești oameni au relații și în afara camerelor, așa că nu le mai acordați atât de multă importanță, pentru că judecata nu este imparțială! Fake Ristei”, a spus Prințul Marco.

În tot acest scandal, Marcel ocupă un loc important. „Maluma de România” a revenit la „Insula Iubirii”, dar nu mai este ispita din sezonul 8. De această dată, el a intrat în competiție alături de Armina, femeia cu care s-a căsătorit.

Publicul a observat rapid că Marcel se comportă diferit. Dacă în urmă cu doi ani era mult mai prezent în jurul ispitelor și al petrecerilor, acum preferă să stea mai retras și evită anumite situații care, în trecut, păreau să-i vină mănușă.

La bonfire, Radu Vâlcan l-a întrebat direct despre această schimbare. Iar explicațiile lui Marcel au venit cu o recunoaștere interesantă: imaginea pe care publicul a văzut-o în sezonul 8 ar fi avut și o doză de strategie.

Care este adevăratul Marcel?

Discuția cu Radu Vâlcan a scos la suprafață felul în care Marcel privește acum perioada în care era ispită. Concurentul a spus că, fiind singur, se adapta oamenilor din jur, în timp ce acum, fiind într-o relație cu Armina, comportamentul său este diferit.

Radu Vâlcan: Ce a vrut să zică Armina când a precizat faptul că Marcel de acum nu mai este Marcel de atunci? Marcel: Acum sunt într-un cuplu. Atunci, când eram singur, eram flexibil, mă mulam după anumite persoane. Acum, dacă eu sunt într-o relație, mă mulez doar după ea. Dacă era să mă las așa, de capul meu, nu prindeam doi ani în relație. Radu Vâlcan: Ea a mai zis că tu ți-ai planificat cam toate acțiunile tale. Adică asta înseamnă că ai jucat un rol până la capăt. Marcel: Am fost creativ. Radu Vâlcan: Cât a fost real și cât a fost un rol? Marcel: Din sută? Cam 30% eu și restul… am făcut-o eu. Radu Vâlcan: Acești 30% ce au reprezentat exact? Marcel: Personalitatea mea. Că eu am fost băiat friendly, că aveam bun-simț, că eu și când am băut n-am jignit pe nimeni, nu am deranjat pe nimeni, mi-am văzut de treaba mea. Și comportamentul meu care s-a văzut acolo față de… persoana respectivă. Am fost domn de dimineață până seara. Și multă atenție și cum trebuie să fie un băiat normal zi de zi.

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