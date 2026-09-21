Cum arată acum fiica lui Dem Rădulescu și cu ce se ocupă. Ce omagiu emoționant i-a adus Irina tatălui său

Au trecut mai bine de două decenii de când Dem Rădulescu a murit, însă amintirea marelui actor continuă să trăiască prin fiica sa. Irina Rădulescu nu doar că păstrează vie legătura cu tatăl ei, ci a ales să ducă mai departe pasiunea care i-a definit familia.

Astăzi, 21 septembrie, când „Bibanu” ar fi împlinit 95 de ani, Irina și-a amintit de tatăl său și i-a transmis un mesaj emoționant.

„La mulți ani, tata”, a scris Irina în dreptul unei fotografii în care apare alături de marele actor.

Pentru Irina, ziua de 21 septembrie nu este doar data la care tatăl ei ar fi ajuns la 95 de ani. Este și o ocazie de a-l readuce în prezent pe omul pe care l-a pierdut mult prea devreme.

Cum arată acum fiica lui Dem Rădulescu

Irina Rădulescu s-a născut pe 14 octombrie 1986, la București, fiind fiica lui Dem Rădulescu și a actriței Adriana Șchiopu. A crescut într-o familie în care scena și teatrul făceau parte din viața de zi cu zi.

Copilăria ei a fost însă marcată de o realitate pe care puțini copii o pot înțelege: tatăl său era unul dintre cei mai iubiți actori ai României și rareori putea să se bucure de anonimat atunci când ieșea din casă.

Irina a povestit că plimbările alături de tatăl ei se întâmplau adesea după lăsarea întunericului. Motivul? Admiratorii îl recunoșteau imediat.

„Tata era atât de iubit, că ieșeam la plimbare noaptea, ziua era asaltat de admiratori. Mergeam mult pe jos, noaptea. Mă ținea de mână. Și cutreieram străzile, că eu sunt o mare iubitoare a mersului pe jos. La fel era și tata. Și am rămas cu o slăbiciune a plimbărilor noaptea, ceea ce nu e cel mai sigur lucru. Dar noaptea a rămas un sfetnic bun pentru mine”, a povestit Irina Rădulescu despre relația specială pe care o avea cu actorul căruia i se spunea Bibanu.

Avea doar 13 ani când și-a pierdut tatăl

Copilăria Irinei s-a încheiat brutal. La doar 13 ani, fata a rămas fără tată. Dem Rădulescu a suferit un infarct și a murit, lăsând în urmă familia și o țară întreagă îndurerată. Pentru Irina, pierderea a venit într-o perioadă în care încă avea nevoie de tatăl său. Cu toate acestea, amintirea lui a rămas extrem de puternică.

De-a lungul anilor, actrița a povestit despre momentele în care a simțit că primește mesaje din partea tatălui său, semn că legătura dintre cei doi a rămas una profundă chiar și după dispariția actorului.

Numele „Dem Rădulescu” ar fi putut fi suficient pentru ca Irina să fie mereu privită doar prin prisma tatălui său. Nu a ales însă această cale. A moștenit pasiunea pentru actorie și a urcat pentru prima dată pe scenă încă de la vârsta de șase ani. Mai târziu, și-a transformat pasiunea într-o profesie și a urmat cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, la secția Actorie, în clasa profesorului Doru Ana.

Din 2008, Irina Rădulescu face parte din echipa Teatrului Mic din București. Un moment important pentru cariera ei a venit încă din perioada studenției, când regizoarea Cătălina Buzoianu a distribuit-o în spectacolul „Furtuna”.

„Eu am avut noroc pentru că m-a ales doamna Cătălina în anul 2008, eram încă studentă, să joc în Furtuna. Ăsta a fost norocul cu care am fost și angajată în teatru”, a susținut fiica lui Dem Rădulescu.

Irina Rădulescu nu s-a oprit la teatru. A făcut pasul și către cinematografie, iar debutul pe marele ecran a venit cu filmul „Urma”. Rolul i-a adus și o nominalizare la Premiile Gopo 2021, la categoria „Cea mai bună actriță într-un rol principal”.

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