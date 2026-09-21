Mesajul emoționant transmis de Cindy Crawford fiului său cu două luni înainte să moară: „Vei fi mereu băiețelul meu”

Mesajul emoționant transmis de Cindy Crawford fiului său cu două luni înainte să moară: „Vei fi mereu băiețelul meu”
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Foto: Colaj CANCAN
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Cindy Crawford i-a transmis fiului său, Presley Gerber, un mesaj emoționant cu doar câteva luni înainte de moartea acestuia. Cu ocazia zilei sale de naștere, celebrul model îi spunea cât de mândră este de evoluția lui și mărturisea că, pentru ea, va rămâne întotdeauna „băiețelul” ei.

Mesajul transmis de Cindy Crawford fiului său

Mesajul a revenit în atenția presei după ce Presley Gerber a murit duminică, la vârsta de 27 de ani. Tânărul se afla într-un centru de recuperare în momentul decesului, potrivit informațiilor oferite de Biroul Medicului Legist din Los Angeles. Cauza morții nu a fost încă stabilită.

Cu doar câteva luni înainte de tragedie, pe 2 iulie, Cindy Crawford a publicat pe Instagram un mesaj dedicat fiului său cu ocazia împlinirii vârstei de 27 de ani, potrivit Us Weekly. Vedeta a publicat atunci o fotografie din copilăria lui Presley, dar și un selfie mai recent cu fiul său.

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„La mulți ani, Presley! Sunt atât de mândră de bărbatul care ai devenit, dar pentru mine vei fi mereu băiețelul meu! Te iubesc”, a scris Cindy Crawford.

 

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Cindy Crawford, despre relația cu copiii săi

Cu doar câteva zile înainte de moartea fiului său, Cindy Crawford vorbise într-un interviu acordat revistei PORTER despre o nouă etapă din viața sa de familie.

Modelul, care are doi copii, Presley și Kaia Gerber, împreună cu soțul său, Rande Gerber, explica faptul că a trebuit să învețe să facă un pas în spate după ce copiii săi au devenit adulți.

„Când devin adulți, dintr-odată îți spui: «Bine, trebuie să fac un pas în spate». Poate că nu este modul în care aș face eu lucrurile, dar asta este”, spunea Cindy Crawford.

Sursa foto: Profimedia

Cindy Crawford își dorește să devină bunică

În același interviu, Cindy Crawford vorbea și despre viitor și dezvăluia că speră ca, într-o zi, să devină bunică. Modelul observa că mulți dintre prietenii săi au început deja să aibă nepoți și spunea că și-ar dori să trăiască această experiență.

„Sunt la vârsta la care mulți dintre prietenii mei încep să aibă nepoți și, chiar dacă nu cred că vreunul dintre copiii mei este aproape de acest moment, sper să am și eu parte de această experiență, pentru că pare foarte distractiv”, povestea ea.

Presley Gerber era primul copil al lui Cindy Crawford și Rande Gerber. Cei doi mai au o fiică, Kaia Gerber, în vârstă de 24 de ani.

După moartea lui Presley, familia a transmis o scurtă declarație prin intermediul unui reprezentant, cerând să îi fie respectată intimitatea „în această perioadă foarte dificilă și dureroasă”.

Sursa foto: Profimedia

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