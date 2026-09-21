Ce semn ar fi primit Angelina Mogoș după ce a fost la mormântul fiului ei, Pablo: „Ultima săptămână mi-a dat de gândit”

Angelina Mogoș, mama lui Pablo, a dezvăluit ce s-a întâmplat după ce a mers la mormântul fiului ei și i-a vorbit, iar lucrurile au luat o turnură pe care nu avea cum să o ignore. În loc să păstreze totul pentru ea, a luat legătura cu un preot.

Pablo a trecut printr-o tragedie cumplită. Tânărul a suferit un accident vascular și a ajuns în stare gravă la spital. Familia și medicii au sperat până în ultima clipă într-o minune, însă Pablo a murit, lăsând în urmă o durere uriașă pentru cei care l-au iubit.

Ce semn ar fi primit Angelina Mogoș după ce a fost la mormântul fiului ei

După pierderea fiului său, Angelina a mers miercuri la cimitir, singură. A ajuns la „noua lui casă” și a avut acolo o discuție pe care doar o mamă o poate avea cu copilul ei. I-a spus lui Pablo ce avea pe suflet și i-a făcut o rugăminte.

„Miercuri am fost singură la el, la „noua lui casă”, să avem o discuție mamă-fiu. Și i-am spus așa: Mama, dacă asta a fost menirea ta, te roagă mama un lucru: să ai grijă de toți copiii, mamă, din terapii, că nicio mamă nu merită să plângă cum a plâns mama ta. Și mai multe lucruri care rămân între Pabli și mămica lui. Apoi, seara, am fost la un părinte să povestesc ce se întâmplă împreună cu Likas, să nu începem să credem bazaconii”, a spus Angelina.

Mama lui Pablo nu a vrut să pună imediat eticheta de „semn” peste tot ce se întâmpla. Din acest motiv, în aceeași seară, a mers împreună cu Likas la un preot și i-a povestit ce a pățit. Angelina a spus că avea deja mai multe lucruri pe care le primise de la oameni, însă nu le publicase pe Instagram. A preferat să le păstreze și să le arate preotului, pentru a primi o părere înainte de a trage singură concluzii.

„Conversația noastră s-a încheiat cu părintele, că rămâne să urmărim povestea și să îi trimit ce am inedit în legătură cu Pablo. Nu le-am postat niciodată pe Instagram, le-am ținut pentru noi, sunt de la lume necunoscută și apropiați. Nu ne place spectacolul, doar ne-am bazat pe fapte reale, nu simple semne. I-am trimis tot părintelui în seara aia și am așteptat să-mi răspundă”, a spus ea.

Iar răspunsul nu a întârziat să apară. A doua zi, discuția dintre Angelina și preot a căpătat o direcție neașteptată. Acesta i-a transmis că, în interpretarea lui, Pablo ar putea avea în continuare un rol în viețile oamenilor.

„Deci Pablo și-a început lucrarea de chemare a oamenilor la credință…. Prin el Dumnezeu va îndrepta multe suflete.Vezi tu Angelina …. Cum lucrează Dumnezeu… Durerea ta devine bucurie pt alții. Pt mintea omului greu de înțeles, dar înțelepciunea lui Dumnezeu este dreaptă”, i-a spus preotul.

Pentru Angelina, însă, lucrurile nu s-au oprit aici. Unul dintre cele mai puternice momente povestite de mama lui Pablo a venit după discuția cu preotul. O asistentă care avusese legătură cu perioada în care băiatul era internat i-a scris Angelinei și i-a trimis o fotografie cu un fulg.

„Mi-a scris și doamna asistentă și mi-a trimis poza cu fulgul ei pe Instagram. Nu-mi permit să postez, dar vreau să îi mulțumesc și aici de grija purtată băiatului meu. Și la toate asistentele!”, a spus Angelina.

Apelul care a impresionat-o

Angelina a explicat apoi și contextul în care primise informația. Femeia o sunase din ATI, deși acolo telefoanele nu sunt permise, pentru a-i arăta ceva.

„M-a sunat din ATI, unde nu ai voie cu telefon, să-mi arate pana din ușa băiatului ei, salon 7. Și să-mi spună că asistentele care au avut grijă de băiatul meu au găsit în alte saloane. Vorbim de terapia intensivă din Grigore Alexandrescu, unde intri echipat: mască, halat, ciupici, te dezinfectezi etc. Oricine poate confirma, care a stat internat măcar o zi, că este o curățenie continuă”, a mai spus mama lui Pablo.

Și mai există un detaliu care a impresionat-o profund pe mama lui Pablo. La scurt timp, Angelina a primit un apel de la Irina, o femeie internată și ea cu fiul său în aceeași secție.

„La ora 15:33 m-a sunat Irina. Cine este Irina? Irina este o fată, internată și ea de 3 luni cu băiețelul la TERAPIE INTENSIVĂ ÎN GRIGORE ALEXANDRESCU. Copilul ei are probleme total diferite de ce a avut Pablo. Cine a fost internat acolo cu probleme știe că, la ușă, când aștepți ora de vizită 13:00 sau 19:00, se scurge viața din tine, simți că mori. Și se creează legături sufletești cum rar îți sunt date. Ea mi-a fost mie alături și eu ei”, a mai mărturisit aceasta.

Pentru Angelina, toate aceste întâmplări au venit într-o perioadă în care durerea pierderii lui Pablo este încă vie. Aceasta a spus că nu vrea să transforme povestea într-un spectacol și că a preferat să păstreze pentru ea lucrurile care au avut o semnificație personală.

„Nu-mi permiteam niciodată să povestesc sau să aberez dacă nu era vorba strict de rugăciunea mea la el. În acest moment sunt tot la el. Și îi spun la fel: nu merită nicio mamă să trăiască cu frica ca sună “TERAPIA INTENSIVĂ”. Vă mulțumesc tuturor!”, a mai spus ea.

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