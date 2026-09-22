Unde nu ar trebui să pui routerul Wi-Fi. Locurile din casă care pot slăbi semnalul

Unde nu ar trebui să pui routerul Wi-Fi. Locurile din casă care pot slăbi semnalul
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Poziția routerului Wi-Fi poate influența considerabil calitatea conexiunii la internet din locuință. Chiar și un router performant poate oferi un semnal slab în anumite camere dacă este ascuns într-un dulap, amplasat lângă alte aparate electronice sau separat de dispozitive prin pereți și alte obstacole.

Atunci când aleg locul pentru router, mulți oameni îl lasă în apropierea prizei sau a punctului prin care conexiunea la internet intră în locuință. Acesta nu este însă întotdeauna și cel mai bun loc pentru distribuirea semnalului Wi-Fi.

În general, routerul ar trebui amplasat într-o zonă cât mai centrală și deschisă, cu cât mai puține obstacole între acesta și dispozitivele conectate, potrivit Yahoo.

Pereții, obiectele din metal și chiar anumite aparate din casă pot afecta propagarea semnalului și pot contribui la apariția zonelor în care conexiunea este mai slabă.

Locurile în care nu ar trebui să pui routerul Wi-Fi

Unul dintre cele mai neinspirate locuri este într-un dulap. Deși poate fi tentant să ascunzi routerul din motive estetice, pereții mobilierului reprezintă încă un obstacol pe care semnalul trebuie să îl traverseze.

Nici subsolul sau podul nu sunt, în general, alegeri bune dacă vrei să asiguri acoperire în întreaga locuință. Amplasarea routerului într-o zonă periferică face ca semnalul să aibă de parcurs o distanță mai mare până la camerele aflate la celălalt capăt al casei.

Bucătăria poate crea și ea probleme. Cuptoarele cu microunde și alte dispozitive electronice pot produce interferențe, iar obiectele și suprafețele metalice pot afecta propagarea undelor radio.

Din motive similare, este recomandat să nu amplasezi routerul foarte aproape de telefoane fără fir, monitoare pentru bebeluși, boxe Bluetooth și alte dispozitive care folosesc semnale radio.

Baia nu este nici ea o alegere bună. Apa, oglinzile și alte suprafețe reflectorizante pot modifica modul în care se propagă semnalul Wi-Fi.

Move.org include printre zonele de evitat și garajul, unde poziția periferică și prezența unor suprafețe și obiecte din metal pot îngreuna distribuirea semnalului către restul casei.

Pereții pot influența semnalul Wi-Fi

Nu toate materialele afectează în aceeași măsură conexiunea. Semnalul Wi-Fi poate trece prin pereți din gips-carton sau lemn, însă întâmpină dificultăți mai mari atunci când trebuie să traverseze beton, cărămidă sau metal.

Din acest motiv, un router amplasat într-un colț al casei și separat de restul camerelor prin mai mulți pereți poate crea zone cu semnal slab, chiar dacă dispozitivul în sine funcționează corespunzător.

Oglinzile mari, geamurile și alte suprafețe reflectorizante pot, de asemenea, să modifice traseul semnalului.

Unde este cel mai bine să amplasezi routerul

În mod ideal, routerul ar trebui să se afle cât mai aproape de centrul zonei în care folosești internetul, într-un spațiu deschis și la o anumită înălțime față de podea.

Nu este recomandat să îl ascunzi după mobilier, să îl așezi direct pe podea sau să îl înghesui între alte dispozitive electronice.

Cu cât există mai puțini pereți și alte obstacole între router și telefon, laptop, televizor sau celelalte dispozitive conectate, cu atât cresc șansele de a avea un semnal mai bun.

În locuințele mari sau în cele cu mai multe etaje, chiar și amplasarea corectă a unui singur router poate să nu fie suficientă. În astfel de situații, un sistem Wi-Fi mesh sau alte soluții pentru extinderea acoperirii pot ajuta la eliminarea zonelor cu semnal slab.

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