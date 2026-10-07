Mincu s-a căsătorit civil, în mare secret! Comediantul face primele declarații în calitate de proaspăt însurățel

„Nu mai aveam răbdare să așteptăm până la anul”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mincu face primele declarații în calitate de proaspăt însurățel și povestește cum a luat naștere decizia de a face pasul cel mare, dar și ce planuri are alături de soția lui.

De aproximativ doi ani, Mincu formează un cuplu cu femeia care avea să-i devină soție. Comediantul a ales să-și țină viața sentimentală departe de lumina reflectoarelor și să se bucure în liniște de această etapă, mai ales după expunerea de care a avut parte în trecut.

„Toate la timpul lor. Nu ne grăbim. Dacă vine, ne bucurăm”

Despre partenera sa, Mincu a povestit că nu face parte din showbiz, lucrează într-o corporație și cochetează cu modellingul. A descris-o drept „extraordinar de inteligentă, frumoasă și amuzantă” și a mărturisit că alături de ea a început să privească diferit ideea de familie. „Este pentru prima oară când simt, într-o relație, că mă ajută și am suport din partea partenerului, că pot face o grămadă de lucruri. Și este pentru prima oară când îmi doresc copil”, spunea Mincu în luna august.

În februarie, comediantul și-a cerut iubita în căsătorie, într-un decor de poveste, în mijlocul zăpezii. Avea deja inelul pregătit și, deși își imaginase inițial că momentul va avea loc pe o plajă, nu a mai vrut să aștepte. Câteva luni mai târziu, cei doi au ajuns în fața ofițerului de stare civilă și au spus „DA”.

CANCAN.RO: A fost cununia civilă?

Mincu: A fost doar cununia civilă. Într-un cerc foarte restrâns. Familie și prieteni apropiați. A fost minunat și am avut o zi superbă, ca de vară.

CANCAN.RO: Cine au fost nașii? Cine v-a fost alături? Ce prieteni, colegi?

Mincu: Au fost toți oamenii dragi alături de noi. Nașii sunt prietenii mei vechi din liceu.

CANCAN.RO: Ce ți-ai dorit la nunta aceasta, față de prima? Ai vrut ceva neapărat?

Mincu: A fost spontan și totul a venit de la sine. Nu ne-am stresat cu nimic. Amândoi am zis. Eram cu familia la mare și am zis: „Hai să ne căsătorim civil, că nu mai avem răbdare să așteptăm până la anul”.

CANCAN.RO: Cum a fost ținuta? Ai ales tu outfitul?

Mincu: Eu mi-am ales outfitul. Dar am avut sacoul și cămașa făcute la comandă. Ea și-a comandat o rochie și, pe urmă, a făcut niște modificări la croitor. Nimic pompos. Preferă cât mai simplu.

CANCAN.RO: Unde faceți luna de miere?

Mincu: În luna de miere plecăm, probabil, la anul. Cel mai probabil vom merge în Japonia.

CANCAN.RO: Întrebarea pusă de toată lumea: faceți acum un copil sau așteptați?

Mincu: Toate la timpul lor. Nu ne grăbim. Dacă vine, ne bucurăm. Cum vrea Dumnezeu.

CANCAN.RO: Urmează și nunta mare?

Mincu: Nunta mare nu e stabilită.

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