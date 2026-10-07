Mincu s-a căsătorit civil, în mare secret! Comediantul face primele declarații în calitate de proaspăt însurățel

Mincu s-a căsătorit civil, în mare secret! Comediantul face primele declarații în calitate de proaspăt însurățel
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„Nu mai aveam răbdare să așteptăm până la anul”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Mincu face primele declarații în calitate de proaspăt însurățel și povestește cum a luat naștere decizia de a face pasul cel mare, dar și ce planuri are alături de soția lui.

De aproximativ doi ani, Mincu formează un cuplu cu femeia care avea să-i devină soție. Comediantul a ales să-și țină viața sentimentală departe de lumina reflectoarelor și să se bucure în liniște de această etapă, mai ales după expunerea de care a avut parte în trecut.

„Toate la timpul lor. Nu ne grăbim. Dacă vine, ne bucurăm”

Despre partenera sa, Mincu a povestit că nu face parte din showbiz, lucrează într-o corporație și cochetează cu modellingul. A descris-o drept „extraordinar de inteligentă, frumoasă și amuzantă” și a mărturisit că alături de ea a început să privească diferit ideea de familie. „Este pentru prima oară când simt, într-o relație, că mă ajută și am suport din partea partenerului, că pot face o grămadă de lucruri. Și este pentru prima oară când îmi doresc copil”, spunea Mincu în luna august.

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În februarie, comediantul și-a cerut iubita în căsătorie, într-un decor de poveste, în mijlocul zăpezii. Avea deja inelul pregătit și, deși își imaginase inițial că momentul va avea loc pe o plajă, nu a mai vrut să aștepte. Câteva luni mai târziu, cei doi au ajuns în fața ofițerului de stare civilă și au spus „DA”.

Mincu s-a însurat în mare secret!

CANCAN.RO: A fost cununia civilă?

Mincu: A fost doar cununia civilă. Într-un cerc foarte restrâns. Familie și prieteni apropiați. A fost minunat și am avut o zi superbă, ca de vară.

CANCAN.RO: Cine au fost nașii? Cine v-a fost alături? Ce prieteni, colegi?

Mincu: Au fost toți oamenii dragi alături de noi. Nașii sunt prietenii mei vechi din liceu.

CANCAN.RO: Ce ți-ai dorit la nunta aceasta, față de prima? Ai vrut ceva neapărat?

Mincu: A fost spontan și totul a venit de la sine. Nu ne-am stresat cu nimic. Amândoi am zis. Eram cu familia la mare și am zis: „Hai să ne căsătorim civil, că nu mai avem răbdare să așteptăm până la anul”.

CANCAN.RO: Cum a fost ținuta? Ai ales tu outfitul?

Mincu: Eu mi-am ales outfitul. Dar am avut sacoul și cămașa făcute la comandă. Ea și-a comandat o rochie și, pe urmă, a făcut niște modificări la croitor. Nimic pompos. Preferă cât mai simplu.

Alex Mincu și soția/ sursa foto: social media

Alex Mincu și soția/ sursa foto: social media

CANCAN.RO: Unde faceți luna de miere?

Mincu: În luna de miere plecăm, probabil, la anul. Cel mai probabil vom merge în Japonia.

CANCAN.RO: Întrebarea pusă de toată lumea: faceți acum un copil sau așteptați?

Mincu: Toate la timpul lor. Nu ne grăbim. Dacă vine, ne bucurăm. Cum vrea Dumnezeu.

CANCAN.RO: Urmează și nunta mare?

Mincu: Nunta mare nu e stabilită.

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