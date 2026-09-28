Andrei Bordeianu, vești despre starea de sănătate după accident. „Cel mai mare vis al meu este să pun primii pași pe sol”

Andrei Bordeianu trece printr-o perioadă dificilă după ce a fost rănit într-un accident de motocicletă. Antrenorul de fitness se află în continuare sub supravegherea medicilor, iar din spital a oferit informații despre starea sa și despre momentul în care speră să poată reveni acasă. Influencerul le-a spus urmăritorilor și cât ar mai putea dura până la externare.

Cunoscut în mediul online, unde este urmărit de peste 600.000 de persoane pe TikTok, Andrei Bordeianu a ajuns recent în centrul unei situații dramatice. Accidentul s-a produs în timp ce acesta se deplasa pe motocicletă, moment în care a fost lovit de un autoturism condus de o femeie în vârstă de 52 de ani.

Pe măsură ce starea sa s-a stabilizat, Andrei Bordeianu a revenit în mediul online și le-a răspuns internauților. Una dintre principalele întrebări primite a vizat momentul în care ar putea părăsi spitalul și reveni acasă.

Recuperarea se anunță însă de durată. Potrivit celor povestite de influencer, dispozitivul de fixare montat la nivelul bazinului ar urma să fie îndepărtat peste aproximativ două săptămâni, abia ulterior urmând să poată începe să se sprijine din nou pe picioare. Deocamdată, medicii nu i-au comunicat o dată exactă pentru externare.

„Veștile încep să fie din ce în ce mai bune”

Pentru Andrei, cel mai important obiectiv în această perioadă este să-și recapete mobilitatea. Situația este cu atât mai complicată cu cât s-a ales și cu fracturi la ambele mâini. Acest lucru îi limitează considerabil posibilitatea de a se deplasa fără ajutor.

„Din ce mi-a fost comunicat de către domnul doctor ortoped (…) ar mai fi încă două săptămâni de fixator, după care veștile încep să fie din ce în ce mai bune, pentru că, după ce îmi va fi scos fixatorul acesta de la bazin, voi putea să fiu pus în fund. După care, ușor-ușor, cu ajutorul lui Dumnezeu, acolo depinde foarte mult cât mai durează, o să pot să pun primii pași jos pe sol, ceea ce, în momentul de față reprezintă cel mai mare vis al meu și voi putea începe să merg din nou. Dar asta, bineînțeles, cu foarte multă susținere, că am ambele mâini rupte”, a declarat Andrei Bordeianu, pe TikTok.

La 29 de ani, Andrei Bordeianu privește cu optimism perioada de recuperare, mai ales după ce a aflat că își va putea recăpăta capacitatea de a merge. Faptul că accidentul nu i-a provocat consecințe și mai grave reprezintă pentru el un motiv de recunoștință.

Influencerul spune că se consideră norocos că a supraviețuit impactului și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru faptul că are șansa de a se recupera.

„Legat de faptul dacă voi reveni în picioare, răspunsul este da. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu rămân în scaun cu rotile, deci mă voi ridica de la pat. Am o lună de zile de când sunt în spital și, din păcate, acest fixator va mai trebui ținut încă trei săptămâni. Sper să fie mai repede și să treacă zilele mai repede, dar cam ăștia sunt termenii”, a transmis el.

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