Andrei Bordeianu, vești despre starea de sănătate după accident. „Cel mai mare vis al meu este să pun primii pași pe sol”

Andrei Bordeianu
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Andrei Bordeianu trece printr-o perioadă dificilă după ce a fost rănit într-un accident de motocicletă. Antrenorul de fitness se află în continuare sub supravegherea medicilor, iar din spital a oferit informații despre starea sa și despre momentul în care speră să poată reveni acasă. Influencerul le-a spus urmăritorilor și cât ar mai putea dura până la externare.

Cunoscut în mediul online, unde este urmărit de peste 600.000 de persoane pe TikTok, Andrei Bordeianu a ajuns recent în centrul unei situații dramatice. Accidentul s-a produs în timp ce acesta se deplasa pe motocicletă, moment în care a fost lovit de un autoturism condus de o femeie în vârstă de 52 de ani.

Pe măsură ce starea sa s-a stabilizat, Andrei Bordeianu a revenit în mediul online și le-a răspuns internauților. Una dintre principalele întrebări primite a vizat momentul în care ar putea părăsi spitalul și reveni acasă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Recuperarea se anunță însă de durată. Potrivit celor povestite de influencer, dispozitivul de fixare montat la nivelul bazinului ar urma să fie îndepărtat peste aproximativ două săptămâni, abia ulterior urmând să poată începe să se sprijine din nou pe picioare. Deocamdată, medicii nu i-au comunicat o dată exactă pentru externare.

„Veștile încep să fie din ce în ce mai bune”

Pentru Andrei, cel mai important obiectiv în această perioadă este să-și recapete mobilitatea. Situația este cu atât mai complicată cu cât s-a ales și cu fracturi la ambele mâini. Acest lucru îi limitează considerabil posibilitatea de a se deplasa fără ajutor.

„Din ce mi-a fost comunicat de către domnul doctor ortoped (…) ar mai fi încă două săptămâni de fixator, după care veștile încep să fie din ce în ce mai bune, pentru că, după ce îmi va fi scos fixatorul acesta de la bazin, voi putea să fiu pus în fund.

După care, ușor-ușor, cu ajutorul lui Dumnezeu, acolo depinde foarte mult cât mai durează, o să pot să pun primii pași jos pe sol, ceea ce, în momentul de față reprezintă cel mai mare vis al meu și voi putea începe să merg din nou. Dar asta, bineînțeles, cu foarte multă susținere, că am ambele mâini rupte”, a declarat Andrei Bordeianu, pe TikTok.

Sursa foto: Social media

La 29 de ani, Andrei Bordeianu privește cu optimism perioada de recuperare, mai ales după ce a aflat că își va putea recăpăta capacitatea de a merge. Faptul că accidentul nu i-a provocat consecințe și mai grave reprezintă pentru el un motiv de recunoștință.

Influencerul spune că se consideră norocos că a supraviețuit impactului și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru faptul că are șansa de a se recupera.

„Legat de faptul dacă voi reveni în picioare, răspunsul este da. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu rămân în scaun cu rotile, deci mă voi ridica de la pat. Am o lună de zile de când sunt în spital și, din păcate, acest fixator va mai trebui ținut încă trei săptămâni. Sper să fie mai repede și să treacă zilele mai repede, dar cam ăștia sunt termenii”, a transmis el.

CITEȘTE ȘI: Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital

Ce viteză avea Andrei Bordeianu în momentul accidentului, de fapt. Influencerul, mesaj pentru femeia care l-a lovit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cântăreața care a trăit abuzul pe propria piele după cazul Valentinei. „Am cunoscut frica și rușinea”
Cântăreața care a trăit abuzul pe propria piele după cazul Valentinei. „Am cunoscut frica și rușinea”
Lorenzo, reacție după criticile primite la Insula Iubirii. Ce le transmite celor care l-au acuzat că nu se implică în viața copiilor: „Faceți dramă pentru nimic”
Lorenzo, reacție după criticile primite la Insula Iubirii. Ce le transmite celor care l-au acuzat că nu se implică în viața copiilor: „Faceți dramă pentru nimic”
Dana Roba a criticat-o dur pe Andra Volos după nuntă. Soția lui Lele a reacționat vehement
Dana Roba a criticat-o dur pe Andra Volos după nuntă. Soția lui Lele a reacționat vehement
Fiica ”bodyguardului lui Dumnezeu” a împlinit 5 ani și promite să fie o mare luptătoare: ”A mușcat sacul”
Fiica ”bodyguardului lui Dumnezeu” a împlinit 5 ani și promite să fie o mare luptătoare: ”A mușcat sacul”
Melek Minca, mesaj pentru femeile care acceptă să fie în relații toxice: „Nu aș fi stat nici cât stă trenul în gară”
Melek Minca, mesaj pentru femeile care acceptă să fie în relații toxice: „Nu aș fi stat nici cât stă trenul în gară”
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Mediafax
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Pensionarii riscă să rămână FĂRĂ pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare
Gandul.ro
Pensionarii riscă să rămână FĂRĂ pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Adevarul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
Digi24
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
Descoperire uluitoare în Turnul Sfatului din Sibiu! O capsulă a timpului, ascunsă în acoperiș
Mediafax
Descoperire uluitoare în Turnul Sfatului din Sibiu! O capsulă a timpului, ascunsă în acoperiș
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Click.ro
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Digi 24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descoperire incredibilă veche de 6.000 de ani în gheața din Norvegia
go4it.ro
Descoperire incredibilă veche de 6.000 de ani în gheața din Norvegia
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Pensionarii riscă să rămână FĂRĂ pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare
Gandul.ro
Pensionarii riscă să rămână FĂRĂ pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Mediafax Spania
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.