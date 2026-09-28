Fiica ”bodyguardului lui Dumnezeu” a împlinit 5 ani și promite să fie o mare luptătoare: ”A mușcat sacul”

Fiica ”bodyguardului lui Dumnezeu” a împlinit 5 ani și promite să fie o mare luptătoare: ”A mușcat sacul”
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„Bodyguaedul lui Dumnezeu”, aniversare pentru fiica lui
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Astăzi a fost o zi importantă pentru Mircea Ursu. „Bodyguardul lui Dumnezeu” și-a sărbătorit fiica și a ținut ca momentul să fie unul special pentru micuța lui, care a avut parte de o aniversare alături de cei mai apropiați oameni.

Mircea Ursu a devenit tată în 2021, când partenera lui de viață a adus-o pe lume pe Giulia Cataleya. De atunci, fetița a devenit una dintre cele mai importante persoane din viața sa, iar ziua ei de naștere nu putea trece neobservată.

Mircea Ursu, aniversare pentru fiica sa

Anul acesta, „Bodyguardul lui Dumnezeu” a ales să organizeze aniversarea într-un cadru restrâns, în cadrul unui restaurant. Spre deosebire de alte evenimente importante din viața familiei, petrecerea de acum a fost una discretă, la care au participat membrii familiei și persoanele apropiate.

Giulia Cataleya a împlinit cinci ani, iar părinții au avut grijă ca ținutele lor să fie pe măsura evenimentului. Mircea Ursu a optat pentru o ținută complet neagră, formată din blugi, cămașă și sacou, în timp ce partenera lui a ales, la rândul său, o ținută în aceeași nuanță. Micuța sărbătorită a fost în centrul atenției într-o rochiță albă, care i-a completat perfect apariția de aniversare.

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La locul de joacă, micuța a încercat sacul de box și s-a distrat lovindu-l, iar imaginile au stârnit zâmbete. Se pare că pasiunea pentru sporturile de contact ar putea fi moștenită de la tatăl ei, Mircea Ursu fiind cunoscut și pentru activitatea sa de luptător.

Petrecerea de anul acesta a fost una mult mai simplă decât botezul Giuliei Cataleya, eveniment organizat cu fast și care a atras atenția la vremea respectivă. De această dată, părinții au preferat să păstreze atmosfera intimă și să se bucure de timpul petrecut împreună.

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