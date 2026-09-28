Județul din România în care peste o treime din populație primește bani de la stat. Sunt peste 130.000 de beneficiari

Peste 130.000 de persoane din județul Botoșani au beneficiat de diferite forme de sprijin financiar acordate prin sistemul de protecție socială al statului, iar valoarea totală a sumelor plătite doar în luna august a depășit 56 de milioane de lei.

Deși cifra poate părea impresionantă raportată la populația județului, datele arată că beneficiarii provin din categorii sociale foarte diferite, de la copii și părinți până la persoane cu dizabilități și familii cu venituri reduse.

Județul din România în care peste o treime din populație primește bani de la stat

Cea mai numeroasă categorie de beneficiari este reprezentată de copiii care primesc alocația de stat. În luna august, aproape 25,3 milioane de lei au fost distribuiți către 72.959 de copii, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate dintre persoanele incluse în statistici beneficiază de acest drept acordat tuturor copiilor eligibili.

O altă componentă importantă a sistemului de sprijin social este destinată persoanelor cu dizabilități. Pentru 17.667 de beneficiari încadrați în diferite grade de handicap au fost achitate drepturi în valoare de peste 10,6 milioane de lei. În același timp, 3.561 de părinți au primit indemnizații pentru creșterea copilului, iar suma totală alocată pentru acest tip de sprijin a ajuns la aproximativ 10,5 milioane de lei.

Datele arată că numărul persoanelor care beneficiază efectiv de sprijin acordat familiilor cu venituri foarte mici este mult mai redus decât totalul beneficiarilor incluși în statisticile generale. Prin programul Venitul Minim de Incluziune au fost plătite peste 4,7 milioane de lei, iar de acest ajutor au beneficiat 7.267 de persoane din județ.

Venitul Minim de Incluziune este mecanismul care a înlocuit fostul ajutor social și alocația pentru susținerea familiei. Programul este destinat gospodăriilor cu venituri reduse și include atât componenta de sprijin pentru incluziune, cât și ajutoarele dedicate familiilor cu copii. Astfel, datele arată că numărul total al beneficiarilor de prestații sociale nu reflectă exclusiv persoane care depind de ajutoare sociale clasice.

Sunt peste 130.000 de beneficiari

Sprijinul financiar acordat de stat a vizat și copiii aflați în plasament. Aproape două milioane de lei au fost distribuiți pentru 681 de copii aflați în această situație. Totodată, 945 de părinți care au revenit la locul de muncă înainte de expirarea concediului de creștere a copilului au beneficiat de stimulentul de inserție, pentru care au fost plătite aproximativ 865.000 de lei.

Sistemul de protecție socială a inclus și ajutoare destinate unor categorii vulnerabile din punct de vedere medical. Peste 240.000 de lei au fost acordați pentru alocațiile de hrană ale 242 de persoane diagnosticate cu HIV/SIDA, în timp ce 106 pacienți cu tuberculoză au primit sprijin financiar în valoare totală de peste 93.000 de lei. De asemenea, aproximativ 95.000 de lei au fost plătiți sub formă de indemnizații pentru concediul de acomodare, către 60 de beneficiari.

Separat, aproape 30.000 de locuitori ai județului cu venituri reduse au beneficiat de sprijin pentru plata energiei. Mai exact, 29.662 de persoane au primit tichete de energie, iar valoarea totală a ajutorului s-a apropiat de 1,5 milioane de lei.

Datele evidențiază amploarea sistemului de protecție socială din județul Botoșani și diversitatea categoriilor care beneficiază de sprijin financiar. De la copii și părinți activi pe piața muncii până la persoane cu dizabilități, beneficiari ai indemnizațiilor pentru creșterea copilului sau familii cu venituri reduse, statisticile arată că cei peste 130.000 de beneficiari nu reprezintă o categorie unitară și nu pot fi asociați exclusiv cu ideea de ajutor social în sensul clasic al termenului.

CITEŞTE ŞI: Toamna vine cu schimbări majore pentru trei zodii. Nativii care își pot schimba viața

Electrocasnicul aflat la mare reducere începând de astăzi, în LIDL. Costă doar 299 lei, toată săptămâna