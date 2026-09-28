A crezut că și-a găsit paradisul în Zanzibar, dar realitatea a făcut-o să plece. Ce a pățit după 2 ani

A crezut că și-a găsit paradisul în Zanzibar, dar realitatea a făcut-o să plece. Ce a pățit după 2 ani
Galerie Foto 7
De ce a renunțat o femeie la Zanzibar după doi ani / Sursa foto: Shuttrstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Pentru Franziska Schmidt, o vacanță în Zanzibar s-a transformat într-un moment care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Epuizată de rutina din Berlin și de responsabilitățile pe care le avea ca mamă singură, femeia a început să se gândească la o schimbare radicală. Ceea ce părea inițial doar un vis a devenit, în scurt timp, un plan concret.

În 2022, Franziska a călătorit pentru prima dată în Zanzibar împreună cu mama și fiul ei. Atmosfera insulei a făcut-o să își pună întrebări despre viața pe care o ducea în Germania. La doar câteva săptămâni după întoarcere, a revenit în Zanzibar, de această dată cu intenția clară de a-și construi acolo un nou început.

Sursa foto: Instagram / franzi_testet_auswandern-

A început să caute terenuri, a luat unul în arendă și a demarat construcția unei case. Timp de doi ani, a făcut naveta între Berlin și insulă, încercând să pregătească fiecare detaliu pentru mutare. În 2024, visul ei a devenit realitate și s-a stabilit în Zanzibar împreună cu fiul său.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Primele luni au fost exact așa cum și le imaginase, însă traiul de zi cu zi a scos la iveală probleme pe care vacanțele nu i le arătaseră. Penele de curent, dificultățile în aprovizionare și problemele legate de apă au devenit treptat obositoare, mai ales pentru cineva care lucra online.

„În ciuda tuturor pregătirilor, am subestimat cât de mult te pot uza, încetul cu încetul, anumite lucruri. Nu erau aceleași probleme ca în Germania, cum ar fi, de exemplu, penele de curent. Puteam rămâne câteva ore fără să lucrăm, fără să ne încărcăm telefoanele sau să aprindem lumina. Dacă nu se reumplea rezervorul de apă, nu puteai face duş. Dacă voiam să cumpăr scutece, se întâmpla ca supermarketul să fie gol, pentru că nu mai fuseseră făcute livrări. Era vorba despre a găsi mereu o soluție pentru câte o problemă”. a povestit Franziska Schmidt.

După nașterea fiicei sale, prioritățile lui Franziska s-au schimbat. A început să pună mai mult accent pe siguranță, stabilitate și accesul copiilor la educație, activități sportive și experiențe culturale. În plus, relațiile construite pe insulă nu aveau întotdeauna caracterul stabil pe care și l-ar fi dorit.

„Dintr-odată, sentimentul de siguranță a ajuns pe primul loc. Deși ne făcuserăm prieteni acolo, oamenii se schimbă foarte des pe insulă, iar multe relații rămân doar temporare. În plus, penele frecvente de curent făceau munca extrem de dificilă. Dacă lucrezi online, electricitatea este esențială”, a spus Schmidt.

Femeia s-a întors în Germania cu cei doi copii

În cele din urmă, femeia a decis să revină la Berlin. Deși îi este dor de Zanzibar și păstrează o legătură puternică cu locul în care și-a dorit cândva să trăiască permanent, Franziska a ajuns la concluzia că insula nu este potrivită pentru ea ca loc principal de trai. Și-a vândut între timp casa, însă consideră Zanzibar o a doua casă și nu regretă experiența care a determinat-o să își schimbe viața.

„Când începe din nou să se răcească vremea, dorul de Zanzibar este cel mai puternic. În plus, copiii sunt o parte importantă a societății de acolo: când mergeam la supermarket în calitate de mamă, femeia de la casă îmi lua repede bebelușul din brațe, astfel încât eu să-mi pot face cumpărăturile. Ca mamă singură, acest lucru acest lucru schimbă enorm situația. În Germania lipsește complet acest lucru.”, a mai aspus aceasta.

CITEȘTE ȘI: Ce ar trebui să verifici în casă la începutul toamnei. Lucrurile pe care mulți le amână până când apare o problemă

Minunea ascunsă din Maramureș! Lacul Albastru își schimbă culoarea, iar intrarea nu costă niciun leu

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Marius Tucă Show începe marți, 29 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
Marius Tucă Show începe marți, 29 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 29 septembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitat: Alin Tişe
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 29 septembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitat: Alin Tişe
Județul din România în care peste o treime din populație primește bani de la stat. Sunt peste 130.000 de beneficiari
Județul din România în care peste o treime din populație primește bani de la stat. Sunt peste 130.000 de beneficiari
Patrick André de Hillerin a murit la 52 de ani. Dispare o voce cunoscută a presei românești
Patrick André de Hillerin a murit la 52 de ani. Dispare o voce cunoscută a presei românești
Toamna vine cu schimbări majore pentru trei zodii. Nativii care își pot schimba viața
Toamna vine cu schimbări majore pentru trei zodii. Nativii care își pot schimba viața
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Mediafax
Scandal URIAȘ la o universitate din SUA. Studentă agresată sexual de șapte colegi. Pedeapsa INCREDIBILĂ primită
Pensionarii riscă să rămână FĂRĂ pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare
Gandul.ro
Pensionarii riscă să rămână FĂRĂ pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Adevarul
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu. Avea doar 52 de ani
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
Digi24
Călin Georgescu, mesaj special pentru George Simion la ieșirea de la CAB. Care era planul lui pentru liderul AUR
Descoperire uluitoare în Turnul Sfatului din Sibiu! O capsulă a timpului, ascunsă în acoperiș
Mediafax
Descoperire uluitoare în Turnul Sfatului din Sibiu! O capsulă a timpului, ascunsă în acoperiș
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Click.ro
Andrei Duban, tată de adolescent. Cum se înțelege cu fiul său de 14 ani: „Câteodată sunt prieten cu el”
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Digi 24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Digi24
Cum a ajuns un mort „să conducă” de 122 de ori camioane încărcate cu lemn
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
Promotor.ro
Dedeman vinde camere de supraveghere cu încărcare solară la prețuri foarte bune. Pot fi montate și în zone fără Wi-Fi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descoperire incredibilă veche de 6.000 de ani în gheața din Norvegia
go4it.ro
Descoperire incredibilă veche de 6.000 de ani în gheața din Norvegia
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Descopera.ro
Premieră în fizică: Oamenii de știință au observat „săriturile cuantice” ale sunetului
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Pensionarii riscă să rămână FĂRĂ pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare
Gandul.ro
Pensionarii riscă să rămână FĂRĂ pensie. Ce document trebuie depus până pe 30 septembrie pentru a primi banii în continuare
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Mediafax Spania
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.