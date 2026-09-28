A crezut că și-a găsit paradisul în Zanzibar, dar realitatea a făcut-o să plece. Ce a pățit după 2 ani

Pentru Franziska Schmidt, o vacanță în Zanzibar s-a transformat într-un moment care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Epuizată de rutina din Berlin și de responsabilitățile pe care le avea ca mamă singură, femeia a început să se gândească la o schimbare radicală. Ceea ce părea inițial doar un vis a devenit, în scurt timp, un plan concret.

În 2022, Franziska a călătorit pentru prima dată în Zanzibar împreună cu mama și fiul ei. Atmosfera insulei a făcut-o să își pună întrebări despre viața pe care o ducea în Germania. La doar câteva săptămâni după întoarcere, a revenit în Zanzibar, de această dată cu intenția clară de a-și construi acolo un nou început.

A început să caute terenuri, a luat unul în arendă și a demarat construcția unei case. Timp de doi ani, a făcut naveta între Berlin și insulă, încercând să pregătească fiecare detaliu pentru mutare. În 2024, visul ei a devenit realitate și s-a stabilit în Zanzibar împreună cu fiul său.

Primele luni au fost exact așa cum și le imaginase, însă traiul de zi cu zi a scos la iveală probleme pe care vacanțele nu i le arătaseră. Penele de curent, dificultățile în aprovizionare și problemele legate de apă au devenit treptat obositoare, mai ales pentru cineva care lucra online.

„În ciuda tuturor pregătirilor, am subestimat cât de mult te pot uza, încetul cu încetul, anumite lucruri. Nu erau aceleași probleme ca în Germania, cum ar fi, de exemplu, penele de curent. Puteam rămâne câteva ore fără să lucrăm, fără să ne încărcăm telefoanele sau să aprindem lumina. Dacă nu se reumplea rezervorul de apă, nu puteai face duş. Dacă voiam să cumpăr scutece, se întâmpla ca supermarketul să fie gol, pentru că nu mai fuseseră făcute livrări. Era vorba despre a găsi mereu o soluție pentru câte o problemă”. a povestit Franziska Schmidt.

După nașterea fiicei sale, prioritățile lui Franziska s-au schimbat. A început să pună mai mult accent pe siguranță, stabilitate și accesul copiilor la educație, activități sportive și experiențe culturale. În plus, relațiile construite pe insulă nu aveau întotdeauna caracterul stabil pe care și l-ar fi dorit.

„Dintr-odată, sentimentul de siguranță a ajuns pe primul loc. Deși ne făcuserăm prieteni acolo, oamenii se schimbă foarte des pe insulă, iar multe relații rămân doar temporare. În plus, penele frecvente de curent făceau munca extrem de dificilă. Dacă lucrezi online, electricitatea este esențială”, a spus Schmidt.

Femeia s-a întors în Germania cu cei doi copii

În cele din urmă, femeia a decis să revină la Berlin. Deși îi este dor de Zanzibar și păstrează o legătură puternică cu locul în care și-a dorit cândva să trăiască permanent, Franziska a ajuns la concluzia că insula nu este potrivită pentru ea ca loc principal de trai. Și-a vândut între timp casa, însă consideră Zanzibar o a doua casă și nu regretă experiența care a determinat-o să își schimbe viața.

„Când începe din nou să se răcească vremea, dorul de Zanzibar este cel mai puternic. În plus, copiii sunt o parte importantă a societății de acolo: când mergeam la supermarket în calitate de mamă, femeia de la casă îmi lua repede bebelușul din brațe, astfel încât eu să-mi pot face cumpărăturile. Ca mamă singură, acest lucru acest lucru schimbă enorm situația. În Germania lipsește complet acest lucru.”, a mai aspus aceasta.

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