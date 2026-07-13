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Anca Dumitra a plecat la mare cu fiul său. Fotografiile care i-au înduioșat pe fani

De: Emanuela Cristescu 13/07/2026 | 16:28
Anca Dumitra a plecat la mare cu fiul său. Fotografiile care i-au înduioșat pe fani
Anca Dumitra a plecat la mare cu fiul său. Fotografiile care i-au înduioșat pe fani
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Anca Dumitra, actrița care dă viață îndrăgitului personaj Gina din Las Fierbinți, și-a surprins urmăritorii din mediul online cu imagini de suflet din vacanța petrecută la malul mării. Vedeta profită din plin de zilele libere și a ales să le petreacă alături de cea mai importantă persoană din viața ei, fiul său, Levi Nicholas.

Actrița a publicat pe Instagram mai multe fotografii în care micuțul explorează plaja, se joacă în nisip și descoperă, cu entuziasm, frumusețea mării. Deși și-a dorit să împărtășească aceste momente speciale cu fanii, Anca Dumitra a continuat să îi protejeze identitatea copilului și a evitat să îi arate chipul în imagini.

În dreptul fotografiilor, vedeta a ales un mesaj simplu, dar extrem de emoționant, numindu-l pe Levi Nicholas „Micul meu Prinț”.

Anca Dumitra a plecat la mare cu fiul său

Postarea a strâns rapid mii de aprecieri, iar internauții au fost cuceriți de imaginile pline de tandrețe dintre mamă și fiu. De când a devenit părinte, actrița preferă să păstreze discreția atunci când vine vorba despre viața de familie, însă, din când în când, le oferă admiratorilor câte o mică fereastră către universul ei de acasă.

Anca Dumitra a plecat la mare cu fiul său. Fotografiile care i-au înduioșat pe fani
Anca Dumitra a plecat la mare cu fiul său. Fotografiile care i-au înduioșat pe fani

În urmă cu ceva timp, Anca Dumitra a povestit despre începuturile vieții de mamă și a recunoscut că primele luni au fost mult mai dificile decât și-ar fi imaginat. Actrița a mărturisit că s-a simțit copleșită, însă sprijinul primit din partea familiei a ajutat-o să treacă peste cele mai complicate momente.

„Da, am avut senzația că sunt copleșită. Mama mea este ajutorul și baza mea de nădejde, suntem trei în ecuația asta – mama, tata și bunica. Prima băiță i-a făcut-o soțul meu, eu eram prea temătoare. Îmi era teamă să nu-l rănesc, era atât de mic… Mama mea ne-a fost sprijin de neprețuit, fără ea ar fi fost mult mai greu.

Primele săptămâni au fost complicate, mai ales perioada colicilor. Simțeam că nu fac față uneori, mai ales când nu reușeam să-l liniștesc. Dar, cu timpul, toate s-au așezat și am prins mai multă încredere”, a declarat actrița din Las Fierbinți.

Viața ei s-a schimbat de când a devenit mămică

Actrița și soțul ei, Manfred Spendier, sunt printre cele mai discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi evită să își expună viața personală și apar rar împreună în spațiul public, preferând să își trăiască povestea de iubire departe de lumina reflectoarelor. Anul acesta marchează patru ani de la căsătorie, iar rolul de părinți pare să le fi schimbat complet prioritățile.

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