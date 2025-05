Secretul Geaninei din Las Fierbinți: ”Ei sunt de bază!” Dezvăluiri spumoase despre personajul care a făcut-o celebră!

Anca Dumitra este cunoscută de o țară întreagă datorită Gianinei, personajul său din Las Fierbinți. Chiar și soțul ei, Manferd Spendier, o știa din celebrul serial de la Pro TV. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița a povestit despre noua ei viață alături de Nicholas, băiețelul care a devenit centrul universului său, cine o ajută să poată jongla între bebeluș și filmări, dar a făcut și dezvăluiri spumoase de la casting, unde a cucerit producătorii și regizorii cu aparenta nonșalanță, mascând emoțiile și apelând la niște gesturi potrivite Gianinei.

Anca Dumitra era studentă la Actorie și visa la o carieră fabuloasă în momentul în care s-a ivit posibilitatea de a începe un mare proiect la Pro TV. Cu emoții la purtător, dar sigură pe ea, Anca Dumitra i-a dat o notă autentică personajului trecând nu doar castingul, ci și bariera micului ecran. Despre începuturi, marea familie sudată pe platourile de filmare, dar și noul capitol din viața ei ne-a povestit interpreta Gianinei.

Anca Dumitra: „O am și pe mama lângă mine”

CANCAN.RO: Toamna anului trecut a venit cu o schimbare majoră pentru tine. Cum arată viața ta cu noul membru din familie?

Anca Dumitra: Ți se schimbă viața cu totul. Nu știi la ce să te aștepți, nu primesți instrucțiuni, încerci din mers să înveți lucruri. Este cea mai mare binecuvântare și nu îți dorești decât să functionezi optim ca să știi ce să atribui micuțului tău. Încerc, pe cât posibil, să învăț de la el, să învăț cu el. Mi-am dat seama zilele trecute că, de fapt, ar vrea să știe că e o bucurie, fiecare moment poate să devină o bucurie și să știe să fructifice treaba asta. Pe cât pot, o să îmi amintesc treaba asta, cât mai des.

CANCAN.RO: Cum vă organizați cu creșterea lui Nicholas, având în vedere că ai revenit la filmările serialului “Las Fierbinți?” Ai reluat și spectacolele la teatru?

Anca Dumitra: Filmările nu sunt zilnice, nu sunt lunare. Am avut șansa și posibilitatea să mă organizez. O am și pe mama lângă mine, cine altcineva decât mama care poate să înțeleagă, să te ajute și să te iubeasca necondiționat. Spectacolele de teatru, cel mai probabil curând și acestea. Încet, încet intrăm în pâine. În perioada asta bunicii sunt de bază.

CANCAN.RO: La un moment dat îți doreai să ai casa plină de copii. În prezent, câți moștenitori luați în calcul?

Anca Dumitra: Deocamdată este unul, e bun, e perfect și de aici încolo ce vrea Dumnezeu.

CANCAN.RO: Cum este atmofera pe platourile de filmare ale serialului “Las Fierbinți”? După 13 ani, deja sunteți ca o mare familie.

Anca Dumitra: Este o aventură și o atmosferă minunată care durează de ani de zile. Să vedem ce ne rezervă viitorul, dar prezentul știu că este tare „jucăuș” din punctul ăsta de vedere.

Anca Dumitra: „Am simțit că este pentru mine, nu știu cum să explic”

CANCAN.RO: Erai studentă când ai fost cooptată în echipa celebrei producții. Care crezi că au fost atuurile tale la casting?

Anca Dumitra: Imi aduc aminte perfect mometul castingului. Este surprinzător cum poți învăța un text și două zile mai târziu să nu mai știi nimic din el, când s-a dat stop la filmare. Însă sunt anumite momente care rămân cu tine pe vecie, și profesional, așa cum este acesta, cel în care am fost cooptată în echipa Las Fierbinți. Îmi aduc aminte când m-am prezentat la casting pentru Las Fierbinți, am citit doua secvențe pe care urma să le dau la casting și instinctul m-a făcut să bag o gumă de mestecat în gura, să îmi pun o floare în colțul urechii și să prezint o nonșalanță și o relaxare care se pare că au funcționat. Dar eram încarcată de mari, mari emoții. Am simțit că este pentru mine, nu știu cum să explic, știam că o să fie ceva…

CANCAN.RO: Ce amintiri ai de la episodul pilot? Gianina a fost de la început personaj principal?

Anca Dumitra: A fost printre cei 6-7, nu eram foarte mulți, în sezonul 1 s-a dezvoltat harta persoanjelor și au apărut alte noi persoanje principale. La început Gianina era personajul alături de Robi, Dorel, Giani, Bobiță, Vasile, învățătorul satului… Gianina a fost acolo de la începuturi.

CANCAN.RO: Cu ce colegi ai avut chimie din prima?

Anca Dumitra: Am funcționat cu toți foarte bine. Într-adevăr, am mai spus asta, îmi place foarte mult când se întâlnește Gianina cu Giani sau Dorel, cu Robi… Îmi place când suntem toți împreună, la filmări. Nu sunt dese momentele, însa sunt memorabile.

CANCAN.RO: Cum ai gestionat faptul că ai devenit brusc cunoscută datorită carismei și a rolului Gianina?

Anca Dumitra: Noi am crescut încet, dar sigur, asta am simțit eu. Nu m-am trezit peste noapte vreo celebritate. Este totul foarte bine. Da, ies pe strada, oamenii îmi zâmbesc, se bucură și sunt fericiți, iar tu ești și mai fericit atunci când le vezi reacțiile pline de bucurie, despre asta este vorba. Îți dorești să iti bucuri publicul, artist fiind. Pe mine mă face fericită bucuria oamenilor. Îmi place foarte mult ceea ce fac.

CANCAN.RO: Apropo, ești genul care urmărești serialul la TV ca să observi în detaliu rezultatul muncii tale pe platourile de filmare sau dimpotrivă?

Anca Dumitra: Da, nu pot să mai spun că în prezent fac asta, pentru că bebelușul este mai activ seara și atunci nu mai am atât de mult timp.

Anca Dumitra: „Nu pun niciun fel de presiune pe mine”

CANCAN.RO: Cât de repede ți-ai recăpătat dimensiunile de dinainte de naștere?

Anca Dumitra: De slăbit, am slăbit, nimic de spus. Însa tare mult mi-ar plăcea să ajung să fiu ca odinioară, dar nu mă grabesc cu asta. Corpul unei femei este puternic, trece printr-o transformare substanțială și trebuie să fii absurd să ai pretenția de la tine să fii în 3-5-6 luni la o formă pe care sarcina ți-a modificat-o în 9 luni. Nu pun niciun fel de presiune pe mine, dar îmi doresc să fiu în cea mai buna variantă a mea, din toate punctele de vedere, și pentru mine, dar și pentru familia mea.

CANCAN.RO: Cum te menții în prezent? Cât la sută este disciplină alimentară? Dar sport?

Anca Dumitra: De obicei, sunt activă, dar nu ajung la sport atât de des. Vedem, deocamdată nu am nicio rețetă, nu țin nicio dietă.

CANCAN.RO: Există alimente pe care nu le mai consumi sau pe care le consumi foarte rar?

Anca Dumitra: Surprinzător, dupa sarcină nu am mai avut dorința de a consuma fructe – eram mare fan fructe – nu mi le-am mai dorit atât de tare. Acum, însă, că vine sezonul cireșelor, și eu care sunt cea mai mare mâncatoare de cireșe… Așa că aștept să îmi revină pofta de fructe.

CANCAN.RO: Spune-mi trei lucruri care nu se știu despre tine, dar pe care îți dorești ca fanii tăi să le cunoască.

Anca Dumitra: Sunt foarte, foarte sensibilă, empatică, nu îmi plac oamenii răi, nici discuțiile aprinse, nici vulgaritatea. Știu că îmi place bunul simț.

