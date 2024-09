Anca Dumitra a publicat primele imagini cu fiul ei! Cum arată actrița după ce a născut

Anca Dumitra trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Actrița a născut în urmă cu 10 zile primul ei copil, iar astăzi a împărtșit cu fanii primele imagini cu micuțul! Vedeta Pro Tv a atașat și un mesaj emoționant în care a mărturisit cât de fericită este de când a devenit mamă.

Actrița și soțul ei, Manfred Spendier, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de la finalul anului 2022. Anul acesta, în luna aprilie, cei doi și-au unit destinele. Tot atunci, actrița a dezvăluit că este însărcinată și a publicat primele imagini cu burtica de graviduță, iar acum a adus pe lumea primul copil. Vedeta a născut pe data de 17 septembrie, iar astăzi a postat primele imagini cu cel mic!

Celebra actriță a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu 10 zile, iar astăzi a postat primele imagini cu băiețelul nou-născut (VEZI ÎN GALERIE). De asemenea, vedeta Pro Tv a transmis un mesaj emoționant și declară că nu credea că știe să iubească așa vreodată, precum o face acum.

Anca Dumitra a fost discretă pe tot parcursul sarcinii și nu a dezvăluit sexul copilului. Acum, după ce micuțul a venit pe lume, actrița i-a dezvăluit sexul și numele pe care l-a ales.

„Sunt copleșită de emoții. Slavă Domnului, totul este bine, totul a decurs bine. Mâine facem o săptămână și sunt cea mai fericită. Am un băiețel de nota 10. Are puțin colici, noi am ajuns acasă de câteva zile, e foarte precis deja ca program, să vedem dacă rămâne așa. (…)

Nu știu încă dacă are ochii mei! Toată lumea mă întreabă! E tare drăgălaș, eu nu credeam că poți să fii așa îndrăgostit și să iubești așa, cred că toate mămicile și toți părinții știu asta. Levi Nicholas îl cheamă.”, a declarat Anca Dumitra în emisiunea La Măruță.