Cât de măricel este fiul actriței Anca Dumitra din Las Fierbinți! Imaginea care i-a topit pe fani

Actrița Anca Dumitra este o mămică fericită și împlinită. În luna septembrie a acestui an, vedeta a adus pe lume primul ei copil, iar acum se bucură din plin de viața de mamă. Deși a fost extrem de discretă în ceea ce privește sarcina și nașterea, acum aceasta le-a prezenta fanilor minune din viața ei, iar internuații s-au topit atunci când l-au văzut pe micuțul Levi Nicholas.

Din anul 2022, actrița din Las Fierbinți și-a găsit fericirea alături de partenerul său, Manfred Spendier. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar anul acesta în luna aprilie și-au unit destinele în mod oficial. Tot atunci, Anca Dumitra anunța și că este însărcinată pentru prima oară. Timpul a trecut, vedeta a născut, iar acum este în al nouălea cer.

În luna septembrie, Anca Dumitra de devenit mămică pentru prima oară. Actrița a adus pe lumea un băiețele perfect sănătos, care a primit nota zece din partea medicilor. Acum, vedeta Pro TV trăiește din plin viața de mămică și este cât se poate de fericită.

Deși a preferat să mențină discreția în ceea ce privește viața sa privată, acum Anca Dumitra le-a făcut fanilor pe plac și l-a prezentat tuturor pe fiul său. Recent, actrița a postat în mediul online un clip în care apare alături de băiețelul ei, iar internauții s-au topit atunci când au văzut imaginile. Fericirea se poate citit pe chipul Ancăi Dumitra, care și-a însușit foarte bine rolul de mamă.

În urmă cu ceva timp, vedeta din Las Fierbinți mărturisea că viața ei s-a schimbat radical de când a devenit mămică. Aceasta mărturisea că nu credea că poate să iubească atât de mult, iar viața de mamă i-a deschis noi perspective.

„Sunt copleșită de emoții. Slavă Domnului, totul este bine, totul a decurs bine. Mâine facem o săptămână și sunt cea mai fericită. Am un băiețel de nota 10. Are puțin colici, noi am ajuns acasă de câteva zile, e foarte precis deja ca program, să vedem dacă rămâne așa. (…)

Nu știu încă dacă are ochii mei! Toată lumea mă întreabă. E tare drăgălaș, eu nu credeam că poți să fii așa îndrăgostit și să iubești așa, cred că toate mămicile și toți părinții știu asta. Levi Nicholas îl cheamă”, declara Anca Dumitra, în urmă cu ceva timp, în emisiunea lui Cătălin Măruță.