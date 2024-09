Anca Dumitra a dezvăluit sexul bebelușui! Ce nume a ales actrița din Las Fierbinți pentru copilul ei

În urmă cu doar câteva zile, Anca Dumitra a devenit mămică pentru prima dată. Actrița din Las Fierbinți a fost foarte discretă cu viața ei personală. Astfel, ea nu a dat foarte multe detalii despre naștere sau despre bebelușul ei. Totuși, acum a dezvăluit sexul copilului, dar și ce nume special a ales pentru el.

În urmă cu doar câteva zile, Anca Dumitra a adus pe lumea primul copil. Vedeta este în culmea fericirii și se declară complet îndrăgostită de bebelușul său. Actrița nu credea că un om poate să iubească pe cine atât de mult, însă este convinsă că acest sentiment îl au toți părinții.

Citește și: Anca Dumitra se retrage din Las Fierbinți! “Nu o interesează acest aspect. Termenul…”

În data de 18 septembrie, Anca Dumitra a devenit mamă pentru prima dată, iar acum a dezvăluit atât sexul bebelușului, cât și numele special pe care l-a ales pentru el. Ei bine, actrița din Las Fierbinți a adus e lume un băiețel pe care îl cheamă Levi Nicholas.

Vedeta Pro TV s-a externat din spital, iar acum se află acasă cu micuțul ei. Anca Dumitra a explicat că i-a făcut deja un program clar băiețelului său, însă rămâne de văzut dacă îl va păstra pe termen lung. Totodată, actrița a mai povestit că toată lumea o întreabă dacă i-a moștenit culoarea ochilor. Momentan, nu își poate da seama de acest detaliu.

„Sunt copleșită de emoții. Slavă Domnului, totul este bine, totul a decurs bine. Mâine facem o săptămână și sunt cea mai fericită. Am un băiețel de nota 10. Are puțin colici, noi am ajuns acasă de câteva zile, e foarte precis deja ca program, să vedem dacă rămâne așa. (…)

Nu știu încă dacă are ochii mei! Toată lumea mă întreabă! E tare drăgălaș, eu nu credeam că poți să fii așa îndrăgostit și să iubești așa, cred că toate mămicile și toți părinții știu asta. Levi Nicholas îl cheamă.”, a declarat Anca Dumitra în emisiunea La Măruță.