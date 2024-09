Anca Dumitra a născut! Actrița și soțul ei au devenit părinți pentru prima oară

Fericire maximă pentru Anca Dumitra! Actrița din Las Fierbinți a născut. Vedeta Pro TV și soțul ei, Manfred Spendier, au devenit părinți pentru prima dată.

Anca Dumitra și soțul ei, Manfred Spendier, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de la finalul anului 2022. Anul acesta, în luna aprilie, cei doi și-au unit destinele. Tot atunci, actrița a dezvăluit că este însărcinată și a publicat primele imagini cu burtica de graviduță, iar acum a adus pe lumea primul copil. Vedeta a născut în cursul zilei de ieri, 18 septembrie 2024, potrivit Spynews.

Miercuri, 18 septembrie, Anca Dumitra a adus pe lume primul ei copil. Actrița din Las Fierbinți a fost foarte discretă în ceea ce privește sarcina și nu a dezvăluit nici până acum sexul bebelușului. Vedeta și soțul ei, Manfred Spendier, sunt în culmea fericirii.

Anca Dumitra a anunțat că este însărcinată în luna aprilie. Atunci a postat și primele imagini cu burtica de graviduță. Celebra actriță a mărturisit că sarcina a fost una fără probleme. Nu a avut stări de rău și s-a simțit perfect. Mai mult, ea a vorbit și despre momentul în care a aflat că va deveni mamă pentru prima dată.

„Mă simt foarte bine. Nu am nicio problemă, nicio treabă, nicio greață, trimestrul doi. Trimestrul unu a fost un pic dificil, dar nu ceva exagerat, au fost mici grețuri, dar acum totul este foarte bine. Am energie, am poftă de mâncare. (…) Am fost împreună (n.r. ea și soțul ei la control). Cumva bănuiam ceva, am vrut să am certitudinea, astfel încât am făcut testul. Am zis că țin secret până la ziua lui de naștere, urma să fie în câteva zile. Dar nu am putut, eu de obicei nu prea pot să țin secrete”, a declarat Anca Dumitra, atunci când era însărcinată în luna a șasea, într-o emisiune TV.