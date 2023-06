Adevărul despre soțul Gianinei din Las Fierbinți. Cum a cucerit-o milionarul austriac pe Anca Dumitra, actrița s-a dat de gol

În urmă cu 3 luni, Anca Dumitra și Manfred Spendier și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, pe 29 aprilie 2023, însă puțini sunt cei care știu cum a reușit, de fapt, afaceristul austriac să o cucerească pe Gianina din Las Fierbinți.

Destul de discretă în ceea ce privește viața ei personală, Gianina din Las Fierbinți, așa cum este cunoscută de publicul larg, a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre modul în care afaceristul austriac a reușit să o cucerească, dar și despre cum le-a intrat în grație părinților ei.

Cum a cucerit-o Manfred Spendier pe Anca Dumitra, actrița din serialul Las Fierbinți

În cadrul unui interviu, Anca Dumitra a dezvăluit că soțul ei este cetățean austriac, însă trăiește în România încă din anul 2006. În toți acești ani, Manfred Spendier a reușit să deslușească tainele limbii române, avantaj ce l-a ajutat și mai mult să-i intre în grații actriței și socrilor lui. Anca Dumitra susține că, în momentul de față, soțul ei a ajuns la un nivel în care vorbește și înțelege foarte bine limba română.

”El este cetățean austriac, dar trăiește în România de foarte mulți ani, vorbește și înțelege foarte bine limba română”.

Totodată, actrița din serialul Las Fierbinți recunoaște că nu se simte tocmai confortabil să dezvăluie detalii intime din viața de cuplu, însă nu ezită să se mândrească cu relația specială pe care o are cu socrii ei.

”Sunt doi oameni extraordinari, doi părinți minunați. Îmi sunt foarte dragi de prima dată, e o familie foarte frumoasă. Acum avem o familie extinsă și în afara țării”, a mai spus Anca Dumitra pentru Viva.ro.

Cine este Manfred Spendier, soțul Ancăi Dumitru

Afaceristul austriac a devenit cunoscut în spațiul public odată cu apariția alături de Anca Dumitra, chiar dacă este stabilit de mulți ani în România. Pasionat de mic de agricultură, Manfred Spendier, soțul actriței, a decis să urmeze o carieră în acest domeniu, iar în momentul de față conduce firma Titan Machinery, companie care distribuie utilaje agricole și de construcții.

„Părinţii mei au o fermă mică situată într-o zonă de munte, în sudul Austriei, aproape de Klagenfurt. Acolo deţinem 40 de hectare de teren pe care cultivăm grâu şi porumb; de asemenea, creştem vaci de lapte, porcine şi oi. Îmi place agricultura, încă din adolescenţă m-am implicat în activităţile fermei.Am muncit mult în trecut şi am condus diferite utilaje. Era clar că asta îmi doream şi trebuia să continui să merg pe acest drum, aşa că m-am decis să urmez studiile în domeniu şi am devenit inginer tehnic de utilaje agrico

Apoi, un prieten m-a remarcat şi m-a recomandat pentru un post de dealer de echipamente agricole şi uite aşa am intrat în acest domeniu”, a declarat Manfred în cadrul unui interviu.