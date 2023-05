Despărțirea uluitoare pe care Anca Dumitra a ținut-o secretă. Geanina din Las Fierbinți a povestit un episod neștiut din adolescență

Zilele acestea, Anca Dumitra a vorbit, în cadrul unui podcast, despre una dintre cele mai grele despărțiri din viața sa. Actrița, care o joacă pe Geanina în Las Fierbinți, a ținut, vreme de ani buni, ascunsă povestea de iubire care s-a terminat brusc, după ce tatăl a prins-o în timp ce se săruta cu băiatul. Părintele său era extrem de strict în vremea aceea cu vedeta de la PRO TV.

Din anul 2012, Anca Dumitra s-a remarcat pe micile ecrane după ce a acceptat să joace rolul Geaninei în producția Las Fierbinți. După 19 sezoane, a reușit să fie cunoscută în întreaga țară și să-și facă o mulțime de fani, dornici să-i asculte poveștile. Artista a oferit, de multe ori, detalii din viața sa, dar nu a vorbit des despre relațiile sale amoroase. De curând, și-a deschis sufletul în cadrul unui podcast, unde a spus prin ce despărțire dură a trecut în adolescență.

Anca Dumitra, despre relația din adolescență cu o despărțire cumplită

Anca Dumitra a fost invitată la podcastul lui Andi Moisescu și a povestit despre cum s-a despărțit de iubitul ei din liceu. Era în clasa a XI-a și partenerul ei o conducea acasă în fiecare zi, după ce termina orele la școală. Într-una dintre zile, tatăl vedetei de la PRO TV a venit acasă mai devreme, iar ei erau în fața blocului și se sărutau:

„Eu știam că tata trebuie să vină de la școală la ora 16:00, dar atunci a ajuns mai devreme. Eram împreună cu iubitul meu de-atunci și ne sărutam. Când l-am văzut pe tata, am încremenit. A trecut pe lângă noi, ca și cum nu am fi existat. Băiatul și-a dat seama că este tata, fără ca eu să-i spun. Cel mai probabil am avut o reacție care i-a indicat asta.

După ce a intrat în bloc, am început să plâng și să-i zic că totul s-a terminat, că nu mai putem să fim împreună. În fine, lucrurile s-au rezolvat și m-am despărțit de el la finalul clasei a XII a, când am plecat la școală. Și a fost o despărțire grea, cu lacrimi. Am plâns amândoi, pe peronul de la gară. A fost frumos, a fost ca în adolescență”, a spus Anca Dumitra.

