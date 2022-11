Ce lucru rușinos a ascuns Anca Dumitra de părinți. A mărturisit totul, în direct

Anca Dumitra este o prezență destul de discretă și alege să nu „dea din casă” atât de mult. Recent, Geanina din Las Fierbinți i-a mărturisit, în direct, mamei sale ce faptă le-a ascuns atunci când era copil.

Anca Dumitra este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din serialul „Las Fierbinți”. Geanina, așa cum o știe toată lumea, nu își expune prea mult viața personală. Deși este o femeie care are multe de spus și ai ce învăța de la ea și din experiențele pe care le-a avut, preferă să-și facă treaba pe cât poate de bine și să lase personajele pe care le dă viață să-și spună povestea.

Totuși, de curând, invitată în cadrul emisiunii „La Măruță”, Anca Dumitra a spus „DA” provocărilor și a făcut câteva mărturisiri „piperate”.

Ce faptă din copilărie a ascuns Anca Dumitra de părinți

Într-una dintre provocările lansate de Cătălin Măruță, Anca a avut de zis un lucru pe care l-a ascuns de părinți, atunci când era mică. Zis și făcut! A pus mâna pe telefon, și-a sunat mama și i-a spus totul, în direct.

„Mai știi când ați plecat voi de Revelion de acasă, crezând că eu stau cuminte acasă?

Am stat, dar am și ieșit puțin, iar apoi, mai târziu am stat în casă, adică am stat mai mult plecată.

Nu mai știu câți ani aveam pe atunci. Și discoteca aia de la țară când am zis că am fost de două ori, n-a fost chiar așa, a fost de mai multe ori…”, a mărturisit Anca Dumitra, în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Apoi, într-o notă de umor Anca a spus: „Nu prea am ascuns lucruri. Eu sunt mai sinceră de fel”, a completat actrița din „Las Fierbinți”.