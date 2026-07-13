Un jucător de la PSG ar fi încercat să o cucerească pe Diana Munteanu. Ce a dezvăluit prezentatoarea

Diana Munteanu este fană declarată a fotbalului. Odată cu începerea Cupei Mondiale, aceasta a vorbit adesea cu foști jucători și antrenori din România. Din acest motiv, Dan Alexa a fost curios să afle de ce îi place atât de mult echipa Franței, iar răspunsul ei a fost unul neașteptat.

Prezentatoarea TV, Diana Munteanu și Dan Alexa au vorbit în cadrul emisiunii „Fiertzi pe Mondial” despre echipa preferată a vedetei. Aceasta a precizat în repetate rânduri că susține echipa Franței la Campionatul Mondial, însă niciodată nu a spus de ce. Acum, antrenorul a fost curios să afle despre afinitatea ei față de club, așa că Diana a răspuns fără ezitare.

De ce îi place Dianei Munteanu PSG

Diana Munteanu a fost mai sinceră ca niciodată, astfel că a explicat în cadrul discuției purtate cu Dan Alexa că i-a plăcut din totdeauna echipa, îi plac tricourile pe care le poartă fotbaliștii, dar și culorile specifice echipei. Totuși, întrebată dacă a vorbit vreodată cu vreun fotbalist de la PSG, aceasta nu a spus nimic pentru câteva secunde, însă și tăcerea este un răspuns. Mai mult decât atât, a menționat că nu își dorește să aprofundeze subiectul.

Dan Alexa: De unde atâta pasiune pentru Franța? Diana Munteanu: Mie-mi place PSG! Dan Alexa: De ce? Diana Munteanu: Mi-a plăcut întotdeauna. Nu știu… îmi plac și culorile, pur și simplu, e o echipă pe care am urmărit-o și care mi-a plăcut. Dan Alexa: S-a întâmplat vreodată să îți dea follow back vreun jucător de la PSG? Diana Munteanu: Follow back n-am primit. Dan Alexa: Doar mesaje? Diana Munteanu: Nu ne băgăm în alte discuții!, a fost discuția dintre Dan Alexa și Diana Munteanu la emisiune.

Când are loc următorul meci al Franței în cadrul Cupei Mondiale

Cupa Mondială se apropie de final. Diana Munteanu așteaptă cu nerăbdare următorul meci al echipei preferate, Franța. Jucătorii vor intra în teren marți, 14 iulie, de la ora 22:00, ora României. Aceștia se vor lupta împotriva Spaniei, în semifinala Campionatului Mondial. Rămâne de văzut cine va ajunge în finală, însă un lucru este cert: prezentatoarea TV va îndrăgi în continuare echipa, indiferent de rezultat.

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