Acasă » Știri » Un jucător de la PSG ar fi încercat să o cucerească pe Diana Munteanu. Ce a dezvăluit prezentatoarea

Un jucător de la PSG ar fi încercat să o cucerească pe Diana Munteanu. Ce a dezvăluit prezentatoarea

De: Denisa Crăciun 13/07/2026 | 16:58
Un jucător de la PSG ar fi încercat să o cucerească pe Diana Munteanu. Ce a dezvăluit prezentatoarea
Diana Munteanu, despre echipa Franței
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Diana Munteanu este fană declarată a fotbalului. Odată cu începerea Cupei Mondiale, aceasta a vorbit adesea cu foști jucători și antrenori din România. Din acest motiv, Dan Alexa a fost curios să afle de ce îi place atât de mult echipa Franței, iar răspunsul ei a fost unul neașteptat.

Prezentatoarea TV, Diana Munteanu și Dan Alexa au vorbit în cadrul emisiunii „Fiertzi pe Mondial” despre echipa preferată a vedetei. Aceasta a precizat în repetate rânduri că susține echipa Franței la Campionatul Mondial, însă niciodată nu a spus de ce. Acum, antrenorul a fost curios să afle despre afinitatea ei față de club, așa că Diana a răspuns fără ezitare.

De ce îi place Dianei Munteanu PSG

Diana Munteanu a fost mai sinceră ca niciodată, astfel că a explicat în cadrul discuției purtate cu Dan Alexa că i-a plăcut din totdeauna echipa, îi plac tricourile pe care le poartă fotbaliștii, dar și culorile specifice echipei. Totuși, întrebată dacă a vorbit vreodată cu vreun fotbalist de la PSG, aceasta nu a spus nimic pentru câteva secunde, însă și tăcerea este un răspuns. Mai mult decât atât, a menționat că nu își dorește să aprofundeze subiectul.

Dan Alexa: De unde atâta pasiune pentru Franța?

Diana Munteanu: Mie-mi place PSG!

Dan Alexa: De ce?

Diana Munteanu: Mi-a plăcut întotdeauna. Nu știu… îmi plac și culorile, pur și simplu, e o echipă pe care am urmărit-o și care mi-a plăcut.

Dan Alexa: S-a întâmplat vreodată să îți dea follow back vreun jucător de la PSG?

Diana Munteanu: Follow back n-am primit.

Dan Alexa: Doar mesaje?

Diana Munteanu: Nu ne băgăm în alte discuții!, a fost discuția dintre Dan Alexa și Diana Munteanu la emisiune.

Când are loc următorul meci al Franței în cadrul Cupei Mondiale

Cupa Mondială se apropie de final. Diana Munteanu așteaptă cu nerăbdare următorul meci al echipei preferate, Franța. Jucătorii vor intra în teren marți, 14 iulie, de la ora 22:00, ora României. Aceștia se vor lupta împotriva Spaniei, în semifinala Campionatului Mondial. Rămâne de văzut cine va ajunge în finală, însă un lucru este cert: prezentatoarea TV va îndrăgi în continuare echipa, indiferent de rezultat.

VEZI ȘI: Cum arată casa Dianei Munteanu. Vedeta de la Antena 1 a amenajat-o după bunul plac!

Ce dietă ține Diana Munteanu la 47 de ani? Prezentatoarea TV are o siluetă de invidiat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
BEACH, PLEASE! INTRĂ ÎN ISTORIE: peste 600.000 de participanți, cea mai mare ediție de până acum și începutul unei noi ere la NIBIRU
Știri
BEACH, PLEASE! INTRĂ ÎN ISTORIE: peste 600.000 de participanți, cea mai mare ediție de până acum și începutul…
Robert Tudor, mesaj ironic pentru Andreea Bălan: „Pe Petrișor l-ați abandonat”
Știri
Robert Tudor, mesaj ironic pentru Andreea Bălan: „Pe Petrișor l-ați abandonat”
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația este incredibilă
Mediafax
Aici nu ai voie să mori... sau, mai exact, să fii îngropat. Explicația...
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii membri de coaliție: Nu s-a ajuns la nicio soluție la Cotroceni
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți:...
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui mai puternic imperiu al lumii
Adevarul
Povestea împărătesei cu un apetit sexual legendar: ascensiunea unei prostituate la conducerea celui...
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Digi24
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris pe piața imobiliară de lux
Mediafax
Aici trăiesc BOGAȚII! Care este orașul spaniol care a întrecut Londra și Paris...
Parteneri
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum a apărut la Wimbledon! A radiat după ce s-a vindecat de cancer
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
Click.ro
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg...
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în ultimii 19 ani. Unde se află România
Digi 24
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în...
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
Digi24
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea,...
Ofertă Lidl: Tester pentru diagnoza auto cu ecran integrat. Poate șterge codurile de eroare
Promotor.ro
Ofertă Lidl: Tester pentru diagnoza auto cu ecran integrat. Poate șterge codurile de eroare
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
go4it.ro
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii membri de coaliție: Nu s-a ajuns la nicio soluție la Cotroceni
Gandul.ro
Sorin Grindeanu anunță un nou eșec după discuțiile cu Nicușor Dan și foștii membri de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
BEACH, PLEASE! INTRĂ ÎN ISTORIE: peste 600.000 de participanți, cea mai mare ediție de până acum ...
BEACH, PLEASE! INTRĂ ÎN ISTORIE: peste 600.000 de participanți, cea mai mare ediție de până acum și începutul unei noi ere la NIBIRU
Robert Tudor, mesaj ironic pentru Andreea Bălan: „Pe Petrișor l-ați abandonat”
Robert Tudor, mesaj ironic pentru Andreea Bălan: „Pe Petrișor l-ați abandonat”
„Au venit Avengers să salveze Beach, Please!”. Costel Biju a făcut show pe scenă
„Au venit Avengers să salveze Beach, Please!”. Costel Biju a făcut show pe scenă
Locul din Italia care a lăsat-o fără cuvinte pe Corina Caragea. Zborul este direct și ieftin
Locul din Italia care a lăsat-o fără cuvinte pe Corina Caragea. Zborul este direct și ieftin
Nebunie la Beach, Please! Țzancă Uraganu a urcat pe scenă și a încins atmosfera
Nebunie la Beach, Please! Țzancă Uraganu a urcat pe scenă și a încins atmosfera
Nativii care duc o viață dublă fără ca ceilalți să își dea seama. Luna nașterii îi trădează
Nativii care duc o viață dublă fără ca ceilalți să își dea seama. Luna nașterii îi trădează
Vezi toate știrile