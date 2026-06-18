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Cum arată casa Dianei Munteanu. Vedeta de la Antena 1 a amenajat-o după bunul plac!

De: Denisa Crăciun 18/06/2026 | 06:40
Cum arată casa Dianei Munteanu. Vedeta de la Antena 1 a amenajat-o după bunul plac!
Cum arată casa Dianei Munteanu/ sursa foto: Facebook
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Diana Munteanu locuiește alături de fiul ei, David. Aceasta are casa în Capitală și se mândrește cu locuința sa spațioasă. Vedeta TV a optat pentru un design modern și a împărtășit alături de urmăritorii ei imagini din colțul ei de rai.

Diana Munteanu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV. Vedeta de la Neața cu Răzvan și Dani este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate impresionantă. Aceasta împărtășește momente din viața ei și se mândrește cu locuința sa spațioasă. Pentru a se menține în formă face sport acasă în fiecare zi, din diferite colțuri ale casei și putem spune că a optat pentru un design modern, în nuanțe calde și neutre. Dressingul este la fel de spațios și impresionant. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată casa Dianei Munteanu

Diana Munteanu s-a focusat în ultimii ani pe cariera sa, creșterea copilului ei, David, dar s-a ocupat intens și de aspectul ei fizic. Aceasta face mișcare în fiecare zi, iar pentru bronzul perfect merge adesea în vacanțe exotice, la soare. De asemenea, este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește totul cu fanii ei.

Din imaginile și videoclipurile postate, se poate observa locuința de lux pe care o are. Vedeta se bucură de colțul ei de rai, pe care l-a amenajat după bunul său plac. Camerele sunt luminate, decorul este ales cu grijă și totul este aranjat armonios. Nuanțele dominante sunt neutre și calde, bej-alb. Detaliile nu pot să lipsească, în special tablourile sau florile artificiale. Covoarele pufoase fac parte din decor, completând canapeaua bej. Patul din dormitor are o combinație interesantă, având o pată de culoare verde, iar lenjeria albă imaculată. La dressingul spațios are inclusă și o oglindă impresionantă.

Cum se menține Diana Munteanu în formă

Diana Munteanu are un trup de invidiat. Aceasta reușește să se mențină în formă prin diverse activități sportive, dar și o dietă echilibrată. Ea a explicat că din alimentația ei zilnică nu lipsesc salatele, legumele și fructele. De asemenea, preferă oricând să mănânce pește în locul preparatelor din carne. Cu toate acestea, a recunoscut că nu renunță niciodată la înghețată.

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