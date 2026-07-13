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„Au venit Avengers să salveze Beach, Please!”. Costel Biju a făcut show pe scenă

De: David Ioan 13/07/2026 | 17:13
„Au venit Avengers să salveze Beach, Please!”. Costel Biju a făcut show pe scenă
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Beach, Please! 2026 a avut exact vibe‑ul ăla de film cu supereroi care intră pe scenă fix când pare că totul se duce în cap. Program dat peste cap, artiști mari care n‑au mai ajuns, momente reprogramate, iar publicul începea să simtă că lipsește ceva.

Și fix atunci, ca niște Avengers trimiși să repare atmosfera, au apărut Costel Biju și Țzancă Uraganu. Intrarea lor a schimbat instant energia din festival, iar mulțimea a reacționat ca și cum aștepta de ore bune exact momentul ăsta.

Costel Biju a făcut show pe scenă

Costel Biju a fost primul care a ridicat pulsul. Îmbrăcat în negru, cu atitudinea lui de băiat sigur pe el, a intrat pe scenă ca și cum venea să revendice teritoriul. Publicul a explodat imediat, iar zona din față s‑a umplut într‑o secundă. Dansatori, lumini, fum, tot setup-ul a fost construit pentru un show care să rupă ritmul serii. Biju a condus momentul cu o energie care a făcut mulțimea să uite instant că Nine Vicious nu a mai ajuns și că momentul lui Playboy Carti fusese reprogramat.

După câteva minute, scena a fost preluată de Țzancă Uraganu, iar vibe-ul s-a dus direct în altă ligă. Îmbrăcat complet în alb, cu ochelari de soare și cu atitudinea lui clasică de star, Țzancă a intrat ca un personaj principal într-un blockbuster. Mulțimea a început să cânte din prima secundă, telefoanele au fost ridicate în aer, iar ritmul s-a simțit până în spatele festivalului. În imagini se vede clar cum zona din față devine un val compact de oameni care dansează, filmează și strigă versurile.

„Au venit Avengers să salveze Beach, Please!”

Festivalul, obișnuit cu trap, rap și pop, a demonstrat din nou că manelele nu mai sunt un experiment, ci o parte reală din cultura generației care vine la Beach, Please!. Clipurile cu momentul lui Țzancă au devenit virale în câteva ore, semn că publicul nu doar acceptă genul, ci îl vrea în program. Energia transmisă, reacțiile din mulțime și modul în care scena a fost dominată arată clar că fenomenul manelelor are o influență solidă în entertainmentul actual.

Când Biju și Țzancă au început să cânte împreună, atmosfera a devenit și mai intensă. Cei doi au deja un istoric la Beach, Please!, iar experiența lor comună s-a simțit în modul în care au condus momentul fără ezitare. Publicul a reacționat ca la un duet deja consacrat, iar chimia dintre ei a ținut mulțimea conectată până la final.

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