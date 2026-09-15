Gabriela Cristea, mesaj emoționant de aniversarea lui Tavi Clonda: „Dacă ar fi să aleg din nou, dintre toate drumurile posibile, tot spre tine aș merge”

Tavi Clonda își serbează ziua de naștere în data de 15 septembrie. El împlinește 47 de ani, iar Gabriela Cristea nu a lăsat să treacă aniversarea fără un mesaj emoționant în mediul online. Prezentatoarea TV a vorbit despre relația lor de 13 ani.

Este o zi specială în familia Gabrielei Cristea. Vedeta își sărbătorește soțul, pe Tavi Clonda, cu ocazia împlinirii vârstei de 47 de ani. Ea a publicat imagini inedite în mediul online, dar a scris și un mesaj emoționant.

Prezentatoarea TV a spus că l-ar alege de fiecare dată, dar și că timpul, liniștea și susținerea au devenit cele mai de preț cadouri. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Gabriela Cristea, mesaj emoționant de aniversarea lui Tavi Clonda

Gabriela Cristea și-a început declarația de dragoste cu o scurtă poveste. Ea a spus cu mândrie că se cunosc de 13 ani, iar pentru ea este bărbatul ideal. Împreună, cei doi și-au îndeplinit visuri pe care nu credeau că le vor transforma în realitate.

„Te cunosc de 13 ani. Și, când mă uit în urmă, îmi dau seama că niciodată în viața mea nu am construit atât de multe lucruri, nu am avut atât de multe visuri și nu am reușit să le transform în realitate așa cum am făcut-o împreună cu tine.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos în cale un bărbat care nu doar să mă iubească, ci să mă înțeleagă. Un bărbat care să nu se sperie de planurile mele, de energia mea, de visurile mele, ci să vină lângă mine și să spună: „Hai să facem”…și am făcut.

Am construit o familie, am primit două fete minunate, care sunt, fără îndoială, cel mai frumos lucru pe care l-am făcut vreodată împreună. Am construit o casă și mai construim una, am trecut prin perioade bune și prin perioade dificile și am luat-o de la capăt de câte ori a fost nevoie”, a scris Gabriela Cristea pe Facebook.

Apoi, vedeta și-a amintit de primul cadou pe care i l-a dăruit partenerului ei. Este vorba despre un pulover, pe care încă îl mai are. Pe de altă parte, a menționat că în timp, darurile nu mai sunt împachetate într-o simplă hârtie.

„Dar, dintre toate lucrurile pentru care îți sunt recunoscătoare, poate cel mai important este felul în care mă iubești. Într-un fel care mă face să mă simt femeie în fiecare zi, văzută, dorită, înțeleasă și liberă să fiu eu.

Îmi amintesc și acum primul meu cadou pentru tine de ziua ta: un pulover îmblănit care ți-a plăcut enorm și pe care, incredibil, încă îl mai ai după 13 ani.

Astăzi nu prea ne mai facem cadouri care se împachetează în hârtie…pentru că, între timp, am înțeles că lucrurile palpabile ni le construim împreună”, a mai adăugat ea.

Ce cadouri își fac acum Gabriela Cristea și Tavi Clonda

În continuarea mesajului, prezentatoarea TV a explicat că acum, timpul, susținerea și liniștea sunt cele mai de preț cadouri.

„Cadourile noastre au devenit altele: timpul, încrederea, răbdarea, liniștea, susținerea, libertatea de a visa și certitudinea că, atunci când unul dintre noi visează ceva, celălalt nu-i taie aripile, ci caută împreună cu el drumul până acolo.

Iar faptul că tu mă lași să visez și, mai mult decât atât, mă ajuți să-mi împlinesc visurile este unul dintre cele mai mari daruri pe care le primesc de la tine zi de zi”, a mai relatat vedeta.

Spre final, aceasta a ținut să îi mulțumească soțului ei pentru tot, iar declarația de dragoste cea mai importantă arată că l-ar alege de fiecare dată.

„La mulți ani, iubirea mea!

Îți mulțumesc pentru cei 13 ani, pentru fetele noastre, pentru tot ce am construit și pentru tot ce încă nici măcar nu știm că vom construi.

Dacă ar fi să aleg din nou, dintre toate drumurile posibile, tot spre tine aș merge.

La mulți ani, Iubi! Te iubesc!”, a conchis ea.

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