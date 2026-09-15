EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Discutăm despre anomalia de la FCSB, dar și de la Arena Națională. Rădoi, în locul lui Baciu sau alături de el? 

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Discutăm despre anomalia de la FCSB, dar și de la Arena Națională. Rădoi, în locul lui Baciu sau alături de el? 
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Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Un nou meci fără victorie pentru FCSB! Roș-albaștrii ajung astfel să câștige doar un punct din ultimele 12 puse în joc în campionat.

De această dată, FCSB a avut probleme cu Petrolul, echipă care a condus cu 1-0 încă din minutul 3. Totuși, la pauză, echipa lui Marius Baciu a intrat în avantaj la vestiare, scor 2-1. În partea a doua, „găzarii” au revenit, au marcat și s-a terminat 2-2.

Pe lângă scorul deloc pozitiv, Marius Baciu a făcut și câteva schimbări, cel puțin ciudate, despre care vom vorbi la EXCLUSIV FCSB, astăzi, de la ora 16:45.

Vom analiza din scoarță-n scoarță partida disputată pe Arena Națională, unde fotbalul a revenit după 5 luni de absență. Dar vom vedea împreună și reacția lui Baciu când i s-a propus să lucreze cu Mirel Rădoi la FCSB.

Vom vorbi și despre parcarea supraterană de la Arena Națională de 1.250 de locuri care nu poate fi folosită pe parcursul meciurilor, dar și despre cum Primăria București minte poporul cu… Facebook-ul!

Analizăm toate acestea, dar și adevărul despre transferul lui Octavian Popescu de la FCSB la Levadiakos, cu Robert Iancu, cel care este cunoscut în mediul online sub pseudonimul de Hans Gruber.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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