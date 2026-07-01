Codin Maticiuc, prima reacție după acuzațiile lui Paul Nedeluș: ”Ar fi trebuit să-l contrazică atunci pe Nuțu”

Codin Maticiuc face dezvăluiri după afirmațiile făcute de Paul Nedeluș în urmă cu câteva săptămâni la Dan Capatos Show. Acesta a susținut că a fost păcălit în timpul realizării documentarului „Cămătarii”, iar discursul său a fost interpretat de mulți drept unul împotriva lui Nuțu Cămătaru. Invitat în ediția specială Procesul Cămătarilor by Dan Capatos Show, Codin Maticiuc a explicat, pas cu pas, cum au stat lucrurile în realitate. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!
Producătorul documentarului ne-a spus că nu înțelege de unde au pornit acuzațiile lui Paul Nedeluș. Potrivit lui Codin Maticiuc, singura nemulțumire exprimată inițial a vizat felul în care acesta a fost prezentat în primul episod. Vezi emisiunea integrală aici!
„Ar fi trebuit să-l contrazică atunci pe Nuțu, dacă considera că este altceva. Paul și Nuțu n-au fost în aceeași cameră. Poveștile lor aveau legătură, puteau fi coroborate și montate împreună. Dacă ar fi spus două lucruri diferite, chiar mi-ar fi plăcut să fac un montaj în care să prezentăm ambele variante. Singurul lucru pe care îl știu este că a fost deranjat de faptul că, în primul episod, a apărut ca locotenent al lui Nuțu. El mi-a spus că nu s-a considerat niciodată așa. I-am spus că pot schimba acel detaliu, dacă îl deranjează. Totuși, adevărul istoric este că Nuțu Cămătaru a fost liderul clanului și noi am încercat să construim documentarul în jurul acestui adevăr.”
Un alt subiect discutat a fost cel al remunerației celor care au acceptat să apară în documentar. Codin Maticiuc a explicat că majoritatea invitaților nu au primit bani, iar excepțiile au fost strict logistice. Mai mult, acesta a declarat că Paul Nedeluș nu a fost plătit deoarece a participat la o singură zi de filmare.
„Oamenii nu au fost plătiți. Au fost plătite doar persoanele care au avut foarte multe zile de filmare și deveneau o colaborare recurentă. Paul Nedeluș a avut o singură zi de filmare. La fel și alții. Ei au semnat doar acordul prin care imaginile puteau fi folosite în documentar. Nu cred că a fost păcălit de cineva. Chiar nu înțeleg supărările lui. Nu știu ce s-a întâmplat. Ce pot să spun este că Nuțu n-a fost extraordinar de fericit după declarațiile lui Paul. Totuși, nu este genul care reacționează impulsiv. A fost un soi de trădare, dar este foarte obișnuit cu trădările. I s-au mai întâmplat în viață.”
Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții scrise de Codin Maticiuc. Între autor și Nuțu Cămătaru s-a dezvoltat o relație apropiată pe parcursul documentării pentru volumul „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, proiect la care Maticiuc a lucrat timp de cinci ani și care i-a oferit acces direct în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandată AICI.
De asemenea, documentarul „Cămătarii”, regizat de Anghel Damian, este disponibil pentru vizionare pe platforma de streaming VOYO.
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