Noi imagini cu Roxana Dobrițoiu, în anturajul milionarului Oancea Tinmar. Manelista, plină de energie pe yachtul regelui… energiei

Roxana Dobrițoiu, manelistă din „dinastia de la Vâlcea”, e nepoata reputatului artist Adi de la Vâlcea, unul dintre cei mai buni interpreți de guitar blues din România. Domnișoara are 34 de ani, 50.000 de followeri pe Instagram și a devenit extrem de cunoscută după ce a interpretat la Vocea României hitul Made in Romania. Știți despre ce e vorba! O melodie care a trecut granițele și a devenit o carte de vizită, pe note balcanice, pentru poporul român.

Ea e de asemenea și influenceriță, una care mai nou a intrat și pe sectorul de yachting. Pe la începutul lunii, a făcut un adevărat advertorial pe Lex Sea, yacht-ul de 40 metri pe care s-a ținut o petrecere-croazieră oferită cu mărinimie chiar de Augustin Oancea. Fondator Tinmar Ind, acesta e un jucător major pe piața energiei din România și din Sud-Estul Europei.

CANCAN.RO v-a oferit, așadar, acum ceva timp pozele fabuloase cu Roxana pe puntea ultra-luxosului yacht – imaginile sunt AICI – dar avem imagini noi, absolut senzaționale, dintr-o postare pe Tik Tok a Roxanei.

De data aceasta, într-un golf discret, ferit de privirile curioșilor, manelista renunță la inhibiții. Ea dansează în timp ce se filmează (chiar seamănă cu Beyonce, e firesc să i se spună Beyonce de România), apoi sare peste o canapea, iar fusta îi saltă și ea, dar pentru a respecta normele GDPR s-a pus un blur fix când era mai interesant. E ușor de ghicit însă ce se ascunde sub bulină… mai nimic, cum ar veni.

Roxana este plină de energie, și e firesc. E la bordul yachtului pe care Augustin Oancea, regele energiei, a dat o petrecere de pomină, unde invitații au fost răsfățați cu șampanie, mâncare demnă de un restaurant cu o stea Michelin. Cât despre muzică, repertoriul Roxanei a fost amplu și oferit cu dărnicie, pentru că se pare că a cântat și a dansat foarte mult în timpul acestei super-petreceri private.

Nu e clar în ce insulă se află yachtul, dar având în vedere că a plecat din Corfu și a navigat pe apele turcoaz ale Mediteranei până în Croația, ar putea fi sute de posibilități. În noile imagini, Roxana poartă un sutien dintr-un costum de baie argintiu, deși la ultimele postări purta unul auriu, cu paiete, sau doar sutienul și o minusculă fustiță din același material auriu, care sălta obraznic când Roxana băga un dans din buric!

Pe lângă sutienul argintiu, Roxana poartă și o fustă ecosez, extrem de ușoară, cu care vântul își cam face de cap, pentru că încearcă să-i spună ceva sutienului și o ia în sus, moment în care ne dăm seama că pe aici se oprește ținuta Roxanei. Obraznic moment, dar și mai obraznică e prezența bulei care acoperă totul. Restul rămâne la imaginația fiecăruia. Era sau nu era și restul costumului? Părerile vă aparțin!

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