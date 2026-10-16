Noi imagini cu Roxana Dobrițoiu, în anturajul milionarului Oancea Tinmar. Manelista, plină de energie pe yachtul regelui… energiei

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Roxana Dobrițoiu, manelistă din „dinastia de la Vâlcea”, e nepoata reputatului artist Adi de la Vâlcea, unul dintre cei mai buni interpreți de guitar blues din România. Domnișoara are 34 de ani, 50.000 de followeri pe Instagram și a devenit extrem de cunoscută după ce a interpretat la Vocea României hitul Made in Romania. Știți despre ce e vorba! O melodie care a trecut granițele și a devenit o carte de vizită, pe note balcanice, pentru poporul român.

Ea e de asemenea și influenceriță, una care mai nou a intrat și pe sectorul de yachting. Pe la începutul lunii, a făcut un adevărat advertorial pe Lex Sea, yacht-ul de 40 metri pe care s-a ținut o petrecere-croazieră oferită cu mărinimie chiar de Augustin Oancea. Fondator Tinmar Ind, acesta e un jucător major pe piața energiei din România și din Sud-Estul Europei.

CANCAN.RO v-a oferit, așadar, acum ceva timp pozele fabuloase cu Roxana pe puntea ultra-luxosului yacht – imaginile sunt AICI – dar avem imagini noi, absolut senzaționale, dintr-o postare pe Tik Tok a Roxanei.

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6 poze

De data aceasta, într-un golf discret, ferit de privirile curioșilor, manelista renunță la inhibiții. Ea dansează în timp ce se filmează (chiar seamănă cu Beyonce, e firesc să i se spună Beyonce de România), apoi sare peste o canapea, iar fusta îi saltă și ea, dar pentru a respecta normele GDPR s-a pus un blur fix când era mai interesant. E ușor de ghicit însă ce se ascunde sub bulină… mai nimic, cum ar veni.

Roxana Dobrițoiu, plină de energie pe yachtul lui Oancea Tinmar, regele energiei

Roxana este plină de energie, și e firesc. E la bordul yachtului pe care Augustin Oancea, regele energiei, a dat o petrecere de pomină, unde invitații au fost răsfățați cu șampanie, mâncare demnă de un restaurant cu o stea Michelin. Cât despre muzică, repertoriul Roxanei a fost amplu și oferit cu dărnicie, pentru că se pare că a cântat și a dansat foarte mult în timpul acestei super-petreceri private.

Nu e clar în ce insulă se află yachtul, dar având în vedere că a plecat din Corfu și a navigat pe apele turcoaz ale Mediteranei până în Croația, ar putea fi sute de posibilități. În noile imagini, Roxana poartă un sutien dintr-un costum de baie argintiu, deși la ultimele postări purta unul auriu, cu paiete, sau doar sutienul și o minusculă fustiță din același material auriu, care sălta obraznic când Roxana băga un dans din buric!

Pe lângă sutienul argintiu, Roxana poartă și o fustă ecosez, extrem de ușoară, cu care vântul își cam face de cap, pentru că încearcă să-i spună ceva sutienului și o ia în sus, moment în care ne dăm seama că pe aici se oprește ținuta Roxanei. Obraznic moment, dar și mai obraznică e prezența bulei care acoperă totul. Restul rămâne la imaginația fiecăruia. Era sau nu era și restul costumului? Părerile vă aparțin!

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