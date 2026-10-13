„Regina” de pe yachtul milionarului „TINMAR”, interceptată în dosarul lui Călin Georgescu. Ce-i spunea Makavelli: „O să ne ia, clar!”

Stenogramele din dosarul campaniei electorale a lui Călin Georgescu scot la iveală o conversație interesantă, cu replici neașteptate, între controversatul influencer Makaveli și manelista Roxana Dobrițoiu, nepoata lui Adi de Vâlcea. În discuția privată, ajunsă în atenția anchetatorilor, TikTokerul se laudă cu rolul pe care l-ar fi jucat în ascensiunea fostului candidat la prezidențiale și recunoaște că se aștepta să fie luat la întrebări de autorități. Roxana, în schimb, nu se lasă impresionată. Îl întreabă de ce s-a băgat în politică și ajunge inclusiv la subiectul rușilor!

Virgil-Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, revine în centrul atenției după apariția unor stenograme din dosarul privind finanțarea promovării electorale a lui Călin Georgescu. Numai că, de această dată, nu este vorba despre vreun discurs transmis urmăritorilor de pe TikTok, ci despre o discuție privată cu manelista Roxana Dobrițoiu, despre care CANCAN.RO a dezvăluit recent că a petrecut zile de neuitat pe yachtul miliardarului român Augustin Oancea, proprietarul Tinmar Energy (detalii AICI).

Revenind, conversația dintre ea și Makaveli, făcută publică de MEDIAFAX, apare în documentele analizate de anchetatori și scoate la iveală o latură mult mai puțin rezervată a influencerului.

Convins că el și cei din jurul său au contribuit decisiv la rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Makaveli se laudă că au reușit să pună pe jar până și serviciile secrete.

Makaveli se aștepta să fie arestat

Discuția dintre ei a pornit de la curiozitatea Roxanei Dobrițoiu, care încearcă să înțeleagă de unde până unde interesul lui Makaveli pentru politică.

„Ce ti-a ars si tie cu politica asta?”, îl întreabă Roxana, care vrea să știe dacă implicarea lui avea legătură cu activitatea de pe TikTok.

Discuția capătă însă o cu totul altă turnură în momentul în care tânăra aduce în discuție posibilitatea unei arestări.

„Roxana Dobrițoiu: pai ce, crezi ca te arestau?

Zidaru Virgil Alexandru: păi o să ne ia, clar

Roxana Dobrițoiu: pt postarile de pe tik tok ?

Zidaru Virgil Alexandru: In plm, l-am pus pe Georgescu președinte”

Replica lui Makaveli spune multe despre felul în care acesta își percepea contribuția la campania candidatului independent. Deși Călin Georgescu câștigase doar primul tur, influencerul vorbea deja despre instalarea lui la Cotroceni ca despre o realizare a grupului din care făcea parte.

„Am ținut în șah Guvernul, SRI, SIE!”. Makaveli s-a lăudat cu puterea TikTok-ului

Nici aici nu se încheie seria afirmațiilor spectaculoase. Întrebat de Roxana de ce s-ar teme de intervenția autorităților, Makaveli ridică și mai mult miza discuției.

„Roxana Dobrițoiu: cum mai sa va ia de ce

Zidaru Virgil Alexandru: păi am ținut în șah guvernu , SRI, SIE , instituții , partide două sapt nu știau ce e cu ei”

Cu alte cuvinte, influencerul pretindea că el și cei implicați în promovarea lui Georgescu ar fi reușit să surprindă nu doar partidele politice, ci și instituțiile statului.

La un moment dat, conversația se transformă într-un schimb de replici despre preferințele politice ale celor doi. Roxana vrea să afle ce l-a determinat pe Makaveli să îl susțină tocmai pe Călin Georgescu.

Răspunsul este pe cât de scurt, pe atât de misterios.

„Roxana Dobrițoiu: dar tu dc tineai cu Georgescu

Zidaru Virgil Alexandru: de ce ? / de inimă roșie / nu vreau să vb despre asta oricum nu o să înțelegi.”

Tânăra îi mărturisește că ea o simpatiza pe Elena Lasconi, deși susține că nu a votat în primul tur.

Makaveli îi răspunde sec, dar strecoară apoi una dintre cele mai interesante afirmații ale întregii conversații.

„Roxana Dobrițoiu: ca eu tineam cu Lasconi 😂 / n am votat niciodata oricum

Zidaru Virgil Alexandru: păi tu țineai doar

Roxana Dobrițoiu: n am votat in turu 1

Zidaru Virgil Alexandru: noi l-am creat pe acesta / în fine”

Cert este că, în conversația privată, influencerul își atribuie un rol mult mai important decât acela de simplu susținător al unui candidat.

Spre final, Roxana Dobrițoiu aduce în conversație și una dintre temele controversate ale campaniei electorale: posibilele legături ale lui Călin Georgescu cu Rusia.

Întrebarea vine direct, fără introduceri diplomatice.

„Roxana Dobrițoiu: pai si voiai sa ne ia rusii /sa ne atace pe noi

Zidaru Virgil Alexandru: E, lasă, ca nu ne lua rușii ca n-are omu treabă cu rușii”.

Conversația este cu atât mai interesantă cu cât, potrivit informațiilor prezentate de MEDIAFAX din referatul de arestare, Zidaru figurează printre persoanele care ar fi beneficiat de sume importante din partea lui Bogdan Peșchir, cunoscut pe TikTok drept „bogpr”.

Datele furnizate anchetatorilor de platforma TikTok indică în cazul lui Makaveli suma de 30.723,72 de dolari. Potrivit procurorilor, banii și cadourile virtuale oferite influencerilor ar fi făcut parte dintr-un mecanism de promovare și influențare electorală în favoarea lui Călin Georgescu.

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