Oana Monea o face praf pe „Prințesa” Bianca de la Insula Iubirii. Detaliul jenant observat de fosta ispită supremă, la nevasta Prințului Marco

Oana Monea a luat-o la bani mărunți pe Bianca, soția Prințului Marco, după ce a analizat felul în care aceasta și-a stilizat sprâncenele. Fosta ispită de la „Insula Iubirii”, care activează ca expert trainer în reconstrucția sprâncenelor, nu s-a ferit să spună ce nu i-a plăcut la aspectul concurentei și a explicat de ce, în opinia sa, un simplu detaliu îi dezavantajează trăsăturile. Deși a recunoscut că Bianca este foarte frumoasă, Oana Monea a fost extrem de critică în privința sprâncenelor sale și i-a acordat o notă neașteptat de mică.

Fosta ispită nu s-a oprit doar la observații. Blondina a arătat și cum ar fi modificat aspectul acestora pentru a obține un rezultat mai armonios. Astfel, Bianca a ajuns în centrul unei analize de beauty în care Oana Monea a explicat ce nu funcționează în alegerea făcută de concurentă.

Oana Monea a criticat dur sprâncenele Biancăi: „5 din 10”

În analiza sa, Oana Monea a explicat că nuanța foarte închisă a sprâncenelor Biancăi îi accentuează prea mult trăsăturile și nu îi punea în valoare frumusețea naturală. Deși a avut cuvinte de laudă pentru aspectul fizic al concurentei, fosta ispită a fost categorică atunci când a venit vorba despre acest detaliu.

„Aici avem cireașa de pe tort. Bianca este o fată foarte frumoasă, o fată de care mie îmi place foarte tare, cu sprâncenele acestea care nu îmi plac. Așa că o să îi dau un 5 din 10, dar o să i le fac 10 din 10. Pentru ea o să fie destul de simplu să și le facă așa, pentru că nu o să fac o schimbare foarte mare, doar o să i le deschid și o să îi schimb foarte puțin forma. Ce nu îmi place e că și le face super închise și îi înăspresc toate trăsăturile ei frumoase”, a declarat Oana Monea în mediul online.

Nota de 5 din 10 a fost, practic, verdictul dat de specialistă asupra felului în care erau realizate sprâncenele Biancăi. Oana Monea a considerat că tânăra ar fi putut obține un rezultat mult mai bun prin câteva modificări aparent simple.

Cum a transformat Oana Monea sprâncenele soției Prințului Marco

După ce a explicat ce o nemulțumea, Oana Monea a prezentat și varianta pe care o considera mai potrivită. Fosta ispită a propus o nuanță mai deschisă și o formă ușor ajustată, fără să schimbe radical aspectul sprâncenelor.

Din perspectiva sa, problema principală este contrastul prea puternic creat de culoarea acestora. Astfel că, nuanța aleasă îi face trăsăturile să pară mai dure. Prin modificările propuse, Oana Monea a urmărit să obțină un aspect mai echilibrat și să evidențieze frumusețea naturală a concurentei.

Astfel, analiza nu a fost doar o simplă observație despre machiaj, ci și o demonstrație a modului în care forma și culoarea sprâncenelor puteau influența aspectul general al feței. Verdictul fostei ispite a fost clar. În opinia sa, Bianca are nevoie de câteva ajustări pentru ca sprâncenele să îi avantajeze mai mult fizionomia.

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