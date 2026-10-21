Cauza morții lui Sahara Ray, fosta iubită a lui Justin Bieber. Ce i-au descoperit medicii legiști în organism

Sahara Ray, fosta iubită a lui Justin Bieber, a murit la vârsta de 34 de ani. Modelul australian a devenit mamă în urmă cu nouă luni, iar acum decesul ei a provocat reacții în mediul online și nu numai. În urma investigațiilor, medicii legiști au dezvăluit ce au descoperit în organismul tinerei.

Vineri, 16 octombrie, Sahara Ray a fost transportată de urgență la un spital din Los Angeles. Aceasta ar fi consumat, potrivit medicilor legiști, fentanil și cauza morții ar fi supradoza. Fosta iubită a lui Justin Bieber a fost susținută în viață cu ajutorul aparatelor, însă duminică, 18 octombrie, familia a decis să o deconecteze, astfel că modelul a murit. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cauza morții lui Sahara Ray, fosta iubită a lui Justin Bieber

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Sahara Ray ar fi murit în urma unei supradoze de fentanil. După ce medicii au încercat să o salveze, au conectat-o la aparate, dar familia acesteia a decis să oprească susținerea artificială a funcțiilor vitale.

Cu toate acestea, medicii nu pot confirma deocamdată dacă presupusa supradoză a fost accidentală, însă urmează să fie stabilită cauza oficială a decesului fostei lui Justin Bieber.

Sahara Ray a devenit mamă în urmă cu nouă luni

Decesul modelului australian este cu atât mai dramatic cu cât în urmă cu nouă luni devenise mamă. În luna ianuarie, Sahara Ray a publicat în mediul online prima imagine cu fiica sa, Snow.

Totodată, era foarte prezentă pe rețelele de socializare, acolo unde publica adesea fotografii cu bebelușul. În iulie, vedeta a făcut o postare specială pentru fiica ei, alături de care a scris un mesaj emoționant.

„Întreaga mea inimă, bebelușa Snow”, a scris Sahara Ray pe rețelele sociale.

Val de mesaje pline de durere după dispariția Saharei

Atât mama, cât și sora ei au transmis mesaje pline de durere după dispariția Saharei. Gretchen Bach, mama sa, i-a adus un omagiu și a vorbit despre personalitatea fiicei sale.

„Sahara era o tânără incredibil de pasionată și bună, care își iubea familia, moda, fiica și surfingul”, a declarat mama sa pentru Daily Mail.

Amintim că Sahara s-a confruntat de-a lungul anilor cu dependența de substanțe interzise și alcool. În anul 2021, vedeta a făcut parte dintr-un program de reabilitare de 30 de zile în Malibu. Pe de altă parte, modelul australian a avut și probleme de sănătate serioase, despre care spune că le-a dobândit în urma unui accident rutier.

Aceasta a observat amorțeli și furnicături la mâini și picioare, astfel că a avut probleme legate de mobilitate, ba chiar ar fi avut nevoie și de scaun cu rotile. Modelul a devenit cunoscut prin prisma relației de iubire pe care a avut-o cu Justin Bieber, dar și în urma abordării serioase a discuțiilor despre dependența sa.

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