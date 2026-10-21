Nepoata lui Robert F. Kennedy a murit. Kyle Kennedy avea 42 de ani și rămăsese imobilizată după o accidentare

Nepoata lui Robert F. Kennedy a murit. Kyle Kennedy avea 42 de ani și rămăsese imobilizată după o accidentare
Kyle Kennedy/Profimedia
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Kyle Kennedy, nepoata fostului senator american Robert F. Kennedy și a lui Ethel Kennedy, a murit la vârsta de 42 de ani, la câțiva ani după ce o accidentare gravă la nivelul măduvei spinării a lăsat-o paralizată. Educatoare și activistă pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, aceasta și-a petrecut ultimii ani ai vieții confruntându-se cu probleme medicale dificile, în timp ce încerca să rămână cât mai prezentă în viața copiilor săi.

Femeia a fost găsită fără viață în locuința sa din Westwood, Massachusetts, pe 21 septembrie, dar familia a preferat să păstreze evenimentul trist departe de atenția publică. Cauza decesului nu a fost stabilită până în prezent, potrivit informațiilor transmise de autoritățile locale. Vestea morții sale a readus în atenție povestea unei femei care, înainte de problemele grave de sănătate, avea o viață activă, o carieră în educație și o pasiune deosebită pentru sport.

Cine a fost Kyle Kennedy, nepoata lui Robert F. Kennedy

Kyle Francis Kennedy s-a născut pe 6 iulie 1984, în Washington D.C., și a crescut în mare parte în Cohasset, Massachusetts. Ea provenea din celebra familie Kennedy, cunoscută pentru implicarea sa în politica americană și pentru numeroasele tragedii care au marcat-o de-a lungul generațiilor.

Tatăl său, Michael LeMoyne Kennedy, a fost unul dintre cei 11 copii ai lui Robert F. Kennedy și Ethel Kennedy. Michael a murit la doar 39 de ani, pe 31 decembrie 1997, în urma unui accident petrecut pe o pârtie de schi din Aspen, Colorado. Acesta participa la un joc de fotbal pe schiuri, desfășurat pe o suprafață înghețată, când s-a izbit de un copac.

Kyle a urmat cursurile prestigioasei Milton Academy, înainte de a-și continua studiile la Universitatea Georgetown, unde a obținut o diplomă în istorie. Ulterior, și-a îndreptat atenția către domeniul educației și a urmat alte două programe de studii postuniversitare, unul în educație timpurie la Universitatea Pace și celălalt în politici și management educațional la Harvard Graduate School of Education.

După absolvirea facultății, Kyle Kennedy s-a alăturat programului Teach for America, prin intermediul căruia a predat timp de doi ani în școlile publice din New York. Experiența a reprezentat începutul unei cariere construite în jurul educației și al accesului echitabil la oportunități de învățare.

Accidentarea care i-a schimbat complet viața

Înainte de a se confrunta cu problemele medicale care i-au afectat ultimii ani, Kyle Kennedy era pasionată de sport și de activitățile în aer liber. Una dintre realizările sale a fost participarea la Maratonul din Boston din 2019, o competiție solicitantă pe care a încheiat-o în condiții meteorologice dificile, pe o ploaie puternică.

A alergat sub numele de familie Kerr, după căsătoria cu Liam Kerr, și a reușit să termine cursa cu aproximativ 20 de minute mai repede decât tatăl său, care participase anterior la aceeași competiție.

Însă, la numai un an după maraton, viața sa a luat o turnură dramatică. În 2020, Kyle a suferit o leziune gravă a măduvei spinării, care a provocat paralizie pe termen lung și a adus numeroase alte complicații medicale.

Accidentarea a făcut-o să nu mai poată merge, iar activitățile care înainte făceau parte din rutina sa zilnică au devenit mult mai greu de realizat. Pentru o persoană obișnuită cu sportul, alergarea și mișcarea, schimbarea a fost una majoră.

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