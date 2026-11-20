Ioana și Sofia au murit joi, 19 noiembrie, în urma unui tragic accident feroviar. Cele două se aflau în mașină, atunci când un tren pe ruta Galați-Brașov le-a lovit. În mediul online, au apărut ultimele fotografii cu ele.

Tragedia a îndurerat întreaga țară. Mama și fiica au murit în accidentul feroviar de la Florești, județul Prahova. Femeia în vârstă de 26 de ani a rămas încarcerată în mașină, în timp ce fetița ei de doar trei ani a fost găsită inconștientă pe asfalt. Echipajele medicale au depus eforturi considerabile pentru a le salva, însă au fost nevoite să constate decesul. În plus, autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul. Pe rețelele de socializare au apărut ultimele imagini cu tânăra mămică și fetița ei care și-au pierdut viața. Soțul femeii a transmis un mesaj sfâșietor. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ultimele fotografii cu Ioana și Sofia

Ioana și familia ei locuiau în Câmpina. Aceasta lucra la o firmă de mobilă, avea un soț iubitor, iar apropiații spun că este foarte afectat de cele întâmplate. În mediul online se poate observa că ultima postare a tinerei a fost făcută în urmă cu două luni, atunci când au apărut ultimele imagini cu ea în viață.

Ea a distribuit și un mesaj care are legătură cu școala și modul în care părinții sunt responsabili de pregătirea celor mici. Deși fetița avea numai trei ani, Ioana era implicată în educația ei. Mai mult decât atât, pe pagina sa de Facebook erau distribuite adesea citate religioase, semn că avea o relație specială cu Dumnezeu.

„Dacă tot începe școala și ești stresat cu ultimele pregătiri, nu uita să pui în ghiozdanul copilului tău bunul-simț, respectul pentru ceilalți, empatia față de copiii care nu au aceleași șanse și un strop de bunătate. Pentru că, mai târziu în viață, atunci când materiile se uită, felul în care te-ai comportat și i-ai tratat pe ceilalți rămâne pentru toată viața”, este mesajul din postare.

Ce a transmis soțul ei

La o zi după tragedie, soțul Ioanei și, totodată, tatăl Sofiei, a transmis un mesaj plin de durere. El a spus că se va reîntâlni curând cu cele pe care tocmai le-a pierdut. În plus, a publicat o imagine emoționantă de familie în care apăreau toți trei.

„Prea devreme m-ați lăsat. Dumnezeu să vă aibă în paza lui. Ne vedem acolo sus. Vă pup”, a scris soțul Ioanei, pe Facebook.

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