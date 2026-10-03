Prințul Marco a lăsat-o pe Gabriella pentru ispita Frankie! Adevărul despre declarațiile de dragoste pe care blondina i le-a făcut bărbatului însurat

Sezonul 10 Insula Iubirii a adus în fața publicului noi concurenți care își testează relația. Dintre aceștia, cel care a atras cel mai mult atenția este Prințul Marco. Acesta a pășit în Thailanda cu încredere și a fost în extaz atunci când ispita Gabriella a părut în peisaj. Ei bine, deși mulți ar putea crede că Prințul a picat total în plasa ispitei, povestea este mult mai complicată decât pare, iar noi avem toate detaliile. Spoiler: Prințul a părăsit-o pe Gabriella pentru o altă ispită, iar Bianca Ghiurcă joacă și ea un rol important în poveste.

Prințul Marco Dăscăliuc (33 de ani) și Bianca Ghiurcă (27 de ani) sunt unul dintre cuplurile care își testează relația la Insula Iubirii. Cei doi formează un cuplu de 10 ani, iar în urmă cu trei ani au făcut și pasul cel mare. Însă, căsnicia acestora este măcinată de gelozia extremă a Biancăi, așa că Prințul a adus-o la Insula Iubirii pentru a se vindeca, iar planul pare că i-a reușit. Prințul și-a făcut de cap la Insula Iubirii, însă tot în brațele Biancăi s-a întors, după cum reiese din imaginile publicate de ei pe rețelele sociale.

Prințul a părăsit-o pe ispita Gabriella

Deși și-a propus să fie „cuminte” la Insula Iubirii, planul lui Marco s-a reconfigurat total după ce ispita Gabriella a apărut în peisaj. Fiind un fan înrăit al acesteia, concurentul a uitat de tot și s-a lăsat purtat de val. A încălcat aproape toate limitele puse de Bianca și s-a bucurat din plin de compania Gabriellei.

Însă, deși mulți ar putea crede că Prințul a fost cucerit iremediabil de ispită, se pare că nu este așa, iar povestea este mult mai complicată. Conform informațiilor primite pe pont@cancan.ro, concurentul de la Insula Iubirii a părăsit-o pe Gabriella și s-a îndreptat subtil către o altă ispită. Relația celor doi a continuat și după Insula Iubirii și avem toate detaliile.

Ei bine, cea care a rămas în cele din urmă lângă Prințul Marco este nimeni alta decât ispita Frankie. Cei doi au legat o prietenie deosebită la Insula Iubirii și se pare că această legătură s-a menținut și după terminarea filmărilor.

Prințul Marco și ispita Frankie, vacanță împreună

Se pare că Prințul nu a vrut-o niciodată cu adevărat pe Gabriella. Conform surselor CANCAN.RO, la bonfire-ul final, acesta a renunțat la ispită și a decis să își vadă mai departe de căsnicia cu Bianca. Deși a renunțat la Gabriella, concurentul de la Insula Iubirii nu a renunțat și la ispita cu care a format o relație specială pe insulă. După terminarea filmărilor, Prințul și Frankie și-au continuat relația.

În urmă cu ceva timp, ceo doi au bifat chiar și o vacanță împreună. Prințul și Frankie au mers la mare, iar fotografiile publicate pe rețelele sociale au dat multe de bănuit, mai ales că au fost însoțite de mesaje cu mult subînțeles.

Frankie a postat mai multe imagini din vacanță, în care apare alături de Prințul Marco. Însă ispita și-a dorit să fie misterioasă, așa că în fiecare poză a avut grijă să ascundă fața bărbatului de lângă ea. Chiar dacă a păstrat misterul, Frankie a dat multe de bănuit, căci imaginile au fost însoțite de ceea ce părea o declarație de dragoste. De exemplu, la una dintre fotografiile în care apare alături de Marco, Frankie a scris: „Dragostea nu are nicio limită”.

În ceea ce îl privește pe soțul Biancăi, acesta a fost mult mai direct: nu s-a ascuns, iar fotografiile postate de el arată clar că a fost în compania ispitei.

Ispita Frankie a reușit să o „îmblânzească” pe Bianca

Însă, surpriza abia acum vine! Da, Prințul Marco și Frankie au fost în vacanță împreună, dar alături de ei s-a mai aflat o persoană importantă. Iar această persoană este nimeni alta decât Bianca, potrivit sureselor CANCAN.RO. Șatena s-a bucurat și ea de aceeași vacanță, iar gelozia ei pare că s-a vindecat, având în vedere ipostazele în care soțul ei și ispita s-au afișat.

Se pare că Frankie a reușit imposibilul și a făcut-o pe Bianca să o accepte. Deși în trecut concurenta nu putea suporta nicio prezență feminină în jurul soțului ei, acum pare că a primit „leacul pentru gelozie”. A înțeles prietenia specială formată între Prințul și Frankie și le-a acceptat relația. Surprinzător, e drept. Însă Insula Iubirii pare că a rezolvat problema principală din relația celor doi, iar acum Bianca poate accepta femei în anturajul lor.

Așadar, presupusele declarații de dragoste făcute de Frankie erau, de fapt, unele ce vorbeau despre o prietenie bine sudată, ce s-a păstrat și după terminarea filmărilor.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă își continuă povestea

Cu o relație de 10 ani la activ, Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă au decis să își testeze iubirea în cadrul show-ului de la Antena 1. Povestea lor de dragoste a început în Italia, acolo unde s-au și cunoscut.

Bianca lucra într-un bar în momentul în care l-a întâlnit pe Marco, iar între cei doi a fost vorba de dragoste la prima vedere. Încă de la început, Prințul a știut că ea este femeia alături de care își dorește să își petreacă viața.

Relația celor doi a fost pusă în pericol la Insula Iubirii, mai ales din cauza faptului că Prințul nu s-a abținut deloc și s-a lipit imediat de ispita Gabriella. Dar la bonfire-ul final, potrivit informațiilor primite pe pont@cancan.ro, și-a dat seama ce își dorește, s-a împăcat cu Bianca, iar în prezent se bucură în continuare de relația lor, care pare să nu mai fie una atât de sufocată pentru Marco.

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Foto: Instagram, captură Antena 1